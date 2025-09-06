Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng diện bikini cắt xẻ táo bạo, cùng chồng và hội cầu thủ bạn thân tiệc tùng

Mới đây, nhân dịp sinh nhật, nàng WAG Dianka Zakhidova - vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung loạt ảnh diện bikini cực gợi cảm trong bữa tiệc ấm cúng cùng chồng và dàn cầu thủ bạn thân. Với outfit tông vàng neon nổi bật, cô nàng khoe trọn vóc dáng săn chắc, vòng eo phẳng lỳ cùng đôi chân dài nuột nà.

Trong khung hình, bà xã thủ môn quốc dân tự tin tạo dáng trước ống kính: khi thì thoải mái cười rạng rỡ dưới ánh nắng, khi lại tinh nghịch selfie trong gương. Mái tóc dài buông xoã, gương mặt sắc sảo với những đường nét đậm chất "model Tây" càng khiến cô nàng toát lên khí chất quyến rũ, hiện đại.

Không chỉ khoe được hình thể chuẩn mực, loạt ảnh còn "ghi điểm" bởi thần thái tự tin, rạng rỡ. Cư dân mạng nhanh chóng dành mưa lời khen cho vóc dáng sau sinh của cô: "Thật sự đẹp không góc chết", "Đúng chuẩn mẫu Tây nóng bỏng", "Bà xã Dũng 'gôn' càng ngày càng mặn mà".

Dianka diện bikini nóng bỏng mừng sinh nhật 25 tuổi

Nhan sắc xinh đẹp, thần thái rạng rỡ của bà xã Bùi Tiến Dũng

Tiến Dũng tổ chức sinh nhật hoành tráng cho vợ mẫu Tây

Từ khi hẹn hò và kết hôn với thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng, Dianka luôn là tâm điểm chú ý bởi nhan sắc ấn tượng cùng gu thời trang táo bạo. Dù là đời thường hay những dịp đặc biệt, cô nàng đều biết cách biến mình trở thành spotlight, chứng minh đẳng cấp của một người mẫu ngoại quốc chính hiệu.

Có thể nói, loạt ảnh mừng sinh nhật lần này không chỉ khoe trọn vẻ đẹp hình thể mà còn thể hiện phong thái tự tin, quyến rũ của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng - một trong những nàng WAGs nóng bỏng và phong cách bậc nhất làng bóng đá Việt.