Fanpage aFamily

Cẩn trọng bệnh viêm phổi thùy ở trẻ trong thời tiết giao mùa

Tuấn Văn,
Chia sẻ
Thích0

Thời tiết lạnh và thay đổi thất thường là "thời điểm vàng" khiến viêm phổi thùy gia tăng ở trẻ. Bệnh có thể gây biến chứng nếu không được phát hiện, điều trị sớm.

Viêm phổi thùy là tổn thương nhu mô phổi thường chiếm một phân thùy hay một thùy phổi, đặc trưng là tổn thương đông đặc dạng khối nhu mô phổi.

Trẻ dễ mắc bệnh khi có các yếu tố thuận lợi như sinh non, suy dinh dưỡng, dị tật bẩm sinh, mắc bệnh tai mũi họng mạn tính, sống trong môi trường khói bụi, ẩm thấp, hoặc khi cơ thể suy yếu, còi xương.

Dưới đây là những điều cần biết về bệnh viêm phổi thùy ở trẻ cũng như cách phòng bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình lưu ý:

Cẩn trọng bệnh viêm phổi thùy ở trẻ trong thời tiết giao mùa - Ảnh 1.

Theo Vtv.vn Copy link 10/30/2025 20:43 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtv.vn/can-trong-benh-viem-phoi-thuy-o-tre-trong-thoi-tiet-giao-mua-100251030164525702.htm
Từ bỏ cơ hội đổi đời để nhận lại 1 ông chồng phụ bạc và 1 đứa con lạnh nhạt: Những năm tháng không rực rỡ này, có khiến mẹ hạnh phúc?
Chia sẻ
Thích0