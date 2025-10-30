Cẩn trọng bệnh viêm phổi thùy ở trẻ trong thời tiết giao mùa

Viêm phổi thùy là tổn thương nhu mô phổi thường chiếm một phân thùy hay một thùy phổi, đặc trưng là tổn thương đông đặc dạng khối nhu mô phổi.

Trẻ dễ mắc bệnh khi có các yếu tố thuận lợi như sinh non, suy dinh dưỡng, dị tật bẩm sinh, mắc bệnh tai mũi họng mạn tính, sống trong môi trường khói bụi, ẩm thấp, hoặc khi cơ thể suy yếu, còi xương.

Dưới đây là những điều cần biết về bệnh viêm phổi thùy ở trẻ cũng như cách phòng bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình lưu ý: