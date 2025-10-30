Cứ đến dịp Halloween là dân tình lại được chứng kiến màn cosplay "chấn động tam giới" của em Pam!

Nếu phải kể tên một gương mặt luôn khiến cộng đồng mạng háo hức mỗi mùa Halloween, thì chắc chắn Pam Yêu Ơi là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Mỗi mùa Halloween gia đình hạt nhà lại mang đến cho hội các dì các cô những bức hình "tuyệt đối nghệ thuật"!

1. Năm 2025: Chihiro - Spirited Away

Mỗi mùa Halloween, Pam Yêu Ơi luôn biết cách khiến dân mạng phải “há hốc” vì độ sáng tạo và đầu tư khủng cho các màn hóa thân của "ẻm". Năm nay, "elm Pam" hóa thân thành nhân vật Chihiro trong bộ phim huyền thoại Spirited Away.

Không đi theo hướng kinh dị hay ma quả, em Pam mang đến một phiên bản Chihiro đầy cảm xúc: ngây thơ, trong trẻo nhưng cũng ẩn chứa nét mạnh mẽ của cô bé từng dũng cảm bước qua thế giới linh hồn để cứu cha mẹ. Và đặc biệt là siêu hài hước, tưởng đâu phim hài không đó!

Từ phục trang, kiểu tóc đến ánh mắt đều được Pam tái hiện chân thực đến mức khiến người xem như đang nhìn thấy nhân vật bước ra từ phim. Ngoài ra thì ba Long vào vai Vô Diện và mẹ Salim vào vai Haku. Phải nói đây là concept Halloween ấn tượng và được khen ngợi nhất năm nay.

2. Năm 2024: Thần Điêu - Thần Điêu Đại Hiệp

Chắc dân tình không quên nổi màn cosplay chấn động năm ngoái.

Thay vì lựa chọn cosplay thành các hình tượng đáng sợ, rùng rợn, gia đình Hạt Nhài đã quyết định cosplay 'Thần điêu đại hiệp'. Màn hóa thân độc đáo này khiến nhiều người cười bò với loạt tạo hình ngộ nghĩnh của từng thành viên.

Mẹ Salim như tiên tử trong vai Tiểu Long Nữ. Ba Long như diễn viên hài trong vai Dương Quá và khiến dân tình cười muốn nội thương là em Pam trong vai Thần Điêu.

Hiện bộ ảnh này đã thu hút sự chú ý của những người theo dõi. Thu hút cực kỳ nhiều tương tác và khiến nhiều fanpage lớn nhỏ phải chia sẻ rần rần. Cũng từ đó, thương hiệu cosplay "hú hồn" của em Pam và gia dình Hạt Nhài được nhiều được ghi nhớ.

3. Năm 2023: Masha - Cô bé Masha và chú gấu xiếc

Trong năm 2023, Salim và chồng thiếu gia hoá thân thành cặp vợ chồng trong phim hoạt hình Up còn “Pam yêu ơi” lại thành cô bé Masha trong bộ phim hoạt hình kinh điển Masha - Cô bé Masha và chú gấu xiếc.

Pam nhà Salim trong năm ấy cũng khiến fan cười sảng vì thần thái không thể hài hước hơn.

Ngoài ra, để cứu vớt hình tượng chú chim điêu năm 2024, Pam cũng từng hóa thân thành Alice trong Alice in Wonderland nhưng không hiểu vì sao, bộ ảnh cứu vớt này vẫn khiến dân tình không thể nào nhịn được cười.