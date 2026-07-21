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Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố cùng các bệnh viện sản, nhi và bệnh viện đa khoa có khoa sản, khoa nhi về việc triển khai Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026.

Năm nay, Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ diễn ra từ ngày 1 đến 7/8 với chủ đề "Nuôi con bằng sữa mẹ cho một khởi đầu bền vững: Phát huy những thực hành tốt sẵn có". Thông điệp nhấn mạnh việc tiếp tục bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ thông qua các giải pháp đã được chứng minh hiệu quả, góp phần cải thiện dinh dưỡng, bảo đảm an ninh lương thực và giảm nghèo.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tích cực triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia và Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các nhóm yếu thế.

Các cơ sở khám, chữa bệnh có chuyên ngành sản, nhi được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ; duy trì tư vấn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh về lợi ích của sữa mẹ; hướng dẫn cho trẻ bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn kết hợp với chế độ ăn bổ sung phù hợp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế tuân thủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, bình bú và núm vú giả; đồng thời tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cùng các kháng thể tự nhiên giúp tăng cường miễn dịch, phòng chống bệnh tật và hỗ trợ sự phát triển toàn diện. Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời là một trong những giải pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất để cải thiện dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe trẻ em.

Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tại Việt Nam vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Một trong những nguyên nhân là nhiều phụ nữ phải quay trở lại làm việc sớm sau sinh do áp lực kinh tế.

Để cải thiện thực trạng này, Bộ Y tế nhấn mạnh cần có sự phối hợp giữa ngành y tế, bảo hiểm xã hội, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và chính quyền địa phương nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ. Đồng thời, cần nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách bảo vệ thai sản, mở rộng hỗ trợ đối với lao động trong khu vực phi chính thức và các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ và cải thiện chất lượng dân số trong tương lai.