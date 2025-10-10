Có thể mẹ không biết, thật sự có 1 hội chứng khiến các mẹ có cảm xúc tiêu cực khi cho con bú

Trong những năm đầu đời của trẻ, sữa mẹ luôn được xem là “nguồn vàng dinh dưỡng” quý giá nhất. Vì thế, nhiều bà mẹ nỗ lực cho con bú hoặc hút sữa đều đặn, bất kể đêm ngày. Nhưng đằng sau hành trình ấy – tưởng chừng chỉ có yêu thương và hy sinh – lại tồn tại một hội chứng ít ai biết đến: hội chứng muộn phiền khi cho con bú hoặc hút sữa, tên tiếng Anh là Dysphoric Milk Ejection Reflex (viết tắt là D-MER).

Cảm xúc tiêu cực xuất hiện không rõ lý do

Không ít bà mẹ kể rằng, mỗi lần bắt đầu cho con bú hoặc khi dòng sữa bắt đầu tiết ra, họ cảm thấy một nỗi buồn chợt đến, trống rỗng, lo lắng, thậm chí ghét bỏ chính mình, nhưng chỉ kéo dài vài phút rồi tan biến. Có người miêu tả cảm giác ấy “như bị kéo vào một hố sâu buồn bã không rõ nguyên nhân”.

Điều này khiến nhiều mẹ hoang mang: “Mình bị trầm cảm sau sinh sao?”, “Có phải mình là người mẹ tồi vì không thấy hạnh phúc khi cho con bú?”.

Trên thực tế, D-MER không phải trầm cảm sau sinh, mà là một phản ứng sinh lý hiếm gặp. Khi sữa chuẩn bị tiết ra, mức dopamine trong cơ thể người mẹ giảm đột ngột để nhường chỗ cho hormone prolactin – hormone giúp tạo sữa. Sự sụt giảm này khiến não bộ tạm thời rơi vào trạng thái tiêu cực, gây ra cảm giác buồn, lo lắng, hoặc bứt rứt.

Không phải lúc nào mẹ cũng “hạnh phúc khi cho con bú”

Trên mạng xã hội, những hình ảnh người mẹ mỉm cười âu yếm nhìn con bú sữa luôn khiến ai cũng xúc động. Nhưng thực tế, với nhiều người, mỗi cữ bú lại là cuộc chiến tâm lý thầm lặng .

Một số mẹ chia sẻ họ cảm thấy:

Mệt mỏi, buồn bã, trống rỗng mỗi lần hút sữa.

Căng thẳng, thậm chí ám ảnh với tiếng máy hút sữa.

Cảm giác tội lỗi vì “không yêu khoảnh khắc cho con bú” như người khác.

Những cảm xúc đó, nếu không được hiểu và chia sẻ, rất dễ khiến mẹ rơi vào vòng xoáy tự trách, cô lập, hoặc lo lắng kéo dài.

Cần sự thấu hiểu và đồng hành

D-MER không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể được kiểm soát nếu mẹ được hỗ trợ đúng cách:

Nhận thức rõ ràng: Hiểu rằng cảm giác tiêu cực là phản ứng sinh lý, không phải lỗi của bản thân.

Giảm căng thẳng: Tập thở sâu, nghe nhạc, thư giãn hoặc ngồi gần con để cảm nhận sự kết nối.

Chia sẻ với người thân: Đừng giấu đi, hãy nói với chồng, người thân hoặc các mẹ khác để nhận được sự đồng cảm.

Tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý: Nếu cảm xúc tiêu cực kéo dài hoặc nghiêm trọng.

Tình yêu của mẹ không đo bằng cảm xúc của một khoảnh khắc

Một người mẹ có thể không thấy hạnh phúc khi cho con bú, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy yêu con ít hơn ai khác.

Hội chứng muộn phiền khi cho con bú chỉ là một lát cắt nhỏ trong hành trình dài của tình mẫu tử – hành trình có nước mắt, có kiệt sức, có cả những khoảng lặng không thể gọi tên.

Điều quan trọng nhất là mẹ biết rằng: bản thân mình không đơn độc, và những cảm xúc ấy hoàn toàn có thể được thấu hiểu. Vì đôi khi, tình yêu không chỉ thể hiện bằng nụ cười rạng rỡ, mà còn là sự kiên cường đi qua những giây phút buồn bã – để vẫn tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc và yêu thương con mỗi ngày.