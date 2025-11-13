Từ ngày sinh con, không ai hỏi "mẹ có mệt không" mà chỉ thấy hỏi "mẹ có đủ sữa cho con bú không"

Từ ngày sinh con, tôi mới nhận ra một chân lý bất di bất dịch, mọi người quan tâm đến tôi rất nhiều nhưng mà là quan tâm đến sữa-của-tôi hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.

“Con bú đủ chưa?”, “Sữa mẹ có nhiều không?”, “Sữa uống ngon không?”… cứ lập đi lập lại, ngày này qua ngày khác, ngày nào cũng như ngày nào. Còn tôi, người đàn bà thức trắng hàng đêm sau ca phẫu thuật mổ bụng chưa đầy 1 tháng, người vừa thay tã, vừa dỗ con vừa cố gắng nhai những bữa cơm mình không hề thích để càng nhiều sữa càng tốt... thì không ai hỏi tôi mệt không? Tôi có cần ngủ không?

Thật ra, đúng là không ai quan tâm đến chuyện tôi có mệt không.

Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi: Có phải trên đời này, các bà mẹ thật sự là những nhà máy sữa hay sao ấy? Một bà mẹ được sinh ra với sứ mệnh duy nhất là cung cấp sữa mỗi ngày, còn cảm xúc, cơ thể hay giấc ngủ của cái nhà máy sữa ấy thì… hoàn toàn không quan trọng.

Đến con bò nuôi ở các trang trại sữa còn có quy trình nuôi dưỡng đạt chuẩn để có chất lượng sữa tốt nhất. Nhiều khi nói thì buồn cười chứ chẳng lẽ bây giờ mình lại đi ghen tị với con bò!

Tôi nhớ những đêm dài thức trắng, khi bé khóc liên tục, tôi bế con cho bú đến đau cả cơ bắp, khi mắt tôi đỏ hoe vì ngủ ít, tâm trạng tôi rối bời vì con quấy hay bữa ăn hôm nay bị bỏ lỡ. Đã xong đâu, con ngủ thì căng sữa đến mức không thở nổi phải ngồi dậy hút bớt đi vì sợ tắc tia sữa. Và khi tôi than thở với người thân rằng mình mệt quá thì câu trả lời thường là: “Thôi cố gắng có sữa cho con nó bú!”.

Thật ra đây là một thực tế đáng buồn: xã hội quá quan tâm đến con mà quên đi người mẹ chăm con. Trong cuốn sách nổi tiếng “The Second Shift” của Arlie Hochschild, tác giả đã chỉ ra rằng phụ nữ sau khi sinh con thường phải gánh chịu “ca trực thứ hai” – từ chăm sóc con, nhà cửa đến sức khỏe tinh thần – và tất cả những nỗ lực này hiếm khi được nhìn nhận đúng mức. Tôi thấy mình trong đó: mọi người nhìn thấy con phát triển tốt, bú đủ, ăn đủ, nhưng có ai nhìn thấy bà mẹ đã phải đánh đổi bao nhiêu giấc ngủ, bao nhiêu bữa ăn và bao nhiêu sức lực để đạt được điều đó?

Tôi thử tưởng tượng: nếu trên đời có một giải thưởng dành cho mẹ bỉm sữa “bị lãng quên”, chắc chắn tôi sẽ trúng giải vàng. Và nếu ai đó hỏi mơ ước lớn nhất của tôi lúc này là gì, tôi sẽ trả lời không do dự: “Một tuần, không ai hỏi con bú đủ chưa để tôi ngủ bù!”

Điều trớ trêu là, chính sự thiếu quan tâm này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con. Một mẹ mệt mỏi, căng thẳng, thiếu ngủ và ít được hỗ trợ tinh thần, không thể chăm sóc con một cách trọn vẹn, không thể cười đùa, không thể nhẹ nhàng dỗ dành, và không thể truyền năng lượng tích cực cho trẻ. Trong khi đó, một mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, được quan tâm và chia sẻ, môi trường xung quanh con sẽ trở nên tràn đầy yêu thương và an toàn.

Mặc dù biết rằng mọi người không hẳn là có ý xấu nhưng người phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Vậy nên, k hi gặp mẹ bỉm, đừng chỉ hỏi: “Có đủ sữa cho con bú không?”

Hãy thêm một câu: “Mẹ nó có ổn không? Mẹ nó có cần nghỉ một chút không?”

Một câu hỏi đơn giản như vậy sẽ giúp mẹ cảm thấy được nhìn thấy, được quan tâm, và có thêm sức lực để tiếp tục chăm con. Và tin tôi đi, một bình sữa đầy chưa chắc bằng một người mẹ hạnh phúc và bình yên.