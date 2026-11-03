Bé Gạo được mẹ Ngô Thanh Vân sắm cho đôi "dép tổ ong thần thánh": Hóa ra đôi dép này lại có điểm cộng, rất tốt cho đôi chân của bé

Từ ngày có gái rượu "Trần Bao Gạo" - bé Gạo, Ngô Thanh Vân khiến dân tình không ít lần phải xuýt xoa trước những màn lên đồ cực đáng yêu của con gái. Có mẹ là một trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Việt, bé Gạo cũng được chăm chút khoản ăn mặc chẳng kém ai.

Bé Gạo được mẹ Vân sắm cho đôi "tổ ong thần thánh" đi lại khắp nhà

Giữa muôn vàn bộ cánh đáng yêu được mẹ Vân đầu tư cho con gái, một món phụ kiện tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt lại bất ngờ chiếm trọn spotlight. Đó chính là đôi "dép tổ ong thần thánh" mà bé Gạo đang diện. Hình ảnh cô nhóc được mẹ lên đồ xinh xắn nhưng dưới chân lại là đôi dép tổ ong quen thuộc khiến dân tình không khỏi thích thú.

Ai mà ngờ được, giữa cả tủ đồ thời trang của một em bé nhà sao Việt, đôi dép bình dân gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ lại có ngày trở thành tâm điểm chú ý đến vậy. Sự kết hợp vừa ngộ nghĩnh vừa gần gũi ấy khiến diện mạo của bé Gạo càng thêm đáng yêu.

Tuy nhiên, đừng vội nghĩ rằng mẹ Ngô Thanh Vân chỉ đơn giản chọn cho con một đôi dép xinh xinh để hoàn thiện set đồ. Bởi đằng sau món phụ kiện tưởng chừng rất đỗi bình thường này lại có những ưu điểm đáng chú ý đối với đôi chân đang phát triển của trẻ nhỏ.

Dép tổ ong tưởng đã lỗi thời, hóa ra lại có những ưu điểm ít mẹ bỉm biết đến

Theo chia sẻ của bác sĩ Huy (Trung tâm Cân Bằng Cấu Trúc ASINA), hiện nay nhiều gia đình không còn lựa chọn dép tổ ong cho con nhỏ mà thường ưu tiên những mẫu giày dép có thiết kế hiện đại, bắt mắt hơn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của bác sĩ, dép tổ ong truyền thống lại sở hữu một số đặc điểm phù hợp với nhu cầu vận động của trẻ.

Bác sĩ Huy cho biết: "Với quan điểm của bác Huy thì bác Huy luôn khuyên các gia đình nên cho các bạn nhỏ đi dép tổ ong".

Lý giải về điều này, bác sĩ nhấn mạnh trước hết đến thiết kế của dép. Theo bác sĩ, dép tổ ong có độ ôm chân tương đối tốt, giúp bàn chân không bị quá lỏng lẻo khi di chuyển. Đây là yếu tố đáng quan tâm đối với trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn các bé đang tập làm quen và hoàn thiện những bước đi.

Không chỉ vậy, phần đế dép cũng là một ưu điểm được bác sĩ Huy đánh giá cao. Theo bác sĩ, đế dép tổ ong có độ cứng và độ mềm tương đối cân bằng, không quá cứng nhưng cũng không quá mềm.

Bác sĩ phân tích rằng ở trẻ nhỏ, hệ cơ và hệ thống dây chằng vẫn đang trong quá trình phát triển. Nếu đi dép có phần đế quá cứng, trẻ có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu ở bàn chân. Ngược lại, nếu đế dép quá mềm và thiếu độ ổn định, trẻ cũng có thể gặp khó khăn khi bước đi.

Chính vì vậy, theo nhận định của bác sĩ Huy, thiết kế của dép tổ ong có thể giúp trẻ di chuyển chắc chân hơn, đồng thời hỗ trợ chu kỳ bước đi của bé.

"Khi đi đôi dép tổ ong thì cái đế nó sẽ tương đối về cái độ ôm chân, nó sẽ khiến cho các bé vừa đi được chắc chân vừa giúp cho là cái chu kỳ bước đi của bé được đúng hướng. Bác Huy luôn khuyên các gia đình là nên cho các bé đi dép tổ ong" - bác sĩ chia sẻ.

Quay trở lại với hình ảnh bé Gạo, đôi dép tổ ong tưởng chừng chỉ là một điểm nhấn hài hước trong màn lên đồ của nhóc tỳ lại gợi ra một chủ đề rất thiết thực với hội mẹ bỉm sữa: Chọn giày dép cho con thế nào để vừa thoải mái, vừa hỗ trợ bé vận động?

Thực tế, không ít bố mẹ sẵn sàng chi tiền cho những đôi giày hàng hiệu, những mẫu dép đắt đỏ với mong muốn mang đến điều tốt nhất cho con. Thế nhưng, một đôi dép có mức giá bình dân vẫn có thể là lựa chọn phù hợp nếu đáp ứng được những yêu cầu cần thiết về kích cỡ, độ an toàn và sự thoải mái.

Hóa ra, đôi khi điều khiến hội mẹ bỉm chú ý nhất trong một màn lên đồ của con nhà sao không phải bộ quần áo xịn xò hay phụ kiện đắt tiền, mà lại là một đôi dép tổ ong giản dị.

Và biết đâu, sau khi ngắm nhìn đôi dép "huyền thoại" của bé Gạo, không ít mẹ bỉm sẽ muốn tìm hiểu thêm về kiểu dép từng gắn bó với tuổi thơ của chính mình để cân nhắc lựa chọn phù hợp cho con.