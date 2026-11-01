Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần “chơi lớn” mùa Halloween: Hóa trang mệt nghỉ, hé lộ khoảnh khắc cực kỳ tình cảm với ba mẹ

Halloween năm nay đặc biệt hơn với gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần, bởi đây là lần đầu tiên bé Gạo chính thức "nhập hội" hóa trang. Không chỉ chuẩn bị một bộ đồ hưởng ứng lễ hội, cặp bố mẹ còn khiến dân tình thích thú khi liên tục thay đổi tạo hình cho con gái.

Mở màn "đường đua" Halloween là bộ trang phục Wonder Woman được mẹ Vân đầu tư chỉn chu. Khoác lên mình bộ váy mang màu sắc đặc trưng của nữ siêu anh hùng, cô bé lập tức gây chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu.

Điều khiến người xem khó rời mắt không chỉ là trang phục mà còn là đôi tay, đôi chân bụ bẫm "nần nẫn" cùng những biểu cảm ngây thơ, có phần ngơ ngác. Một Wonder Woman phiên bản tí hon, chưa cần tung chiêu đã đủ sức "đốn tim" mọi người.

Chưa dừng lại, Gạo tiếp tục "biến hình" thành cô tiên xanh nhỏ xíu. Điểm nhấn lần này là chiếc "siêu xe" đồng hành cùng nàng tiên nhí, tạo nên khung cảnh vừa ngộ nghĩnh vừa hài hước. Nếu Wonder Woman gây thương nhớ bởi vẻ mạnh mẽ từ bộ đồ, thì cô tiên xanh lại ghi điểm bằng nét dịu dàng. Dù ở tạo hình nào, biểu cảm tự nhiên của Gạo vẫn là điều khiến người xem bật cười thích thú.

Đến ngày tiếp theo, cả gia đình nâng cấp độ chịu chơi bằng màn hóa trang đồng bộ lấy cảm hứng từ bộ phim Coco và văn hóa Mexico.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Năm nay, cả nhà mình quyết định hoá thân thành một gia đình Mexico lấy cảm hứng từ bộ phim Coco, còn em Gạo thì trở thành cô hoạ sĩ bé xíu Frida Kahlo.Lấy cảm hứng từ Día de los Muertos - Ngày của Người Đã Khuất, một lễ hội truyền thống rất đẹp của Mexico, nơi mọi người tưởng nhớ những người thân yêu đã ra đi bằng hoa cúc vạn thọ, âm nhạc, sắc màu và những ký ức hạnh phúc.

Tụi mình luôn muốn tạo cho Gạo một tuổi thơ thật đẹp, đầy màu sắc, trải nghiệm và những kỷ niệm đáng nhớ. Nên dù phải chuẩn bị trang phục, trang trí, hoá trang đủ thứ, ba mẹ vẫn quyết định chơi hết mình cùng con!"

Dẫu phải dành công sức chuẩn bị trang phục, trang trí và hóa trang cho cả nhà, hai vợ chồng vẫn sẵn lòng tham gia hết mình. Bởi như lời Ngô Thanh Vân, "tuổi thơ của con chỉ có một lần, và ba mẹ cũng chỉ có một lần được sống lại tuổi thơ của mình cùng con".

Một khoảnh khắc khác cũng khiến dân tình tan chảy là khi bé Gạo đang lon ton đi phía trước, nhưng được một đoạn lại phát hiện không thấy mẹ Vân đâu. Cô bé lập tức quay đầu tìm mẹ, rồi chủ động nắm lấy tay mẹ để cùng đi tiếp. Hay dựa đầu vào vai ba Huy mỗi khi được ba bế trên tay.

Hành động nhỏ xíu nhưng đầy tình cảm của Gạo khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Mới bé tí xíu mà đã biết để ý, quan tâm và nhất quyết không để mẹ bị "bỏ lại phía sau". Đúng là dù có hóa thân thành nữ siêu anh hùng, nàng tiên xanh hay cô họa sĩ nhí thì khoảnh khắc đáng yêu nhất của Gạo vẫn là khi được làm cô công chúa nhỏ, nắm tay mẹ khám phá thế giới, dựa đầu vào bờ vai vững chãi của cha.

Từng khiến nhiều người thích thú với những màn cosplay độc đáo, bé Gạo lần này tiếp tục trở thành "ngôi sao" Halloween của cả nhà. Ba bộ trang phục trong hai ngày gây chú ý, nhưng những khoảnh khắc cả nhà cùng vui chơi, lưu giữ tuổi thơ cho con mới là điều khiến câu chuyện của gia đình thêm ấm áp.