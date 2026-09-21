Bé Gạo lần đầu xuất ngoại, mẹ Vân chuẩn bị nguyên cả vali cho con: 3 món đồ không thể thiếu khi đưa bé đi du lịch, có 1 món mà bé Gạo mê tít

Vừa tròn 1 tuổi, bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên cùng bố mẹ. Điểm đến lần này là Na Uy, nơi gia đình đưa bé về thăm ông bà và người thân bên ngoại của Ngô Thanh Vân.

Đây cũng là lần đầu tiên bé Gạo trải nghiệm một chuyến bay kéo dài tới 16 tiếng. Với một em bé mới 1 tuổi, hành trình dài như vậy chắc chắn đòi hỏi bố mẹ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là những món đồ cần sử dụng xuyên suốt chuyến bay và trong khoảng thời gian lưu trú 2 tuần tại Nauy.

Theo chia sẻ của gia đình, trong 2 tuần ở Na Uy, mẹ Vân chuẩn bị hành lý cho bé Gạo khá đầy đủ, từ bỉm sữa, quần áo giữ ấm, đồ chơi cho đến đồ ăn dặm. Điều đáng chú ý là các món đồ được sắp xếp gọn gàng, phân chia hợp lý để khi cần tìm, bố mẹ có thể lấy ra ngay mà không phải mất thời gian lục tung cả vali.

Đây có lẽ cũng là kinh nghiệm mà nhiều gia đình có con nhỏ đặc biệt quan tâm khi chuẩn bị cho những chuyến đi xa. Bởi với em bé, những vật dụng tưởng chừng rất nhỏ như một chiếc bỉm, túi thuốc hay bộ quần áo thay nhanh lại có thể trở thành món đồ "cứu cánh" trong những tình huống bất ngờ.

Và giữa rất nhiều món đồ được mẹ Vân chuẩn bị cho chuyến đi, hội mẹ bỉm nhanh chóng "va" vào 3 món đồ cực kỳ hữu dụng khi đưa con nhỏ đi du lịch xa.

Đầu tiên là túi đựng thuốc của bé

Thay vì để thuốc và các vật dụng chăm sóc sức khỏe rải rác trong hành lý, một chiếc túi riêng giúp bố mẹ gom tất cả vào một chỗ, dễ kiểm tra và đặc biệt thuận tiện khi cần sử dụng gấp. Với những chuyến bay dài hoặc chuyến du lịch kéo dài nhiều ngày, việc chuẩn bị sẵn một túi đồ riêng cho bé cũng giúp bố mẹ chủ động hơn trước những tình huống phát sinh.

Mẹ Vân chia rõ từng ngăn và có viết note cẩn thận ứng với từng loại thuốc. Từ thuốc khi bị côn trùng cắn, thuốc ho, thuốc dành cho hô hấp... mẹ Vân đều chuẩn bị rất đầy đủ, không thiếu một món nào để sẵn sàng khi bé Gạo cần dùng trong chuyến đi xa này.

Ngay lập tức các mẹ bỉm thi nhau hỏi thông tin về chiếc túi đựng thuốc của mẹ Vân dành cho bé Gạo. Một món đồ tiện dụng trong mọi chuyến đi du lịch có con nhỏ, nhất là khi các bé rất hay gặp phải những tình huống phát sinh nên một chiếc túi đựng thuốc được chuẩn bị và ghi chú cẩn thận như vậy là rất cần thiết.

Nơi mua: Túi đựng thuốc mẹ Vân chuẩn bị cho bé Gạo

Thứ 2 là túi đựng đồ ăn dặm cho bé

Bên cạnh túi thuốc, mẹ Vân còn chuẩn bị riêng một túi đồ ăn dặm cho bé Gạo cho hành trình 16 tiếng trên máy bay. Với một em bé mới tròn 1 tuổi, việc ăn uống đúng giờ vẫn rất quan trọng, trong khi đồ ăn trên máy bay chưa chắc đã phù hợp với khẩu vị hoặc nhu cầu của bé. Vì vậy, mẹ Vân chuẩn bị sẵn cả một túi đồ ăn riêng, được sắp xếp gọn gàng để có thể lấy ra ngay khi cần.

Cả một túi đồ ăn được chuẩn bị chỉn chu giúp mẹ Vân chủ động trong mọi khung giờ ăn của bé. Đến bữa là có đồ ăn ngay, không phải loay hoay tìm kiếm hay phụ thuộc hoàn toàn vào đồ ăn trên máy bay. Đây cũng là món đồ khiến hội mẹ bỉm đặc biệt chú ý khi nhìn vào hành lý cho chuyến xuất ngoại đầu đời của bé Gạo.

Nơi mua: Set túi phân loại đồ khi đi du lịch (trong đó có túi đựng đồ ăn dặm)

Món thứ ba là áo mưa dành riêng cho xe đẩy

Đây là món đồ nằm trong danh sách ưu tiên của nhiều gia đình khi chuẩn bị đi du lịch, nhưng lại rất hữu ích nếu điểm đến có thời tiết lạnh, mưa hoặc thay đổi thất thường. Một chiếc áo mưa phủ xe đẩy giúp bảo vệ em bé khỏi mưa và gió, đồng thời bố mẹ vẫn có thể sử dụng xe đẩy để di chuyển thuận tiện.

Nhìn cách bé Gạo thoải mái ngủ trên xe đẩy, bên ngoài phủ lớp áo mưa xe đẩy kín cả chân mà ba Huy, mẹ Vân càng yên tâm khi đưa bé đi khám phá thế giới xung quanh.

Nơi mua: Áo mưa xe đẩy

Chuyến xuất ngoại đầu tiên của bé Gạo vì thế không chỉ là một chuyến đi đặc biệt của gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần, mà còn khiến nhiều bố mẹ có thêm gợi ý về cách chuẩn bị hành lý khi đưa con nhỏ đi xa.