Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân với biểu cảm đúng chuẩn "hậu duệ của Hai Phượng": Không e dè, tự do cảm xúc là khi trẻ cảm thấy an toàn

Ngô Thanh Vân khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên của con gái tại trường học. Sau chuyến du lịch Na Uy cùng ba mẹ, bé Gạo tiếp tục bước vào một hành trình khám phá mới. Lần này, thay vì những cảnh đẹp hay địa điểm du lịch thú vị, cô bé được làm quen với không gian lớp học, cô giáo và những người bạn đồng trang lứa.

Mẹ Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc bé Gạo lần đầu đến lớp.

Với nhiều em bé, lần đầu đến trường thường là trải nghiệm không dễ dàng. Không ít bé khóc nức nở, bám chặt lấy ba mẹ vì chưa quen với môi trường xa lạ. Chính vì vậy, Ngô Thanh Vân cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng khi quyết định cho con gái đi học thử.

Nữ diễn viên tâm sự: "Cho đi thử trường để xem em có thích đi học không? Rồi lo lắng không biết e chơi với mấy bạn khác như thế nào, sợ bị ăn hiếp các kiểu. Cô giáo quay video gửi cho ba mẹ, thấy yên tâm luôn! Máu Hai Phượng chắc có sẵn hay sao".

Những gì diễn ra tại lớp lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của mẹ bỉm. Trong khi có bạn nhỏ bật khóc đòi mẹ, bé Gạo vẫn bình thản, thoải mái chơi đùa và quan sát mọi thứ xung quanh. Cô bé không tỏ ra sợ sệt hay bỡ ngỡ quá mức trước những gương mặt mới. Sự tự nhiên ấy khiến Ngô Thanh Vân vừa bất ngờ vừa yên tâm khi theo dõi những đoạn video được cô giáo gửi về.

Đặc biệt, một tình huống hài hước trong lớp càng khiến mẹ Vân phải bật cười. Khi một bạn nhỏ chẳng may đạp chân vào lưng Gạo, cô bé lập tức quay lại và vỗ vào người bạn một cái như một phản xạ. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi của trẻ con, màn phản ứng nhanh nhẹn ấy cũng đủ khiến Ngô Thanh Vân liên tưởng đến hình ảnh mạnh mẽ của nhân vật Hai Phượng mà cô từng thủ vai.

Tất nhiên, trẻ nhỏ vẫn cần được hướng dẫn cách ứng xử nhẹ nhàng với bạn bè. Song qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bé Gạo khá chủ động và không quá e dè khi tiếp xúc với môi trường mới.

Sự dạn dĩ này phần nào có thể đến từ cách Ngô Thanh Vân và Huy Trần đồng hành cùng con trong cuộc sống. Từ nhỏ, bé Gạo đã được ba mẹ đưa đi nhiều nơi, tiếp xúc với những khung cảnh, con người và trải nghiệm khác nhau. Những chuyến đi không chỉ mang lại kỷ niệm gia đình mà còn tạo cơ hội để cô bé quan sát, khám phá thế giới xung quanh.

Thay vì chỉ giữ con trong không gian quen thuộc, vợ chồng Ngô Thanh Vân tạo điều kiện để bé từng bước làm quen với những điều mới mẻ. Đây cũng là cách giúp trẻ có thêm sự tự tin và khả năng thích nghi, dù mỗi em bé sẽ có tốc độ phát triển khác nhau.

Nhìn con gái vui vẻ trong buổi làm quen đầu tiên, có lẽ Ngô Thanh Vân đã phần nào trút được nỗi lo của một người mẹ. Từ cô bé được ba mẹ bế bồng đi khám phá thế giới, Gạo nay lại có thêm một cột mốc đáng yêu trong hành trình khôn lớn.

Và biết đâu, sau này khi nhìn lại những thước phim đầu tiên ở trường, cả gia đình sẽ có dịp bật cười trước màn thể hiện đầy cá tính của cô con gái nhỏ!