Đứa con "khổ nhất mùa Halloween” gọi tên Pam Yêu Ơi: Hết hóa chim điêu đen sì, giờ lại cosplay tắc kè xanh lét, còn tự diễn tiểu phẩm cùng mẹ Salim

Nếu đã theo dõi gia đình Hạt Nhài từ lâu, hẳn nhiều người không còn xa lạ với "đặc sản" Halloween của ba Long, mẹ Salim và Pam. Năm nào, cả nhà cũng biết cách biến những ý tưởng hóa trang thành loạt khoảnh khắc khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Điều thú vị là những màn cosplay ấy không chỉ nằm ở trang phục hay tạo hình, mà còn ở cách các thành viên tung hứng với nhau, đặc biệt là phản ứng tự nhiên của nhân vật nhỏ tuổi nhất nhà.

Dân tình lại được dịp xôn xao về màn cosplay của Pam Yêu Ơi.

Halloween năm nay cũng không ngoại lệ. Mẹ Salim và bé Pam lựa chọn thế giới cổ tích của "Công chúa tóc mây" để hóa thân. Nếu mẹ Salim đảm nhận vai nàng công chúa Rapunzel dịu dàng, xinh đẹp, thì Pam lại xuất hiện trong tạo hình chú tắc kè xanh - người bạn nhỏ luôn đồng hành cùng công chúa.

Hậu trường đóng clip Halloween của Pam Yêu Ơi và mẹ Salim.

Nhưng điểm khiến màn hóa trang lần này đáng nhớ nhất lại không chỉ nằm ở bộ đồ hay cách trang điểm. Bởi Pam của Halloween năm nay đã khác.

Nếu trước đây cô bé thường làm theo những gợi ý, sắp xếp của ba Long và mẹ Salim, thì giờ đây Pam tự tin nhập vai, thậm chí kiêm luôn vị trí "đạo diễn" cho tiểu phẩm của hai mẹ con. Cô bé chủ động đưa ra những tình huống để mẹ cùng diễn, khiến câu chuyện liên tục rẽ sang những hướng khó đoán.

Chính sự ngẫu hứng ấy tạo nên sức hút riêng. Mẹ Salim không chỉ hóa thân thành công chúa mà còn phải linh hoạt bắt nhịp với trí tưởng tượng của "đạo diễn Pam". Còn Pam, dù khoác lên mình bộ đồ tắc kè đáng yêu, lại tỏ ra có chính kiến rõ ràng về diễn biến câu chuyện.

Cứ thế, màn nhập vai của hai mẹ con trở thành một tiểu phẩm vui nhộn, nơi sự hồn nhiên của trẻ nhỏ khiến người xem bật cười hết lần này đến lần khác.

Nhìn Pam hôm nay, người ta không khỏi nhớ đến những mùa Halloween trước, khi cô bé còn là "em bé" được ba mẹ dẫn dắt trong từng khung hình. Giờ đây, Pam đã biết tự tạo ra trò vui, thể hiện suy nghĩ và kéo mẹ vào thế giới tưởng tượng của mình.

Nhìn lại những mùa Halloween trước mới thấy Pam đã lớn nhanh đến thế nào. Năm 2023, cô bé từng khiến dân tình thích thú khi hóa thân thành Masha trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Masha and the Bear. Với tạo hình cô bé quàng khăn đáng yêu cùng biểu cảm ngộ nghĩnh, Pam khi ấy đã có những khoảnh khắc khiến người xem không nhịn được cười.

Đến Halloween 2024, gia đình Hạt Nhài thực sự tạo nên một trong những màn cosplay khó quên nhất khi lấy cảm hứng từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Trong khi mẹ Salim hóa thân thành Tiểu Long Nữ xinh đẹp, ba Long vào vai Dương Quá, thì Pam lại được giao vai Thần Điêu.

Giữa hai nhân vật mang phong thái kiếm hiệp, một chú chim điêu đen tuyền với gương mặt ngây thơ xuất hiện khiến tổng thể bức ảnh bỗng trở nên hài hước khó tả.

Sang năm 2025, cả gia đình tiếp tục đưa người xem bước vào thế giới của bộ phim hoạt hình Nhật Bản Spirited Away. Pam đảm nhận vai Chihiro, mẹ Salim hóa thân thành Haku, còn ba Long trở thành Vô Diện. Không chỉ đầu tư trang phục, gia đình còn tận dụng khung cảnh tại Nhật Bản để thực hiện bộ ảnh. Pam trong tạo hình cô bé Chihiro vừa ngây thơ vừa tinh nghịch tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Từ cô bé Masha năm 2023, chú chim điêu gây sốt năm 2024, Chihiro của năm 2025 cho đến chú tắc kè Pascal năm 2026, Pam đã có cả một bộ sưu tập Halloween đầy kỷ niệm. Điều đặc biệt là qua từng năm, người xem không chỉ thấy những tạo hình mới mà còn nhận ra sự thay đổi trong tính cách, biểu cảm và cách cô bé tương tác cùng ba mẹ.

Có lẽ đó chính là lý do khiến những màn cosplay của gia đình Hạt Nhài luôn có sức hút riêng. Bởi đằng sau mỗi bộ trang phục cầu kỳ hay mỗi tình huống hài hước là những kỷ niệm gia đình được lưu giữ theo năm tháng.