Trùm cuối mùa Trung thu năm nay gọi tên lồng đèn lân: Các mẹ hì hục lắp cho con mất cả buổi nhưng thành quả thì "lúc này lúc kia"

Không phải đèn ông sao, cá chép hay những mẫu đèn điện tử phát nhạc quen thuộc, món đồ chơi đang khiến nhiều phụ huynh rần rần chia sẻ mùa Trung thu năm nay lại là một chiếc lồng đèn đầu lân tự lắp ráp.

Nhìn hình quảng cáo, nhiều người lập tức bị thu hút bởi tạo hình đáng yêu, màu sắc rực rỡ và đôi mắt tròn long lanh. Nhưng đến khi mở hộp, không ít phụ huynh mới phát hiện mình vừa tự nguyện bước vào một “bài kiểm tra thủ công” kéo dài hàng giờ.

Thành phẩm đẹp mắt, quá trình lắp khiến bố mẹ muốn “khai trừ khỏi hộ khẩu”

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh khoe thành phẩm lồng đèn đầu lân với đủ màu hồng, xanh, đỏ và trắng. Mỗi chiếc có hình dáng như một chú lân thu nhỏ, được trang trí bằng họa tiết nhiều màu, viền lông mềm, đôi mắt lớn và phần tua rua đung đưa dưới cằm.

Khi bật đèn, toàn bộ đầu lân phát sáng, trông nổi bật và sinh động. Trẻ có thể cầm bằng cán tre, đưa đi chơi Trung thu hoặc treo lên làm đồ trang trí trong nhà.

Vẻ ngoài bắt mắt khiến nhiều phụ huynh nhanh chóng đặt mua. Thế nhưng, sản phẩm được giao dưới dạng các chi tiết rời. Người mua phải tự mình ghép thân, đầu, mắt, tai, mũi, phần lông viền, tua rua và hệ thống dây treo.

Từ đây, một loạt tình huống “dở khóc dở cười” bắt đầu xuất hiện.

Một phụ huynh chia sẻ đã ngồi hì hục suốt hai tiếng để hoàn thiện chiếc đèn cho con. Đến lúc gần xong mới nhận ra mình lắp ngược một mối nối. Tháo ra làm lại thì quá mệt, nhưng để nguyên lại thấy khó chịu.

Một người khác đăng ảnh con trai cầm chiếc đèn chưa hoàn chỉnh với gương mặt đầy bất mãn. Người mẹ hài hước kể, sau khi nghe bố giải thích về quá trình lắp ráp, cậu bé chỉ biết đứng nhìn thành phẩm với vẻ không mấy tin tưởng. Thậm chí chiếc đầu lân còn được ví là “con cá trê” vì hình dáng sau khi ghép không giống hình quảng cáo như mong đợi.

Có người mất gần ba tiếng mới hoàn thành. Một phụ huynh khác kể rằng vừa lắp vừa muốn “điên lên”, thậm chí một số chi tiết quá khó còn khiến móng tay bị tổn thương. Nhiều người tự nhận mình không khéo tay nên quyết định mua phiên bản đã được lắp sẵn để tránh thử thách lòng kiên nhẫn.

Mỗi nhà cho ra đời một “chú lân phiên bản giới hạn”

Điểm thú vị nhất là dù cùng mua một mẫu, thành phẩm của mỗi gia đình lại mang một dáng vẻ khác nhau.

Có chiếc đầu lân hồng tròn trịa, đôi mắt cân đối và phần lông được gắn ngay ngắn. Có chiếc mang màu xanh trắng, thân hơi lệch nhưng khi bật đèn vẫn rất nổi bật. Một số phụ huynh còn sáng tạo thêm lông mi, gắn quả bông lên mũi hoặc thay đổi vị trí tai để chú lân trông sinh động hơn.

Bên cạnh những sản phẩm lung linh, mạng xã hội cũng xuất hiện không ít phiên bản khiến người xem bật cười. Có chiếc mắt cao mắt thấp, tai quay về hai hướng; có chiếc phần đầu và thân không khớp khiến tổng thể trông như một loài vật hoàn toàn mới.

Một phụ huynh hài hước than thở: “Rồi mí mắt đâu? Lông đâu? Làm dễ mà mẹ nó!”. Người khác khoe thành phẩm kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Đã thử”, như một lời xác nhận rằng mình vừa vượt qua thử thách khó nhằn.

Chính sự khác biệt giữa hình quảng cáo, quá trình lắp ráp và thành phẩm thực tế đã biến chiếc lồng đèn này thành đề tài được bàn luận sôi nổi. Người khoe sản phẩm đẹp, người kể chuyện lắp sai, người chia sẻ mẹo ghép các chi tiết. Có gia đình còn biến việc làm đèn thành một hoạt động chung, bố mẹ và con cùng ngồi lắp ráp trong nhiều giờ.

Vì sao lồng đèn đầu lân lại gây sốt?

Trước hết, mẫu đèn này có hình thức mới lạ. Thay vì chỉ cầm trên tay và phát sáng, nó giống một chiếc đầu lân thu nhỏ với nhiều lớp trang trí, tạo cảm giác nổi bật khi trẻ mang ra phố.

Sản phẩm cũng có nhiều màu sắc để lựa chọn, phù hợp với sở thích của các bé. Đặc biệt, phần đèn bên trong khiến đôi mắt và thân lân phát sáng khi trời tối, tạo hiệu ứng khá đẹp trong đêm rằm.

Tuy nhiên, lý do khiến chiếc đèn lan truyền mạnh trên mạng xã hội lại không chỉ nằm ở hình thức. Quá trình lắp ráp mới là phần tạo ra nhiều câu chuyện nhất. Mỗi thành phẩm đều chứa đựng vài giờ kiên nhẫn, những lần ghép sai, tháo ra làm lại và cả sự “bất lực” của cha mẹ.

Không ít người đùa rằng đây không đơn thuần là lồng đèn cho trẻ em mà còn là “đề thi thực hành” dành cho phụ huynh. Trẻ chỉ việc cầm đèn đi chơi, còn bố mẹ phải thức tối nghiên cứu từng mảnh ghép.

Dẫu vậy, sau những lời than thở, phần lớn phụ huynh vẫn tỏ ra hào hứng khi hoàn thành sản phẩm. Một chiếc đầu lân có thể chưa thật cân đối, nhưng lại là món đồ chơi do chính tay bố mẹ chuẩn bị cho con. Với nhiều gia đình, đó cũng là cơ hội để người lớn tạm rời điện thoại, ngồi xuống cùng con và tạo nên một kỷ niệm Trung thu đáng nhớ.

Muốn mua, phụ huynh nên chuẩn bị trước tinh thần

Qua chia sẻ của những người đã trải nghiệm, mẫu đèn này phù hợp với phụ huynh thích làm đồ thủ công hoặc muốn cùng con tham gia một hoạt động sáng tạo. Người mua nên đọc kỹ hướng dẫn, phân loại từng chi tiết trước khi ghép và kiểm tra vị trí nối để tránh phải tháo ra làm lại.

Nếu không có nhiều thời gian hoặc không tự tin vào khả năng lắp ráp, lựa chọn sản phẩm đã hoàn thiện sẵn có thể sẽ “an toàn” hơn.

Ngoài ra, do đèn có nhiều chi tiết nhỏ, dây treo và vật liệu trang trí, cha mẹ nên trực tiếp lắp ráp hoặc giám sát trẻ. Sau khi hoàn thành, cần kiểm tra lại các mối nối, cán cầm, dây treo và bộ phận phát sáng trước khi cho con sử dụng.

Dù khiến nhiều phụ huynh “toát mồ hôi”, lồng đèn đầu lân vẫn đang trở thành một trong những món đồ chơi được nhắc đến nhiều nhất mùa Trung thu năm nay. Nó không chỉ phát sáng mà còn có khả năng biến một buổi tối bình thường thành cuộc thi khéo tay giữa các ông bố, bà mẹ.

Và có lẽ, điều khiến chiếc đèn trở nên đặc biệt không nằm ở việc thành phẩm có giống hình quảng cáo hay không. Sau này, đứa trẻ có thể quên mình từng cầm chiếc đèn màu gì, nhưng bố mẹ chắc chắn sẽ khó quên hai, ba tiếng đồng hồ ngồi ghép từng chiếc tai, con mắt và sợi tua rua cho con.