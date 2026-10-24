Bé Gạo tự lập từ nhỏ, vấp ngã biết tự đứng dậy, không gào khóc ăn vạ: Đây là cách mẹ Vân và ba Huy rèn con gái

Từ khi đón con gái đầu lòng, cuộc sống của Ngô Thanh Vân và Huy Trần nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Những câu chuyện xoay quanh hành trình chăm sóc, nuôi dạy bé Gạo được nữ diễn viên chia sẻ thường xuyên, mang đến hình ảnh gần gũi của một gia đình nhỏ trong những năm tháng đầu đời của bé Gạo.

Mẹ Vân ba Huy rèn con từ nhỏ: Bé Gạo vấp ngã tự biết đứng dậy và không gào khóc

Trong cách đồng hành cùng bé Gạo, vợ chồng nữ diễn viên cho thấy sự kiên nhẫn khi để con tự trải nghiệm những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, kể cả việc chẳng may bị ngã. Thay vì lập tức chạy đến bế con dậy hay cuống quýt vì sợ con đau, bố mẹ thường quan sát, khuyến khích bé tự đứng lên nếu tình huống an toàn.

Mẹ Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc bé Gạo bị ngã và tự mình đứng dậy.

Chia sẻ về một lần con gái bị ngã, Ngô Thanh Vân kể lại: "Hôm trước em té. Thay vì đỡ con dậy ba mẹ khuyến khích con tự đứng dậy. Và con đã làm được điều đó. Còn cám ơn ba một phát mặc dù đang đau. Từng động tác nhỏ, nhưng rèn con từ nhỏ… Chắc vậy mà ẻm lì".

Câu chuyện nhỏ khiến nhiều người chú ý bởi cách phản ứng bình tĩnh của hai vợ chồng. Bé Gạo đã tự đứng dậy sau cú ngã, đồng thời còn có hành động cảm ơn ba dù vẫn đang đau. Với cha mẹ, đây có thể chỉ là một khoảnh khắc đáng yêu trong sinh hoạt thường ngày, nhưng cũng cho thấy những bài học về sự tự lập có thể bắt đầu từ những tình huống rất đỗi bình thường.

Theo chia sẻ của Ngô Thanh Vân, việc để con tự đứng lên không có nghĩa là bố mẹ mặc kệ con khi gặp khó khăn. Nếu địa hình không thuận lợi hoặc tình huống vượt quá khả năng của bé, ba Huy vẫn có thể hỗ trợ. Tuy nhiên, trong những trường hợp an toàn, cả hai ưu tiên dành cho con thời gian để tự xoay xở trước khi can thiệp.

Trước đó, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ quan điểm về việc nuôi dạy con: "Em tự lập lắm nhen. Không phải lúc nào muốn giúp con cũng tốt á. Khi té. Cho con thời gian và xem coi có đau không ? Nếu không cứ từ từ cho e thời gian đứng lên".

Không phải cứ giúp con ngay lập tức mới là yêu thương

Cách nuôi dạy bé Gạo của Ngô Thanh Vân và Huy Trần gợi ra một điều đáng suy ngẫm trong hành trình làm cha mẹ: đôi khi, yêu thương không đồng nghĩa với việc phải lập tức làm thay con mọi thứ. Thậm chí bé Gạo còn biết tự làm một số việc, ngay cả khi mẹ Vân hỏi: "Có cần mẹ giúp không", bé cũng trả lời "Không" và lắc đầu vì muốn tự làm.

Khi trẻ còn nhỏ, phản xạ tự nhiên của người lớn thường là muốn bảo vệ con khỏi mọi va vấp. Chỉ cần thấy con ngã, nhiều phụ huynh đã vội chạy đến bế lên, dỗ dành hoặc tìm cách giải quyết ngay lập tức. Điều này xuất phát từ tình thương và nỗi lo con bị đau, nhưng trong những tình huống nhẹ, an toàn, việc cho trẻ một chút thời gian cũng có thể giúp con học cách phản ứng trước khó khăn.

Với bé Gạo, việc được khuyến khích tự đứng lên sau một cú ngã có thể là cơ hội để con tập quan sát, điều chỉnh tư thế, phối hợp các động tác và thử lại khi chưa thành công. Khi tự mình làm được điều gì đó, trẻ cũng có cơ hội hình thành cảm giác tự tin và nhận ra rằng bản thân có thể giải quyết một số vấn đề mà không cần người lớn làm thay.

Một điều đáng chú ý khác là thái độ bình tĩnh của bố mẹ. Khi người lớn không quá hoảng hốt trước một tình huống nhỏ, trẻ có thể cảm thấy an tâm hơn để tìm cách xử lý. Ngược lại, nếu người lớn liên tục thể hiện sự lo lắng, trẻ đôi khi cũng dễ phản ứng theo cảm xúc ấy.

Tuy nhiên, khuyến khích trẻ tự lập không đồng nghĩa với việc để con tự chịu đựng mọi tổn thương. Điều quan trọng là cha mẹ cần quan sát biểu hiện của con, đánh giá mức độ nguy hiểm và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Nếu trẻ ngã ở nơi nguy hiểm, va đập mạnh, có biểu hiện đau nhiều hoặc chấn thương, người lớn cần can thiệp ngay thay vì chờ con tự đứng dậy.

Bởi vậy, điều đáng chú ý trong cách dạy con của Ngô Thanh Vân và Huy Trần không nằm ở việc bố mẹ có đỡ con hay không, mà ở cách họ lựa chọn thời điểm hỗ trợ. Khi con có thể tự làm, họ trao cơ hội; khi con thực sự cần giúp đỡ, ba mẹ vẫn ở đó.

Nuôi dạy một đứa trẻ tự lập là hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, bởi người lớn đôi khi phải học cách lùi lại một bước để con có cơ hội tiến lên. Và với bé Gạo, những bài học đầu đời ấy có thể bắt đầu từ chính những điều giản dị nhất: tự đứng dậy sau một cú ngã, thử lại khi chưa thành công và dần hiểu rằng mình luôn có bố mẹ ở bên, ngay cả khi bố mẹ không làm thay tất cả mọi việc.