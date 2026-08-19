Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống, tối 16/8, BS.CK2 Nguyễn Thanh Trúc - Trưởng khoa Phẫu thuật trong ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết một bé gái 5 ngày tuổi, ngụ ở Cần Thơ đã được chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 với khối u quái có kích thước lớn (126mm x100mm x106m).

Tại đây, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi tại khoa Sơ sinh, các bác sĩ đã hội chẩn với ê-kíp ung bướu để đánh giá tình trạng và xây dựng kế hoạch điều trị, trong đó ưu tiên phẫu thuật sớm.

Theo bác sĩ Thanh Trúc, với những khối u lớn, nếu để kéo dài, bề mặt khối u có thể loét, nhiễm trùng, chảy máu, gây thêm nhiều biến chứng cho trẻ.

BS.CK2 Nguyễn Thanh Trúc và kíp mổ lấy trọn vẹn khối u quái nặng 1,3kg cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp/Sức khỏe & Đời sống

Tuy nhiên, trước khi phẫu thuật, bệnh nhi cần được điều chỉnh các rối loạn. Bệnh nhi được các bác sĩ cho truyền máu, truyền huyết tương tươi đông lạnh nhằm cải thiện tình trạng đông máu, đồng thời được hội chẩn với đầy đủ ê-kíp gồm bác sĩ ngoại ung bướu, bác sĩ nội ung bướu. Các bác sĩ cũng thực hiện những xét nghiệm liên quan để đánh giá nguy cơ ác tính của khối u, từ đó có kế hoạch phẫu thuật, chuẩn bị máu và huyết tương phù hợp, bảo đảm an toàn cho cuộc mổ.

Theo bác sĩ Thanh Trúc, u vùng cùng cụt là bệnh lý có thể điều trị với tỉ lệ thành công rất cao nếu được phát hiện và can thiệp sớm. Trong phẫu thuật, mục tiêu là cắt bỏ toàn bộ khối u và phần xương cụt.

Theo nhận định của bác sĩ trong y văn, xương cụt được xem là vị trí liên quan đến sự phát triển của tế bào u; vì vậy, nếu không cắt bỏ phần này, nguy cơ bệnh tái phát sẽ cao hơn và khối u tái phát có thể chuyển dạng ác tính.

Ở trẻ sơ sinh, đa số u vùng cùng cụt lành tính, chưa phải ung thư. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được phát hiện sớm. Có những trẻ chỉ xuất hiện một khối nhỏ ở vùng đỉnh xương cụt, gần hậu môn nên gia đình dễ bỏ qua.

Theo Vietnamnet, trước đó, vào tháng 5/2026, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng phẫu thuật thành công cho một trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi mang khối u quái (Teratoma) có kích thước lớn ở vùng cùng cụt, gây chèn ép đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Bệnh nhi sinh thường, đủ tháng, được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trong suốt thai kỳ, các lần thăm khám đều không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ 10 sau sinh, trẻ đột ngột có biểu hiện bụng chướng căng, bỏ bú, không thể đi tiêu, tiểu và nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng.

Khi được đưa vào Khoa Sơ sinh, bệnh nhi rơi vào nguy kịch do khối u lớn trong ổ bụng chèn ép khiến bụng căng chướng, không thở được. Đồng thời, khối u còn chèn ép ruột và thận của trẻ, gây tắc ruột, bí tiểu và suy thận cấp.

Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm siêu âm, X-quang và chụp CT vùng bụng. Kết quả cho thấy trẻ có một khối u kéo dài từ vùng bụng xuống vùng cùng cụt với kích thước khoảng 55×33×81 mm, gây chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng. Đáng chú ý, các xét nghiệm máu cũng trong tình trạng tổn thương thận cấp mức độ nặng.

Đây là trường hợp đặc biệt phức tạp khi khối u có kích thước lớn, xuất phát từ vùng cùng cụt, lan rộng vào ổ bụng và chèn ép đồng thời nhiều cơ quan gồm bàng quang, niệu quản, tử cung, ruột và đại tràng.

Các phẫu thuật viên đã áp dụng kỹ thuật tiếp cận qua hai đường mổ phối hợp gồm đường bụng và đường cùng cụt nhằm lấy trọn khối u trong khi vẫn đảm bảo an toàn tối đa cho các cơ quan nội tạng còn non nớt của trẻ. Sau khi khối u được cắt bỏ hoàn toàn, sức khỏe bé hồi phục nhanh chóng.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật khoảng 40 trường hợp u vùng cùng cụt, trong đó có cả trường hợp lành tính và ác tính. Một số bệnh nhi không được phát hiện bệnh trước hoặc ngay sau sinh, đến khi khối u phát triển mới được đưa đi khám.

Theo số liệu được bác sĩ dẫn từ y văn, nếu phẫu thuật trì hoãn sau tháng đầu tiên, nguy cơ khối u chuyển dạng ác tính có thể tăng khoảng 25%; nếu để đến 3-6 tháng, nguy cơ này có thể tăng lên khoảng 75%.

Vì vậy, bác sĩ nhấn mạnh tháng đầu sau sinh trong một tháng đầu là thời điểm đặc biệt quan trọng để phát hiện và điều trị u vùng cùng cụt. Việc phát hiện sớm, được đánh giá đầy đủ và phẫu thuật kịp thời không chỉ giúp hạn chế các biến chứng như loét, nhiễm trùng mà còn góp phần giảm nguy cơ khối u chuyển dạng ác tính.