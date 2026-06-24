Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh nhi C.B.T.T.V. (2 tháng tuổi, Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng sốt cao, lừ đừ, bú kém kéo dài. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện khối u não vùng trán - thái dương phải kích thước khoảng 8cm, có xuất huyết trong u, kèm nhiễm trùng huyết sơ sinh.

Theo TS.BS Trần Minh Huy, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, ưu tiên ban đầu là kiểm soát hoàn toàn tình trạng nhiễm trùng trước khi can thiệp phẫu thuật khối u não.

Sau khi được điều trị ổn định tại Khoa Sơ sinh, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Ngoại Thần kinh để phẫu thuật cấp cứu do tình trạng tăng áp lực nội sọ tiến triển.

Ca mổ diễn ra với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa gồm Ngoại Thần kinh, Gây mê hồi sức và Hồi sức ngoại. Sau gần 5 giờ phẫu thuật, ekip đã bóc tách và lấy gần như toàn bộ khối u.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u nguyên bào thần kinh đệm (Glioblastoma), thuộc độ 4 - mức độ ác tính cao nhất theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới.

Sau một tuần hồi sức và chăm sóc hậu phẫu, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi hồi phục tốt và được xuất viện. Trong thời gian tới, trẻ sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị hóa trị bổ trợ tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Theo các bác sĩ, điều trị u não ác tính ở trẻ nhũ nhi là thách thức lớn do bệnh hiếm gặp, diễn biến phức tạp và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công của ca phẫu thuật đã mở ra cơ hội điều trị và kéo dài sự sống cho bệnh nhi, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với các bệnh lý thần kinh nguy hiểm ở trẻ nhỏ.