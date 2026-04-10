Ảnh: BVCC

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật nội soi thành công bóc tách khối u nang buồng trứng kích thước lớn cho bệnh nhi 2 tháng tuổi.

Trẻ được phát hiện có khối u nang ổ bụng ngay sau sinh và được theo dõi. Khi 2 tháng tuổi, gia đình nhận thấy bụng trẻ chướng to, sờ thấy khối cứng nên đưa đến bệnh viện. Thăm khám ghi nhận khối u lớn chiếm hơn một nửa bụng dưới, có nguy cơ chèn ép các cơ quan lân cận.

Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi. Trong mổ, khối u xuất phát từ buồng trứng trái, kích thước 101×56mm, chiếm nhiều không gian ổ bụng. Ekip đã bóc tách trọn vẹn vỏ nang, đồng thời bảo tồn buồng trứng, tử cung và các cơ quan liên quan.

Theo ThS.BS Nguyễn Đức Lân, ca mổ gặp nhiều thách thức do bệnh nhi còn rất nhỏ, phẫu trường hẹp trong khi khối u lớn, đòi hỏi thao tác chính xác và kinh nghiệm cao.

Sau 5 ngày điều trị, trẻ hồi phục tốt, bú bình thường, tiêu hóa ổn định, vết mổ nhỏ và đã được xuất viện.

Bác sĩ cảnh báo, u nang buồng trứng kích thước lớn nếu không điều trị kịp thời có thể gây chèn ép ruột, tắc tiêu hóa, thậm chí xoắn hoặc vỡ u dẫn đến hoại tử.

Phụ huynh cần thực hiện tầm soát trước sinh và theo dõi sau sinh. Khi trẻ có dấu hiệu như bụng chướng, sờ thấy khối bất thường, quấy khóc nhiều hoặc nôn trớ, cần đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm.