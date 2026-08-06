Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Theo các bác sĩ, khoảng một tuần trước nhập viện, trẻ xuất hiện tình trạng chướng bụng bất thường kèm nôn trớ. Sau khi được thăm khám tại cơ sở y tế tuyến dưới, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Kết quả chụp cắt lớp vi tính phát hiện khối u quái sau phúc mạc kích thước rất lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng.

Sau hội chẩn, ekip Khoa Ngoại Tổng hợp tiến hành phẫu thuật. Trong mổ, các bác sĩ ghi nhận khối u có kích thước 130 x 140 x 150 mm, nặng 1,5 kg, bám dính phức tạp vào động mạch chậu trái, niệu quản trái, bàng quang và trực tràng.

Thách thức lớn nhất là bóc tách hoàn toàn khối u nhưng vẫn phải bảo tồn các mạch máu lớn cùng hệ tiết niệu và tiêu hóa. Do u bám dính chặt, quá trình phẫu thuật có nguy cơ gây thủng ruột, rò nước tiểu hoặc mất máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh nhi mới 4 tháng tuổi nên khả năng dự trữ sinh lý còn hạn chế, dễ rơi vào tình trạng sốc, tụt huyết áp hoặc hạ thân nhiệt trong quá trình phẫu thuật. Ekip gây mê hồi sức đã theo dõi chặt chẽ các chỉ số tuần hoàn, hô hấp và lượng máu mất, góp phần giúp ca mổ diễn ra an toàn.

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định đây là u quái sau phúc mạc không thành thục độ thấp (Grade 1). Do diện cắt đã sạch u, bệnh nhi chưa cần điều trị hóa chất bổ sung nhằm tránh các tác dụng không mong muốn. Hiện trẻ tiếp tục được theo dõi định kỳ và kiểm tra các dấu ấn u để phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện bụng chướng to nhanh, sờ thấy khối cứng, nôn trớ, bỏ bú hoặc rối loạn đại tiểu tiện, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để được thăm khám và điều trị kịp thời.