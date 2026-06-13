Chiều 10/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, các bác sĩ của bệnh viện bóc tách thành công 9 khối u xơ tử cung với tổng trọng lượng 2,1kg và đón bé trai nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh.

Theo đó, sản phụ L.T.M (33 tuổi, Hà Nội) được phát hiện đa u xơ tử cung trong thời gian mang thai và theo dõi thai kỳ tại bệnh viện từ tuần thứ 34.

Trong suốt quá trình này, các bác sĩ thường xuyên đánh giá tình trạng thai nhi và sự phát triển của các khối u để tiên lượng nguy cơ, chuẩn bị phương án can thiệp tối ưu khi thai đủ điều kiện mổ.

Ê-kíp thực hiện ca mổ lấy thai kết hợp bóc tách 9 khối u xơ tử cung cho sản phụ.

Khi nhập viện mổ lấy thai vào thời điểm 38 tuần 4 ngày, sản phụ có thể trạng gầy yếu, thiếu máu nhẹ. Đáng chú ý, các khối u xơ đã phát triển với kích thước lớn, chèn ép và dính vào nhiều cơ quan lân cận - những yếu tố đặt thêm gánh nặng lên êkíp phẫu thuật.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, mổ lấy thai kết hợp bóc u xơ tử cung là kỹ thuật không hiếm gặp trong sản khoa. Tuy nhiên, độ khó của mỗi ca lại phụ thuộc hoàn toàn vào "bản đồ" khối u trong cơ thể từng sản phụ - tức là số lượng, kích thước, vị trí và mức độ xâm lấn của khối u đối với cơ quan lân cận.

Với trường hợp này, ê-kíp đối diện đồng thời với nhiều khối u xơ. Không chỉ nhiều về số lượng, các khối u còn có kích thước lớn và đã xâm lấn, dính chặt vào thành bụng, gan, ruột và mạc nối. Mỗi vị trí dính là một điểm rủi ro: chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình bóc tách cũng có thể gây tổn thương cơ quan xung quanh hoặc dẫn đến tình trạng chảy máu khó kiểm soát - đặc biệt nguy hiểm trên một sản phụ vốn đã thiếu máu và vừa trải qua mổ lấy thai.

Trước những yếu tố nguy cơ trên, Khoa Phụ sản và Khoa Ngoại đã phối hợp xây dựng kế hoạch phẫu thuật chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các phương án hồi sức, truyền máu và xử trí tình huống có thể phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho ca mổ.

Bóc tách thành công 9 khối u xơ tử cung nặng 2,1kg.

Sau khi tiến hành mổ lấy thai an toàn và đón bé trai nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh, ê-kíp chuyển sang giai đoạn thách thức nhất đó là bóc tách tỉ mỉ 9 khối u xơ với tổng trọng lượng 2,1kg.

Do các khối u liên quan phức tạp đến nhiều tổ chức xung quanh, các bác sĩ phải thao tác chính xác từng milimét, đồng thời kiểm soát chảy máu chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ liên khoa, quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, toàn bộ 2,1kg khối u xơ được bóc tách thành công, không gây tổn thương cho cơ quan lân cận. Sản phụ hiện được theo dõi hậu phẫu tích cực, sức khỏe nhanh chóng ổn định.

Thành công của ca bệnh này là minh chứng cho thấy với những thai kỳ có yếu tố nguy cơ chồng lấn, việc theo dõi sớm, đánh giá đầy đủ và lựa chọn cơ sở y tế có khả năng huy động phối hợp đa chuyên khoa là điều kiện quan trọng để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất.