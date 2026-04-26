1 phút mỗi ngày tập động tác này để giúp kéo gọn phần bụng dưới "lỏng lẻo"

Nhiều phụ nữ, đặc biệt là sau sinh hoặc dân văn phòng ngồi lâu, thường rơi vào tình trạng bụng dưới “trễ xuống”, lỏng lẻo và rất khó cải thiện. Dù đã thử đủ kiểu như gập bụng, plank hay cardio, phần bụng dưới vẫn gần như “bất động”, không có dấu hiệu săn lại. Nguyên nhân là bởi đây là vùng cơ sâu, khó kích hoạt nếu không tập đúng động tác.

Thay vì tập nặng hay dành hàng giờ mỗi ngày, bạn có thể bắt đầu từ một bài tập cực kỳ đơn giản – chỉ mất đúng 1 phút, nhưng đánh trúng vùng bụng dưới và cơ lõi.

1 phút mỗi ngày: Động tác giúp kéo gọn phần bụng dưới “cứng đầu”

Động tác thực hiện như sau: Bạn ở tư thế chống cẳng tay, từ từ nâng hông lên cao, sau đó đẩy hông sao cho phần bụng dưới được siết chặt. Tiếp theo, duỗi thẳng chân về phía trước, giữ gót chân làm điểm tựa và duy trì tư thế ổn định. Quan trọng nhất là giữ cơ bụng luôn trong trạng thái căng, không thả lỏng.

Mới tập có thể dùng thêm đệm kê tay

Chỉ cần duy trì động tác này khoảng 1 phút mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận rõ phần bụng dưới nóng lên – dấu hiệu cho thấy cơ đang được kích hoạt đúng cách. Kiên trì thực hiện, vùng bụng chảy xệ sẽ dần săn chắc trở lại, đường eo cũng gọn gàng hơn.

Điểm đặc biệt của bài tập này là không cần dụng cụ, không cần không gian lớn, và gần như ai cũng có thể tập được, kể cả người mới bắt đầu. Quan trọng nhất vẫn là sự đều đặn, bởi với cơ bụng dưới, “ít mà đúng” luôn hiệu quả hơn “nhiều mà sai”.

Nếu bạn đã thử nhiều cách mà vẫn chưa thấy kết quả, có thể đây chính là động tác mà cơ thể bạn đang cần.