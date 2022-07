Bác sĩ luôn thực hiện đủ 4 bước skincare vào buổi sáng để chống lão hóa

Quy trình buổi sáng đóng vai trò quan trọng không kém gì thủ tục skincare buổi tối. Lúc này, các bước skincare sẽ hướng đến mục đích bảo vệ làn da khỏi nguy cơ bị tổn thương, lão hóa sớm. Tất nhiên, sự cần thiết của quy trình skincare buổi sáng là điều rất nhiều chị em biết, nhưng không phải ai cũng nắm được các bước chăm da chuẩn chỉnh, cần tuân theo. Vậy thì không để chị em phải hoang mang, bối rối, hãy tham khảo lộ trình skincare chống lão hóa mà các bác sĩ luôn thực hiện mỗi sáng. Và chỉ cần học hỏi theo, làn da khỏe đẹp, trẻ lâu sẽ nằm trong tầm tay.

1. Rửa mặt với sản phẩm dịu nhẹ

Bác sĩ Morgan Rabach tại New York cho biết: "Quy trình buổi sáng của tôi hết sức đơn giản. Vì bận rộn chuẩn bị cho ba đứa con và bản thân sẵn sàng cho một ngày mới, nên những bước skincare quan trọng nhất đối với tôi là dùng sữa rửa mặt, bôi kem chống nắng".

Làm sạch da buổi sáng vốn là bước nhiều chị em bỏ qua. Tuy nhiên, dù tất bật đến đâu thì bác sĩ Morgan Rabach vẫn thực hiện thao tác này. Làn da của chúng ta sau một đêm sẽ tích tụ dầu thừa, mồ hôi, thậm chí là tồn đọng vi khuẩn từ chăn, ga, gối. Do đó, rửa mặt buổi sáng là cần thiết để giúp da được thông thoáng, đồng thời hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ các sản phẩm skincare.

Có điều, thay vì chọn sữa rửa mặt làm sạch quá khắc nghiệt, các bác sĩ chỉ dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Sản phẩm này đủ sức làm sạch, nhưng vẫn để lại cho bạn làn da ẩm mềm, hàng rào tự nhiên không bị tổn thương.

2. Dùng serum vitamin C

Bác sĩ Ope Ofodile tại Atlanta nói riêng, và rất nhiều bác sĩ khác không thể quên bước thoa serum vitamin C vào mỗi buổi sáng. Họ sẽ thực hiện thao tác này sau khi rửa mặt.

"Tôi dùng serum chứa chất chống oxy hóa mỗi sáng. Sản phẩm này giúp ngăn chặn tổn thương do ánh nắng trong suốt cả ngày, đồng thời làm sáng làn da dễ bị tăng sắc tố của tôi", theo bác sĩ Ope Ofodile.

Ngoài khả năng bảo vệ làn da của bạn khỏi các yếu tố gây hại, chất chống oxy hóa (mà tiêu biểu là vitamin C) còn giúp tăng sinh collagen, nuôi dưỡng làn da căng mọng, trẻ lâu. Và với những lợi ích đa dạng của serum vitamin C, không khó hiểu khi quy trình chăm sóc da buổi sáng của các bác sĩ luôn có mặt sản phẩm này. Chị em 30+ muốn chống lão hóa hiệu quả thì nên dùng serum vitamin C ngay từ bây giờ.

3. Bôi kem mắt

Tầm quan trọng của kem mắt đã được các bác sĩ nhiều lần nhấn mạnh. Bởi lẽ, vùng da quanh mắt rất nhạy cảm, là một trong những nơi đầu tiên cho thấy dấu hiệu lão hóa. Do đó, chị em cần chăm sóc vùng da này cẩn thận. Bác sĩ Robert Finney chọn kem dưỡng dạng gel mỏng nhẹ cho vùng da quanh mắt để tránh gây nặng nề, bí da. "Tôi thích giữ kem mắt trong tủ lạnh để tạo hiệu ứng làm mát da khi bôi", bác sĩ Robert Finney chia sẻ. Ngoài khả năng chống lão hóa, kem mắt còn có tác dụng làm giảm sưng bọng, quầng thâm để chị em có được vẻ ngoài rạng rỡ.

4. Dùng kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm

Thay vì dùng riêng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng, nhiều bác sĩ da liễu chọn sản phẩm skincare 2 trong 1. Cụ thể là quy trình của một số bác sĩ luôn có kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm. Món skincare này sẽ cung cấp cho làn da độ ẩm cần thiết, đồng thời làm tốt nhiệm vụ bảo vệ da khỏi tia UV. Với sản phẩm tiện lợi này, chị em sẽ bớt đi được một bước skincare, giúp quy trình buổi sáng trở nên gọn nhẹ, nhanh chóng và hạn chế được tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Tuy nhiên, khi sắm kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm, chị em nhất định phải chọn loại có chỉ số tối thiểu là SPF 30, và chống được cả tia UVA lẫn UVB nhé! Như vậy, làn da mới được bảo vệ hiệu quả.

