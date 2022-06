Bác sĩ thẩm mỹ chỉ cách chống lão hóa đơn giản mà hiệu quả vô cùng: Quan trọng nhất là chọn đúng hoạt chất cho da

Bên cạnh sự mịn màng và căng bóng, 1 yếu tố khác được chị em vô cùng quan tâm trong chu trình chăm da chính là chống lão hóa. Đơn giản và gọn nhẹ hơn việc can thiệp dao kéo, các sản phẩm dưỡng da có công dụng chống lão hóa luôn được các tín đồ làm đẹp săn lùng và truyền tay nhau sử dụng thường xuyên.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là những người kiểm soát quá trình lão hóa tốt nhất, và họ đều có bí mật chăm da trẻ khỏe của riêng mình, bí kíp nằm ngay trong việc chọn đúng hoạt chất chăm da trong chu trình skincare hàng ngày. Trên tạp chí InStyle mới đây, Bác sĩ Melissa Doft - một trong những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng nhất Thành phố New York đã chia sẻ về chu trình skincare của bản thân và danh sách các sản phẩm chống lão hóa cô tin dùng.

Đối với các sản phẩm chống lão hóa, Melissa Doft luôn tìm kiếm thành phần retinol. Cô nhấn mạnh đây là hoạt chất quan trọng nhất để chống lão hóa."Mọi người quan tâm về lão hóa đều nên sử dụng nó". Bên cạnh đó, cô ấy còn sử dụng vitamin C để làm sáng và đều màu da, axit hyaluronic để dưỡng ẩm tối đa vì đặc thù nghề nghiệp bận rộn khiến cô ấy không bao giờ có thời gian trong ngày để uống đủ nước. Chưa dừng lại ở đó, cô ấy tiếp tục sử dụng peptides - hoạt chất mà theo cô ấy có thể giúp làm săn chắc da và giảm nếp nhăn.



Mặc dù Tiến sĩ Doft đã thử vô số công thức từ các công ty dược phẩm và thương hiệu cao cấp, nhưng thói quen chăm da tại nhà của cô chỉ tối giản với một vài sản phẩm nhất định;. Thứ nhất, tinh chất nước hoa hồng Clarins Super Restorative Treatment Essence là một trong những sản phẩm sử dụng vào buổi sáng. "Tôi không trang điểm hàng ngày, vì vậy việc có một làn da sáng là rất quan trọng". Sau khi sử dụng essence, cô ấy tiếp tục skincare với serum vitamin C.



Bảng thành phần của sản phẩm bao gồm: chiết xuất từ hoa bụp giấm giúp loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da, nhân sâm giúp da khỏe hơn mỗi ngày, yến mạch làm da mềm mịn, xoá đi những đốm thâm và cải thiện sắc tố đen, chiết xuất Harungana nổi bật nhất với khả năng giải quyết các vấn đề tuổi tác trên da

[Box thông tin shop] - k14 - Clarins Super Restorative Treatment Essence

Đối với chu trình skincare buổi tối, Tiến sĩ Doft bắt đầu làm sạch da sau cả ngày dài bằng sữa rửa mặt Eve Lom Balm, mà cô ấy review là "ấm áp, nhẹ nhàng và rất hiệu quả". Tiếp theo, hoạt chất chống lão hóa hàng đêm của cô ấy chính là retinyl ester - "dịu dàng hơn trên da của tôi so với retinol mạnh được kê theo toa". Sản phẩm chính xác mà Tiến sĩ Doft đang sử dụng hiện không được bán, nhưng Youth To The People Retinal Niacinamide Youth Serum là một sự thay thế được cho là an toàn và không gây hại. Đối với các vùng da có tốc độ lão hóa nhanh, cô ấy sử dụng Revox Line Relaxer quanh mắt để giúp làm mờ các nếp nhăn và kem Nectifirm từ Revision Skincare trên cổ.



Tinh chất hỗ trợ phục hồi da Youth To The People Retinal Niacinamide Youth Serum chuyên dùng cho các làn da khô, giúp làm mềm mịn da và cải thiện các khuyết điểm một cách rõ rệt. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp hỗ trợ cải thiện nếp nhăn, làm sáng làn da không đều màu với thành phần: Retinal (Retinaldehyde) 0,15%, dẫn xuất vitamin A hỗ trợ làm giảm các dấu hiệu lão hóa và cải thiện cấu trúc da, Niacinamide 5% giúp cân bằng lại tông da, cải thiện lỗ chân lông và củng cố hàng rào bảo vệ da

[Box thông tin shop] - k14 - Youth To The People Retinal Niacinamide Youth Serum

"Tôi đã sử dụng nhiều loại kem dưỡng ẩm" và sản phẩm được khuyến nghị dùng là AmorePacific Moisture Plumping Serum và Tatcha Water Cream. Với những làn da khô, cô ấy giới thiệu sản phẩm đứng đầu danh sách ưa thích của cô ấy: Avene Tolerance Control Soothing Recovery Cream.



AMOREPACIFIC là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp chuyên về chăm sóc da từ các thành phần thực vật ở Châu Á. Nhựa tre trong AmorePacific Moisture Plumping Nectar Cream cung cấp tức thời độ ẩm cao giúp cho làn da mịn màng. Chất kem dưỡng da mỏng và nhẹ, dễ dàng thấm sâu vào bên trong giúp làm tươi sáng toàn bộ làn da

Kem dưỡng của Tatcha có texture dạng gel không gây bết dính khó chịu, không dầu, không gây mụn, có tác dụng chống lão hóa và cung cấp độ ẩm cho da. Bảng thành phần gồm có: tầm xuân Nhật Bản thúc đẩy da sản sinh collagen, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông và điều hòa cấu trúc làn da, chiết xuất Lily da báo Nhật Bản giúp kiểm soát dầu thừa và làm sáng da, bộ ba trà xanh, gạo và tảo có công dụng chống lão hóa, tăng sự trẻ trung cho làn da

[Box thông tin shop] - k14 - Tatcha Water Cream

Đây là sản phẩm kem dưỡng làm dịu, phục hồi cho da quá nhạy cảm và dị ứng. Avene Tolerance Control Soothing Recovery Cream rất giàu nước khoáng, có tác dụng làm sạch, làm dịu da, giảm kích ứng, giảm độ nhạy cảm mà không làm tổn hại hàng rào bảo vệ da

[Box thông tin shop] - k14 - Avène Eau Thermale Tolerance Control Soothing Skin Recovery Cream