Bác sĩ cam đoan rằng chị em cứ thực hiện 5 thay đổi nhỏ này khi chăm da là trẻ mãi khó già

Lão hóa tuy rất đáng sợ nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn được chỉ bằng những thay đổi nhỏ. Dưới đây là những lời khuyên "kim cương" của các chuyên gia làm đẹp và bác sĩ da liễu về cách chặn đứng nguy cơ lão hóa trước tuổi; và bạn cứ yên tâm, tất cả đều rất đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được.

1. Đừng nằm nghiêng nhiều khi ngủ

"Nguyên nhân thứ 3 khiến bạn lão hóa trước tuổi (xếp sau sự phá hủy của tia UV và hút thuốc) chính là thói quen hay nằm nghiêng khi ngủ. Cũng đừng nằm trên những chiếc gối truyền thống làm từ vải cotton, đây cũng là "kẻ tạo nếp nhăn" cho làn da của bạn", theo chuyên gia làm đẹp cho người nổi tiếng Nurse Jamie. Thay vào đó, chuyên gia khuyên bạn nên kết thân với những chiếc gối làm từ vải satin, chất bông mềm mại để nếu có vô tình nằm nghiêng, kiểu gối này chỉ tác động nhẹ nhàng đến làn da, không khiến những nơi nhạy cảm như vùng da quanh mắt, má hay cổ hình thành nếp nhăn. Ngoài ra, bạn cũng nên tập thói quen nằm ngửa khi ngủ để hạn chế tối ưu nguy cơ lão hóa.

2. Cứ thoải mái "show" làn da của bạn đi

"Chỉ nên dùng kem nền hoặc kem che khuyết điểm cho những vùng da thực sự cần thiết chứ đừng thoa toàn bộ gương mặt. Để lộ làn da tự nhiên chẳng có gì là xấu cả. Nhưng hãy nhớ phải thoa kem chống nắng, đặc biệt là đừng bỏ qua vùng da quanh mắt", theo bác sĩ Anjali Mahto tại London. Việc thường xuyên để da mộc sẽ tạo điều kiện cho làn da được "thở", nghỉ ngơi và phục hồi tốt. Đây cũng là bí kíp được rất nhiều các sao nữ áp dụng nhằm duy trì làn da khỏe đẹp, trẻ mãi.

3. Bảo vệ làn da của bạn mỗi ngày

Bác sĩ Dendy Engelman tại New York nhấn mạnh: "Khoảng 23% sự tổn thương do ánh nắng sẽ tích lũy vào năm chúng ta 18 tuổi. Và 89% nguy cơ lão hóa là bởi những yếu tố từ môi trường chứ không phải là do gen".

Bác sĩ khẳng định không bao giờ là quá sớm để bảo vệ làn da của bạn khỏi ung thư và viễn cảnh lão hóa. Bạn cần kết thân với kem chống nắng ngay từ bây giờ và bôi không sót ngày nào, thậm chí là cần thoa lại sau mỗi 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bạn rất nên chọn những sản phẩm không chỉ chống nắng phổ rộng mà còn tích hợp luôn khả năng bảo vệ làn da khỏi ánh sáng xanh, tia hồng ngoại và ô nhiễm môi trường – những tác nhân cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

4. Nghĩ 2 lần trước khi mua những sản phẩm chăm da trendy

"Hãy ngưng sử dụng những sản phẩm được lăng-xê quá mức và không hợp với làn da của bạn. Trong quá khứ, tôi từng gặp phải tình trạng mụn nổi ồ ạt do dùng sản phẩm chống lão hóa quá nặng mặt, khiến lỗ chân lông bị bít tắc. Sai lầm đó dẫn đến việc phải thay đổi sản phẩm skincare thường xuyên, khiến da bị kích ứng trầm trọng hơn và trở nên xỉn màu, kém mịn màng", theo bác sĩ Sam Bunting tại London.

Việc thay đổi các sản phẩm skincare một cách mù quáng chỉ mang đến những điều tồi tệ cho làn da. Bạn cần lắng nghe làn da của mình thường xuyên, và khi tìm ra được những sản phẩm phù hợp, hãy kiên định gắn bó với chúng, làn da của bạn sẽ theo lộ trình đẹp lên từng ngày.

5. Dừng ngay thói quen tẩy da chết quá đà

"Hãy dừng thói quen tẩy da chết quá nhiều. Bạn cần đối xử nhẹ nhàng như thể làn da của bạn là một tấm lụa mỏng manh vậy. Khi bạn tẩy tế bào chết quá đà (dù dùng sản phẩm vật lý hay hóa học), lớp màng bảo vệ da sẽ bị phá hủy. Từ đó, làn da sẽ dễ dàng bị tổn thương bởi các yếu tố độc hại từ môi trường, nhanh lão hóa bởi ánh nắng và bị mụn…", theo chuyên gia Nurse Jamie.

Nguồn: Byrdie