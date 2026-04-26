Mẹ Vân khoe series đồ diện Tết của ái nữ: Bé Gạo mê tít khi được diện áo dài, càng nhìn càng “tan chảy” vì quá đáng yêu

Nhắc đến Ngô Thanh Vân, khán giả thường nghĩ ngay đến hình ảnh một "đả nữ" mạnh mẽ, cá tính và đầy bản lĩnh. Thế nhưng, kể từ khi có thêm thiên thần nhỏ Bé Gạo, một góc rất khác, dịu dàng, nữ tính và ngập tràn tình yêu thương, lại được cô hé lộ khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Và đúng như nhiều người vẫn nói, "nhà có con gái là có cả một thế giới để làm điệu", mẹ Vân cũng không ngoại lệ.

Mãi đến gần đây, nữ diễn viên mới chịu "xả kho" loạt hình ảnh diện đồ Tết của bé Gạo, khiến cộng đồng mạng gần như "tan chảy" vì độ đáng yêu. Không chỉ đơn giản là vài bộ trang phục, mẹ Vân đã chuẩn bị hẳn một "series" thời trang Tết cực kỳ chỉn chu cho con gái, với đủ phong cách từ truyền thống đến hiện đại. Đếm sơ sơ cũng đã có khoảng 8 bộ đồ khác nhau, bộ nào cũng xinh xắn và được phối hợp tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Điểm đặc biệt là các thiết kế đều mang đậm không khí Tết Việt. Những chiếc áo dài nhỏ xinh với màu sắc tươi tắn, họa tiết rực rỡ giúp bé Gạo trông vừa đáng yêu vừa nổi bật. Khi thì là áo dài thướt tha đúng chuẩn "tiểu thư nhí", lúc lại là áo bà ba giản dị nhưng không kém phần duyên dáng, mang lại cảm giác gần gũi, truyền thống.

Không dừng lại ở đó, mẹ Vân còn khéo léo biến hóa phong cách cho con khi cho bé diện những outfit mang hơi hướng hiện đại, có chút "hip hop" cá tính, nhìn vừa lạ mắt vừa cực kỳ cuốn hút.

Phụ kiện đi kèm cũng là một điểm cộng lớn. Từ những chiếc băng đô đến túi xách mini đều được lựa chọn sao cho đồng điệu với từng bộ trang phục. Nhờ vậy, tổng thể mỗi lần xuất hiện của bé Gạo đều hoàn chỉnh, nổi bật và có gu rõ ràng, chứ không hề đơn giản là mặc đẹp một cách ngẫu nhiên.

Dân tình còn tinh ý phát hiện một chi tiết khá hài hước khi Ngô Thanh Vân đăng clip Tết 2026 nhưng lại ghi nhầm thành 2025. Tuy nhiên, ai cũng tỏ ra thông cảm vì đây là "triệu chứng" quen thuộc của các mẹ bỉm - bận rộn chăm con nên đôi khi nhầm lẫn chút xíu cũng là chuyện dễ hiểu, thậm chí còn thấy đáng yêu hơn.

Có thể thấy, mẹ Vân không chỉ chăm chút cho con về mặt hình ảnh mà còn thể hiện sự tinh tế trong cách xây dựng phong cách. Mỗi bộ đồ là một câu chuyện nhỏ, khi thì dịu dàng nữ tính, lúc lại tinh nghịch, năng động, đúng với tinh thần của một em bé đang lớn. Và chính sự đa dạng ấy khiến mỗi lần bé Gạo xuất hiện lại mang đến một cảm giác mới mẻ, không hề nhàm chán.

Dù diện bất kỳ phong cách nào, điều khiến người xem "đổ gục" vẫn là thần thái tự nhiên cùng vẻ ngoài kháu khỉnh của bé. Những biểu cảm ngây thơ, ánh mắt trong veo kết hợp với trang phục chỉn chu tạo nên một tổng thể khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười. Có thể nói, bé Gạo không chỉ đơn thuần là "mặc đẹp" mà còn thực sự "tỏa sáng" theo cách rất riêng.



