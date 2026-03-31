Hotmom Bảo Ngọc tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho ái nữ tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất vùng, dân tình đồn đoán là nhà chồng MC Mai Ngọc

Hotmom Bảo Ngọc lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi "chơi lớn" tổ chức tiệc sinh nhật 2 tuổi cực kỳ hoành tráng cho ái nữ Ting Ting.

Ngay từ trước giờ G, không khí hậu trường chuẩn bị đã rộn ràng hơn bao giờ hết. Để có được địa điểm xứng tầm với quy mô buổi tiệc, mẹ Bảo Ngọc đã trực tiếp đi khảo sát nhiều nơi trước khi quyết định chọn một trung tâm tiệc cưới lớn bậc nhất khu vực Bắc Ninh (Bắc Giang cũ). Sự kỹ lưỡng ấy đủ cho thấy mức độ đầu tư và tâm huyết mà cô dành cho sinh nhật của con gái.

Buổi tiệc không chỉ đơn thuần là một bữa sinh nhật, mà được tổ chức như một sự kiện quy mô lớn với hơn 150 em nhỏ là con của khách mời tham dự. Bên cạnh đó còn có 30 bé thuộc đội văn nghệ góp mặt biểu diễn, chưa kể bạn bè, đối tác của bố mẹ Ting Ting. Danh sách khách mời được chuẩn bị kỹ càng, in ấn và sắp xếp chỗ ngồi chu đáo từng người một.

Đặc biệt, các bé đến dự tiệc còn được chuẩn bị quà mang về, khiến không khí thêm phần háo hức. Không gian tổ chức cũng được thiết kế vô cùng ấn tượng: ngoài khu bàn tiệc sang trọng, mẹ Ngọc còn đầu tư riêng khu vui chơi với nhà bóng, nhà phao để các bé có thể thoải mái vui đùa.

Nhiều người nhanh chóng nhận ra địa điểm tổ chức chính là một trung tâm tiệc cưới nổi tiếng – nơi có không gian quen thuộc từng xuất hiện trong những hình ảnh đời thường của gia đình MC Mai Ngọc. Điều này càng khiến buổi tiệc thêm phần đẳng cấp và được chú ý.





Với sự chuẩn bị công phu và hoành tráng như vậy, dân tình càng thêm mong chờ tiệc chính sẽ diễn ra "khủng" đến mức nào. Có thể thấy, mẹ Bảo Ngọc đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho sinh nhật tuổi lên 2 của Ting Ting - một cột mốc đáng nhớ mà cô bé chắc chắn sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười.