Màn đập hộp quà sinh nhật 2 tuổi của bé Ting Ting: Ái nữ hotmom nhận cả set đồ chơi bằng vàng, bóc hoài không xuể

Sinh nhật tròn 2 tuổi của bé Ting Ting đã trở thành một trong những bữa tiệc khiến nhiều người phải trầm trồ vì độ hoành tráng và chịu chi của mẹ bé - hotmom Bảo Ngọc. Cuối tháng 3 vừa qua, cô đã không ngần ngại đầu tư một khoản tiền lớn để tổ chức cho ái nữ một ngày sinh nhật đáng nhớ.

Không gian được chọn là một trung tâm tiệc cưới lớn nhất vùng, được trang hoàng lộng lẫy như một câu chuyện cổ tích dành riêng cho cô bé. Danh sách khách mời lên tới vài trăm người, bao gồm bạn bè thân thiết, đối tác của gia đình và đặc biệt là hơn 150 bạn nhỏ cùng tham dự.

Không khí bữa tiệc càng thêm sôi động khi có hẳn một đội văn nghệ gồm khoảng 30 bạn nhỏ biểu diễn, mang lại những tiết mục dễ thương và náo nhiệt đúng với tinh thần của một buổi tiệc sinh nhật thiếu nhi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, điều khiến nhiều người tò mò nhất chính là màn "đập hộp" quà sinh nhật của bé Ting Ting. Căn phòng nhanh chóng ngập tràn trong những món quà đủ màu sắc, được gói ghém cẩn thận và xếp chồng cao đến mức gần như không còn chỗ trống.

Những chiếc váy áo xinh xắn, giày dép nhỏ nhắn, búp bê, thú nhồi bông và vô số đồ chơi hiện đại khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác như bước vào một cửa hàng đồ chơi thu nhỏ.

Thế nhưng, nổi bật hơn tất cả trong "rừng quà" ấy lại chính là những món quà được chế tác hoàn toàn từ vàng, khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Những vật dụng quen thuộc như thìa, dĩa, hay các món đồ chơi mô phỏng như xích đu, mô hình bánh gato… đều được làm với kích thước tí hon nhưng lại cực kỳ tinh xảo, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ.

Không chỉ mang giá trị về mặt vật chất, những món quà bằng vàng còn được xem như một lời chúc phúc đặc biệt, gửi gắm mong muốn về sự sung túc và may mắn dành cho cô bé trong tương lai. Ước tính tổng giá trị của loạt quà tặng đặc biệt này là không hề nhỏ, thậm chí có thể lên tới con số khiến nhiều người phải bất ngờ.

Chính vì vậy, không ít người đã hài hước nhận xét rằng đây không chỉ là quà sinh nhật đơn thuần, mà giống như một "kho tài sản mini" hay thậm chí là "quà hồi môn" được chuẩn bị từ rất sớm cho bé Ting Ting. Màn bóc quà vì thế không chỉ là khoảnh khắc vui vẻ của riêng gia đình mà còn trở thành tâm điểm chú ý, được nhiều người quan tâm và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Có thể nói, sinh nhật 2 tuổi của bé Ting Ting không chỉ là một bữa tiệc xa hoa mà còn là sự kiện khiến nhiều người phải nhắc đến bởi độ "chịu chi" và những món quà đặc biệt hiếm thấy.