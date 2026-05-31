Thiên thần nhí năm ấy các mẹ cài hình nền: Cadie Mộc Trà - Con gái Elly Trần đã 12 tuổi, cao hơn 1m6, mặc chung size với mẹ

Từng là một trong những em bé nổi tiếng nhất mạng xã hội Việt Nam, Cadie Mộc Trà - con gái đầu lòng của Elly Trần, giờ đây cô bé đã bước sang tuổi 12 và khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình.

Mới ngày nào, Cadie còn là cô bé bụ bẫm với đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh và những biểu cảm đáng yêu như búp bê sống. Những hình ảnh thời thơ ấu của cô bé từng "gây sốt" khắp mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt yêu thích bởi vẻ ngoài xinh xắn tựa thiên thần nhí. Thế nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, Cadie giờ đã lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ở tuổi 12, Cadie Mộc Trà sở hữu chiều cao hơn 1m6, vượt trội so với nhiều bạn đồng trang lứa. Không chỉ cao lớn, cô bé còn có vóc dáng thanh mảnh, đôi chân dài nổi bật cùng thần thái ngày càng cuốn hút.

Đáng chú ý, Elly Trần từng chia sẻ con gái hiện đã có thể mặc chung quần áo với mẹ vì hai mẹ con gần như cùng kích cỡ. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi Cadie vẫn còn rất nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao và vóc dáng đáng mơ ước.

Hai năm trước Cadie Mộc Trà đã mặc vừa đồ của mẹ Elly.

Càng lớn, Cadie Mộc Trà càng được nhận xét là bản sao hoàn hảo của mẹ. Cô bé sở hữu gương mặt lai Tây với sống mũi cao, đôi mắt sâu và những đường nét hài hòa. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Cadie đã thừa hưởng gần như trọn vẹn những nét đẹp nổi bật nhất từ Elly Trần.

Hai thiên thần lai Tây của Elly Trần

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Cadie còn được yêu mến nhờ tính cách ngoan ngoãn, lễ phép và giàu tình cảm. Thông qua những chia sẻ của Elly Trần trên mạng xã hội, khán giả có thể thấy cô bé luôn quan tâm đến mẹ và em trai Alfie Túc Mạch. Cadie cũng thể hiện sự chững chạc hơn tuổi, biết giúp đỡ gia đình và có suy nghĩ khá trưởng thành.

Trong suốt nhiều năm qua, Cadie Mộc Trà luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Từ một em bé nổi tiếng trên mạng xã hội đến một thiếu nữ đang bước vào tuổi dậy thì, mọi sự thay đổi của cô bé đều khiến người hâm mộ thích thú theo dõi. Nhiều khán giả nhận xét rằng nếu tiếp tục phát triển như hiện tại, Cadie hoàn toàn có thể trở thành một mỹ nhân nổi bật trong tương lai.

Mỗi lần xuất hiện cùng mẹ, cô bé đều nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vẻ ngoài nổi bật và thần thái cuốn hút. Từ "thiên thần nhí" năm nào, Cadie giờ đã lớn bổng thành một thiếu nữ xinh đẹp, cao ráo và ngày càng tỏa sáng.

Hành trình trưởng thành của con gái Elly Trần tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, bởi ai cũng tò mò muốn chứng kiến cô bé đáng yêu ngày nào sẽ còn thay đổi ấn tượng đến đâu trong những năm tới.