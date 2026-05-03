Bé Gạo 8 tháng tuổi: Giữ vững phong độ ăn uống, giờ còn ê a gọi ba Huy mẹ Vân suốt ngày

Hành trình lớn khôn của bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần - tiếp tục khiến cộng đồng mạng "tan chảy" bởi sự đáng yêu tự nhiên và tràn đầy năng lượng của cô bé. Đặc biệt nhất là series clip ba Huy chia sẻ về việc chuẩn bị những bữa ăn dặm mỗi ngày cho con vẫn giữ được sức hút rất riêng, không cần kịch bản cầu kỳ nhưng lại khiến người xem không thể rời mắt.

Trong những đoạn video ấy, hình ảnh ba Huy tỉ mỉ đứng bếp, lựa chọn nguyên liệu, chế biến từng món ăn dặm vừa đơn giản vừa đầy đủ dinh dưỡng cho bé Gạo đã trở nên quen thuộc.

Nhưng điều khiến khán giả thích thú hơn cả chính là "nhân vật chính" luôn xuất hiện bên cạnh, bé Gạo với phong độ háu ăn không hề suy giảm. Chỉ cần thấy ba bắt đầu nấu nướng, bé đã lập tức chú ý, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng động tác, hai tay nhỏ xíu liên tục đưa lên như "xin phần" cho bằng được.

Có những khoảnh khắc cực kỳ đời thường nhưng lại khiến người xem lịm tim, như khi ba Huy vừa đứng bếp vừa tranh thủ đưa cho bé một miếng rau luộc để nhâm nhi. Bé Gạo đón lấy đầy hào hứng, nhai ngon lành, gương mặt biểu cảm rõ ràng niềm vui ăn uống. Chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt, khiến những clip nấu ăn tưởng chừng quen thuộc trở nên sinh động và gần gũi hơn bao giờ hết.

Ở clip mới nhất, không chỉ giữ vững "phong độ háu ăn", bé Gạo còn khiến cư dân mạng bất ngờ khi bắt đầu ê a gọi ba. Những tiếng "ê… a…" ngắt quãng, trong trẻo vang lên ngay bên cạnh gian bếp đã khiến không khí nấu ăn trở nên ấm áp và đầy cảm xúc.

Ba Huy vừa nấu vừa đáp lại con, ánh mắt và nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc của một người cha đang chứng kiến con từng bước phát triển. Anh cũng chia sẻ rằng bé Gạo hiện đang trong giai đoạn tập nói, rất thích ê a và "trò chuyện" với ba mẹ, khiến mỗi ngày trôi qua đều trở nên thú vị hơn.

Hành trình lớn khôn của bé Gạo vì thế không chỉ đơn thuần là những cột mốc phát triển, mà còn là chuỗi những khoảnh khắc đời thường đáng yêu, được ghi lại một cách chân thật và đầy tình cảm.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ khi nhiều gia đình tranh thủ đi du lịch, nghỉ dưỡng thì Ngô Thanh Vân lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" bằng một đoạn clip rất giản dị: khoe bé Gạo ăn dặm. Không cần khung cảnh sang trọng hay chuyến đi xa, chỉ là hình ảnh cô bé ngồi ăn ngon lành, chăm chú với từng thìa thức ăn cũng đủ khiến người xem "tan chảy". Nhiều người thừa nhận rằng xem clip xong chỉ muốn "xem đi xem lại" vì quá đáng yêu, thậm chí còn đùa rằng nhìn bé ăn mà cũng thấy… đói theo.

Mẹ Vân khoe clip ăn dặm cực đáng yêu của bé Gạo

Chính sự mộc mạc, chân thành trong cách Huy Trần và Ngô Thanh Vân chia sẻ cuộc sống gia đình đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bé Gạo. Không phô trương, không cầu kỳ, chỉ là những khoảnh khắc rất thật - một em bé háu ăn, một người cha kiên nhẫn đứng bếp, một người mẹ dõi theo và ghi lại - nhưng lại đủ khiến hàng nghìn người cảm thấy ấm lòng. Và chắc chắn rằng, trong chặng đường trưởng thành phía trước, bé Gạo sẽ còn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu hơn nữa để mọi người cùng dõi theo.