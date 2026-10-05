Lê Thúy chia sẻ về nỗi đau con đến chưa được bao lâu đã rời xa: Hành trình 10 năm tìm con khiến cô "không còn sợ gì nữa rồi"

Lê Thúy được khán giả biết đến khi lọt vào top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011, sau đó theo đuổi công việc người mẫu. Năm 2015, cô kết hôn. Bên cạnh sự nghiệp, hành trình tìm con kéo dài nhiều năm của cô cũng nhận được sự quan tâm, đồng cảm từ công chúng.

Tháng 3/2025, Lê Thúy từng kể về những năm tháng điều trị hỗ trợ sinh sản, trải qua hai lần mổ nội soi, nhiều lần tự tiêm thuốc và năm lần làm IVF. Những lần hy vọng rồi thất vọng khiến cô có giai đoạn suy sụp tinh thần. Trong các chia sẻ mới trên trang cá nhân, cô tiếp tục nói rõ hơn về ca mổ thứ ba, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người chồng đã cùng mình đi qua chặng đường nhiều khó khăn.

Con vừa đến đã vội rời xa đi rong chơi...

Lê Thúy cho biết cô vừa đậu thai, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì em bé đã rời xa. Khi thăm khám lại, bác sĩ nghi ngờ tình trạng ứ dịch vòi trứng tái phát. Kết quả kiểm tra sau đó xác nhận điều cô lo lắng.

Cô kể, hai lần phẫu thuật trước chưa thể xử lý sâu tại vị trí ứ dịch do tình trạng dính nặng. Vì vậy, cô tiếp tục được chỉ định phẫu thuật nội soi lần thứ ba.

Ca mổ kéo dài gần ba tiếng. Theo lời Lê Thúy, lạc nội mạc tử cung gây dính nặng, liên quan đến ruột và trực tràng, khiến việc gỡ dính đòi hỏi sự cẩn trọng. Cuối cùng, bác sĩ đã xử lý được vị trí ứ dịch.

Kể lại việc mình đủ can đảm xem toàn bộ đoạn ghi hình phẫu thuật, cô vẫn giữ chút hài hước. Nhưng trong một chia sẻ khác, Lê Thúy cũng thừa nhận: “Mạnh mẽ đến đâu rồi cũng có lúc thấy mình nhỏ bé”.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn lo lắng vô cùng. Ca mổ lấy đi sức lực và để lại những khoảng lặng, những nỗi sợ khó nói thành lời. Sau tất cả, điều cô mong không còn là những ngày tháng phải thật rực rỡ, mà là bản thân và người thân được khỏe mạnh, bình yên.

Từ những cơn đau từng nghĩ là bình thường

Trước đây, Lê Thúy từng cho rằng đau bụng dữ dội mỗi kỳ kinh là chuyện bình thường, chịu đựng rồi sẽ quen. Những gì đã trải qua khiến cô thay đổi suy nghĩ và muốn nhắn nhủ các cô gái đừng bỏ qua cơn đau của mình.

Cô khuyên những người đau kéo dài, đau đến mức ảnh hưởng sinh hoạt nên đi khám phụ khoa để tìm nguyên nhân, thay vì tiếp tục cố chịu. Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý cô đặc biệt nhắc đến từ trải nghiệm cá nhân.

Với những người đang làm IVF nhưng nhiều lần chưa thành công, Lê Thúy mong họ trao đổi cùng bác sĩ để nhìn lại toàn bộ quá trình điều trị, đánh giá các yếu tố liên quan tùy từng trường hợp.

Cô nói mình không muốn khiến ai sợ hãi. Mong muốn của cô là có người đang chịu những cơn đau giống mình ngày trước sẽ đi khám sớm hơn, lắng nghe cơ thể trước khi hành trình tìm con đi qua quá nhiều nước mắt.

Lê Thúy cũng cho biết mình đã ổn và vẫn sẽ tiếp tục hành trình.

May mắn nhất trên hành trình IVF là có người đồng hành yêu thương

Trong những chia sẻ ấy, sự đồng hành của Đỗ An là một điểm tựa đặc biệt. Lê Thúy kể, hơn 10 năm bên nhau, chồng chưa từng ép cô phải có con. Nhìn vợ đau đớn, mệt mỏi vì điều trị, anh từng đề nghị dừng lại vì xót.

“Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống. Mình yêu nhau, đồng hành với nhau là được rồi”, cô thuật lại lời chồng.

Đối với Lê Thúy, đó là những lời cả đời không quên. Giữa lúc lo sợ mình không thể làm mẹ, cô vẫn được chồng cho cảm giác rằng dù có con hay không, mình vẫn là người anh chọn.

Cô biết ơn vì trên hành trình tìm kiếm một đứa con, anh chưa bao giờ khiến cô cảm thấy mình là người thất bại. Nếu có em bé, đó sẽ là món quà tuyệt vời. Còn nếu cuộc sống chỉ có hai vợ chồng, cô vẫn thấy may mắn vì được yêu mà không phải trở nên hoàn hảo.

Hành trình tìm con chưa bao giờ dễ dàng và những người phụ nữ ấy quá đỗi kiên cường

Có lẽ, chỉ những người đã đi qua hành trình tìm con mới hiểu hết cảm giác vừa muốn nuôi hy vọng, vừa sợ mình lại hy vọng quá nhiều. Là chờ đến ngày được thử thai nhưng cũng sợ nhìn thấy kết quả. Là nghe một lời hỏi thăm “bao giờ có em bé” rồi mỉm cười, dù trong lòng có những chuyện chẳng biết bắt đầu kể từ đâu. Là sau mỗi lần chưa thành công, phải cho cơ thể thời gian hồi phục, rồi tự hỏi mình còn đủ sức để bắt đầu thêm lần nữa hay không.

Đằng sau câu nói “mình vẫn sẽ tiếp tục” đôi khi là rất nhiều đêm khóc, rất nhiều lần chần chừ trước cánh cửa phòng khám. Có những nỗi buồn không dễ chia sẻ, bởi kể lại cũng có nghĩa là chạm thêm một lần vào điều mình đang cố vượt qua. Và có những lần mất mát, dù em bé mới chỉ hiện diện trong một kết quả xét nghiệm, người mẹ đã kịp hình dung cả một cuộc đời có con bên cạnh.

Bởi vậy, điều những người phụ nữ ấy cần không phải lúc nào cũng là lời động viên “cố lên”, càng không phải lời hứa rằng cứ kiên trì rồi nhất định sẽ có con. Có khi, họ chỉ cần được thừa nhận rằng mình đã đau, đã mệt, đã cố gắng rất nhiều; được nghỉ ngơi mà không thấy có lỗi, được buồn mà không phải vội tỏ ra lạc quan. Khi đã trải qua quá nhiều lần chờ đợi, một lời nói “em cứ nghỉ đi, anh ở đây” có thể trở thành điểm tựa để họ thấy mình được chở che.

Khao khát làm mẹ xứng đáng được trân trọng, nhưng người đang mang khao khát ấy cũng xứng đáng được yêu thương, chăm sóc ngay trong hiện tại. Những năm tháng tìm con không nên khiến một người phụ nữ quên mất rằng sức khỏe, cảm xúc và hạnh phúc của mình cũng quý giá. Họ không phải chứng minh sự cố gắng bằng việc chịu đựng đến kiệt sức, cũng không cần mang mặc cảm vì một kết quả nằm ngoài mong muốn.

Dù hành trình phía trước dẫn đến đâu, họ vẫn có quyền được sống một cuộc đời có niềm vui, có bình yên, có người nắm tay mình. Như cách Lê Thúy được chồng nhắc nhớ rằng cô luôn là người anh yêu, ngay cả khi giấc mơ về một đứa con vẫn còn dang dở. Với một người đã nhiều lần thấy cơ thể mình đau và hy vọng mình vỡ, sự yêu thương ấy có lẽ giúp cô bớt cô đơn khi bước tiếp: cô có thể mệt, có thể yếu lòng, và vẫn được đón nhận bằng tất cả sự dịu dàng.