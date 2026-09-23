7 điều bố mẹ cần kiểm tra nếu bé ngủ cứ lăn qua lăn lại

Vừa đặt con xuống ngủ, mẹ quay đi một lát đã thấy bé xoay ngang. Thêm lúc nữa, bé nằm ở đầu bên kia của cũi. Có đêm con trở mình, ê a rồi lại ngủ tiếp; cũng có đêm con khó chịu và tỉnh giấc liên tục.

Chỉ riêng việc bé đổi tư thế khi ngủ chưa đủ để kết luận con đang thiếu chất hay bị bệnh. Bố mẹ nên nhìn thêm: con có khóc, thức giấc nhiều không, và ban ngày vẫn ăn uống, chơi đùa bình thường chứ? Giấc ngủ của trẻ nhỏ có những lần tỉnh ngắn giữa các chu kỳ; nhiều bé có thể tự ngủ lại sau vài phút.

Dưới đây là 7 điều bài viết gốc đề cập, cùng cách hiểu thận trọng hơn.

1. Bé có thể bị nóng

Mặc quá nhiều lớp hoặc đắp chăn dày có thể khiến bé khó chịu và trở mình để tìm chỗ mát. Bố mẹ hãy kiểm tra vùng gáy, ngực của con và điều chỉnh quần áo cho phù hợp, thay vì chỉ dựa vào bàn tay, bàn chân.

Với trẻ dưới 1 tuổi, chỗ ngủ cần thoáng và không có chăn gối, thú bông hay các vật mềm có thể che đường thở khi bé lăn vào.

2. Bé đang chuyển giữa các chu kỳ ngủ

Đôi khi con cựa quậy, đổi tư thế hoặc ê a vài tiếng nhưng vẫn chưa thức hẳn. Nếu bé không khóc và vẫn an toàn, bố mẹ có thể quan sát một chút trước khi bế lên. Có bé sẽ tự ngủ tiếp.

3. Bé khó chịu ở bụng

Nếu ngoài trở mình, bé còn co chân, quấy khóc hoặc bụng có vẻ căng, bố mẹ có thể nghĩ đến việc con đang khó chịu ở bụng. Hãy để ý triệu chứng xuất hiện sau cữ ăn nào, có lặp lại không và việc đi ngoài của con có thay đổi không.

Không cho bé nằm sấp để ngủ nhằm “dễ tiêu” hoặc “thoát hơi”. Thời gian nằm sấp để chơi chỉ nên thực hiện khi bé thức và có người lớn quan sát. Khi đặt trẻ dưới 1 tuổi đi ngủ, hãy đặt bé nằm ngửa.

4. Trước giờ ngủ bé quá hào hứng

Chơi đùa quá sôi nổi sát giờ ngủ có thể khiến một số bé khó dịu lại. Gia đình có thể thử một nhịp sinh hoạt nhẹ nhàng hơn: giảm tiếng ồn, đọc sách tranh hoặc trò chuyện nhỏ tiếng trước khi ngủ. Sau đó quan sát xem giấc ngủ của con có dễ chịu hơn không.

5. Da bé bị ngứa

Nếu con liên tục cọ người vào ga, gãi hoặc có vùng da đỏ, khô, hãy kiểm tra xem bé có đang ngứa hay không. Da khó chịu cũng có thể làm con ngủ không yên. Nếu tình trạng kéo dài hoặc da viêm nhiều, nên hỏi bác sĩ về cách chăm sóc phù hợp.

6. Bé đang học lật, xoay người

Khi biết lật và di chuyển tốt hơn, một số bé cũng đổi tư thế nhiều hơn trong lúc ngủ. Bài gốc cho rằng điều này xảy ra vì “tiền đình phát triển gây chóng mặt”, nhưng không có cơ sở để nhìn bé lăn khi ngủ rồi kết luận bé bị chóng mặt.

Với trẻ dưới 1 tuổi, bố mẹ vẫn đặt con nằm ngửa lúc bắt đầu giấc ngủ. Nếu bé đã tự lật thành thạo theo cả hai chiều, thường không cần liên tục xoay bé lại; điều cần làm là giữ chỗ ngủ bằng phẳng, gọn và không có vật mềm.

7. Đừng vội kết luận bé thiếu canxi hoặc vitamin D

Bài gốc xếp thiếu canxi, vitamin D vào nhóm nguyên nhân khiến bé “lăn khắp giường”. Đây là chỗ bố mẹ cần đặc biệt tỉnh táo: trở mình, ra mồ hôi hay ngủ không yên không phải dấu hiệu đủ để tự chẩn đoán thiếu chất. Vitamin D có vai trò đối với xương và khả năng hấp thu canxi, nhưng việc đánh giá thiếu vitamin D cần dựa vào tình trạng cụ thể của trẻ.

Nếu lo con thiếu chất, bố mẹ hãy hỏi bác sĩ nhi về chế độ ăn và việc bổ sung vitamin D phù hợp; đừng tự tăng liều hoặc cho uống thêm canxi chỉ vì con hay lăn khi ngủ.

Khi nào cần đưa bé đi khám?

Nếu con thường xuyên tỉnh giấc kèm khóc nhiều, ăn kém, mệt vào ban ngày, hoặc có biểu hiện bất thường khác, bố mẹ nên trao đổi với bác sĩ. Còn nếu bé chỉ thỉnh thoảng xoay người rồi ngủ tiếp, ban ngày vẫn khỏe và ăn chơi bình thường, hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra nhiệt độ phòng, quần áo và độ an toàn của chỗ ngủ.