1 người bạn thân bỗng nhiên thờ ơ với con, mẹ nên làm sao để giúp con vượt qua những cảm xúc buồn tủi ấy?

Con gái về nhà bảo “hôm nay bình thường”, nhưng ở lớp con vừa mất đi người bạn thân nhất

Đầu năm lớp 6, con gái tôi nhận ra bạn cùng bàn không còn đợi mình vào giờ ra chơi.

Trước đây, cứ đến giờ nghỉ, cô bé ấy lại kéo tay con xuống căng tin. Hai đứa mua chút đồ ăn rồi vừa đi vừa kể chuyện trên đường về lớp. Dạo gần đây, cô bé ấy thường đi cùng một bạn khác. Con bước theo sau, chẳng biết có nên gọi bạn hay không.

Đến giờ ăn trưa, cô bé kia cũng ngồi cạnh người bạn mới. Con đứng với khay cơm trên tay, nhìn quanh tìm chỗ. Không ai đuổi con đi, cũng chẳng ai nói lời khó nghe. Nhưng con biết mình không còn được chờ đợi như trước.

Chiều về, mẹ hỏi: “Hôm nay ở lớp thế nào con?”. Con đáp: “Bình thường ạ”, rồi vào phòng.

Với người lớn, chuyện ấy có thể chỉ là hai đứa trẻ đổi bạn chơi. Với Linh, đó là lần đầu em phải tự hỏi: Mình đã làm gì để bạn không thích mình nữa?

Có những chuyện ở lớp con rất khó kể

Không phải đứa trẻ nào buồn vì bạn bè cũng sẽ khóc hoặc nói ngay với bố mẹ. Có em thấy xấu hổ khi phải thừa nhận mình không có ai ngồi cùng. Có em sợ bố mẹ nghĩ mình làm quá: “Bạn ấy chỉ chơi với người khác thôi mà”. Có em từng kể chuyện ở lớp, nhưng nhận lại câu: “Thì con tìm bạn khác chơi”.

Thế là con chọn nói “không có gì”.

Nếu thấy con bỗng ít nhắc đến người bạn từng rất thân, hay lặng lẽ hơn sau giờ học, bố mẹ có thể hỏi nhẹ: “Dạo này mẹ ít nghe con kể về bạn con nhỉ. Hai đứa vẫn chơi với nhau chứ?”. Nếu con chưa muốn trả lời, hãy để con biết rằng khi nào muốn kể, bố mẹ sẽ nghe.

Đừng vội bắt con đi làm lành

Khi biết con bị bạn xa cách, bố mẹ thường muốn giải quyết ngay: bảo con chủ động bắt chuyện, nhờ cô giáo sắp xếp chỗ ngồi hoặc hỏi thẳng phụ huynh của bạn kia. Nhưng trước hết, con cần được kể hết chuyện theo cách của mình.

Có thể bắt đầu bằng một câu đơn giản: “Mất đi sự thân thiết với một người bạn chắc buồn lắm”. Rồi hỏi: “Con muốn mẹ chỉ nghe thôi, hay muốn cùng con nghĩ xem nên làm gì?”

Bố mẹ cũng không cần khẳng định bạn kia đã cố tình cô lập con khi chưa hiểu rõ sự việc. Tình bạn ở tuổi này có thể thay đổi vì nhiều lý do. Dù lý do là gì, cảm giác hụt hẫng của con vẫn đáng được lắng nghe.

Một người bạn xa đi không có nghĩa là con không đáng được yêu quý

Điều dễ khiến trẻ đau nhất là từ chuyện “bạn không chơi với mình nữa”, con nghĩ thành “chắc mình chẳng ai thích”. Bố mẹ hãy giúp con phân biệt hai điều đó.

Người kia có thể đang thân với một bạn khác. Con được phép buồn vì chuyện ấy. Nhưng lựa chọn của người bạn ấy không quyết định con là người thế nào, cũng không có nghĩa con sẽ không tìm được những người bạn khác.

Bố mẹ có thể khuyến khích con thử ngồi với một bạn mình thấy dễ nói chuyện, tham gia một hoạt động con thích hoặc giữ liên lạc với bạn ngoài lớp. Đừng biến việc kết bạn thành nhiệm vụ con phải hoàn thành thật nhanh. Đôi khi con cần thời gian để nguôi buồn trước đã.

Nếu con liên tục bị cả nhóm tránh mặt, bị chế giễu, không muốn đến trường hoặc buồn bã kéo dài, bố mẹ nên trao đổi với giáo viên để hiểu chuyện gì đang diễn ra và cùng hỗ trợ con.

Trên đường lớn lên, con có thể sẽ gặp những tình bạn đổi thay. Bố mẹ không thể khiến người bạn cũ quay lại. Nhưng khi con về nhà và nói “hôm nay bình thường”, bố mẹ có thể ở đó, đủ kiên nhẫn để nghe cả câu chuyện phía sau hai chữ ấy.