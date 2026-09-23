Hai ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển tại đêm hội Trung Thu: Em út Lisa hôn gió cực yêu, chị ba Anna đúng chuẩn "mợ chảnh" đầy khí chất

Hai chị em Lisa và Anna nhà Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã có dịp tham gia một bữa tiệc Trung Thu ấm áp và vui nhộn cùng các bạn. Xuất hiện trong không khí rộn ràng của đêm hội, hai cô bé nhanh chóng thu hút sự chú ý với vẻ ngoài đáng yêu và những biểu cảm vô cùng tự nhiên.

Đặc biệt, khi cùng các bạn nhỏ tham gia phần trình diễn catwalk - một tiết mục nhỏ trong chương trình, hai chị em Lisa và Anna đã mang đến hai màu sắc hoàn toàn khác biệt, khiến khán giả không khỏi thích thú khi dõi theo màn trình diễn của các bé.

Mẹ Khánh Thi chia sẻ khoảnh khắc bé Lisa trình diễn catwalk trong đêm hội Trung thu cùng các bạn nhỏ.

Mới 3 tuổi, Lisa bước lên sân khấu vẫn còn đôi chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng khiến khán giả thích thú bởi những động tác trình diễn đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh cùng gương mặt bụ bẫm, ngây thơ của cô bé càng khiến ai nhìn cũng không khỏi yêu mến.

Không cần những bước catwalk quá chuyên nghiệp, chỉ vài động tác nhỏ và dáng vẻ còn hơi rụt rè cũng đủ khiến cô bé trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất trong màn trình diễn.

Dù là nhân vật quậy và nghịch nhất nhà, nhưng khoảnh khắc này bé Lisa lại vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn, khán giả dõi theo có phần "không quen" nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm và ánh mắt long lanh của Lisa thì ai cũng phải tan chảy.

Nếu Lisa ghi điểm bởi sự rụt rè, đáng yêu thì chị ba Anna lại khiến mọi người bất ngờ với phong thái hoàn toàn khác. Khi bước lên sân khấu, cô bé thể hiện thần thái tự tin, sang chảnh và có phần điềm tĩnh, đúng chất "mợ chảnh" mà mọi người vẫn thường nhận xét về cô bé.

Màn trình diễn của chị ba Anna tại đêm hội Trung Thu

Không chỉ catwalk, Anna còn liên tục thực hiện những động tác tạo dáng khá chuyên nghiệp. Từ cách đứng, bước đi cho đến biểu cảm trước ống kính, cô bé đều thể hiện sự tự tin đáng nể so với độ tuổi. Mỗi lần Anna tạo dáng, phía dưới sân khấu lại vang lên những tràng vỗ tay cổ vũ.

Sự đối lập giữa hai chị em cũng khiến màn trình diễn càng thú vị: em gái Lisa nhỏ nhắn, ngại ngùng nhưng cực kỳ dễ thương; còn chị Anna tự tin, có thần thái và ra dáng một cô bé yêu thích biểu diễn.

Là hai ái nữ trong gia đình Khánh Thi - Phan Hiển, Lisa và Anna thường nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ. Dù còn nhỏ, hai cô bé đã bộc lộ những nét tính cách khá khác nhau.

Bé Lisa hiện 3 tuổi, vẫn đang ở độ tuổi khám phá thế giới nên vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh và đôi chút e dè của cô bé luôn tạo cảm giác gần gũi. Trong khi đó, Anna là cô chị lớn hơn, có phần chững chạc và tự tin hơn khi đứng trước mọi người. Đặc biệt, cô bé cho thấy khả năng biểu cảm và tạo dáng khá tự nhiên mỗi khi tham gia các hoạt động biểu diễn.

Khoảnh khắc hai chị em Lisa và Anna cùng catwalk trong tiệc Trung Thu vì thế nhanh chóng trở thành điểm nhấn đáng yêu. Không cần một tiết mục quá dài hay cầu kỳ, chỉ vài phút trên sân khấu cũng đủ để hai cô bé mang đến những tiếng cười, những tràng vỗ tay và đặc biệt là rất nhiều khoảnh khắc "tan chảy" dành cho khán giả dõi theo.