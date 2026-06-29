5 thói quen khiến collagen "rút cạn" mỗi ngày nhanh hơn bạn tưởng

Khi nhắc đến lão hóa, nhiều người thường nghĩ ngay đến tuổi tác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, tốc độ suy giảm collagen không chỉ phụ thuộc vào số tuổi mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ những thói quen diễn ra hằng ngày.

Dưới đây là 5 thói quen phổ biến mà bạn nên thay đổi càng sớm càng tốt nếu muốn giữ gìn làn da trẻ lâu.

1. Lơ là việc chống nắng

Tia UV được xem là "kẻ thù số một" của collagen. Ánh nắng mặt trời kích thích cơ thể tạo ra các gốc tự do, từ đó phá vỡ các sợi collagen và elastin - hai thành phần giúp da săn chắc và đàn hồi.

Không chỉ khi đi biển hay hoạt động ngoài trời, việc di chuyển hằng ngày, ngồi gần cửa sổ hoặc tiếp xúc với ánh sáng mạnh trong thời gian dài cũng khiến da chịu tác động của tia UV. Vì vậy, thoa kem chống nắng mỗi ngày, kết hợp áo chống nắng, kính râm và mũ rộng vành vẫn là cách bảo vệ da hiệu quả nhất.

2. Ăn quá nhiều đường

Bánh ngọt, trà sữa, nước ngọt hay các món tráng miệng hấp dẫn có thể khiến làn da "trả giá" theo thời gian. Khi lượng đường trong máu tăng cao, quá trình glycation sẽ diễn ra, tạo ra các hợp chất làm collagen bị cứng, giòn và mất khả năng đàn hồi.

Đây cũng là lý do những người thường xuyên tiêu thụ nhiều đường dễ xuất hiện nếp nhăn, da xỉn màu và kém săn chắc hơn.

3. Thiếu ngủ kéo dài

Ban đêm là khoảng thời gian làn da bước vào quá trình phục hồi mạnh mẽ nhất. Khi bạn ngủ không đủ giấc hoặc thường xuyên thức khuya, cơ thể tiết ra nhiều cortisol - hormone căng thẳng có thể làm giảm khả năng tổng hợp collagen.

Sau một thời gian, da không chỉ xỉn màu mà còn dễ mất nước, xuất hiện quầng thâm và lão hóa nhanh hơn bình thường.

4. Hút thuốc và uống nhiều rượu bia

Khói thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học có khả năng làm giảm lưu lượng máu đến da, khiến tế bào thiếu oxy và dưỡng chất. Đồng thời, nicotine còn thúc đẩy quá trình phân hủy collagen, khiến da nhanh nhăn và chùng nhão.

Trong khi đó, việc uống nhiều rượu bia làm cơ thể mất nước, tăng phản ứng viêm và ảnh hưởng đến khả năng tái tạo của làn da. Nếu duy trì trong thời gian dài, các dấu hiệu tuổi tác sẽ xuất hiện sớm hơn.

5. Căng thẳng triền miên

Stress không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe làn da. Khi cơ thể liên tục ở trạng thái căng thẳng, hormone cortisol tăng cao sẽ kích thích phản ứng viêm, làm suy giảm collagen và cản trở quá trình tái tạo tế bào.

Những người thường xuyên áp lực kéo dài cũng dễ gặp tình trạng da xỉn màu, nổi mụn, xuất hiện nếp nhăn sớm và mất đi vẻ tươi tắn.

Muốn giữ collagen lâu hơn, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ

Bên cạnh việc bổ sung collagen hay sử dụng các sản phẩm chống lão hóa, điều quan trọng hơn là hạn chế những thói quen đang khiến lượng collagen tự nhiên bị hao hụt mỗi ngày.

Chống nắng đều đặn, ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin C, giảm đồ ngọt, hạn chế thuốc lá và kiểm soát căng thẳng sẽ giúp cơ thể duy trì khả năng sản sinh collagen tốt hơn. Đây cũng là nền tảng để làn da giữ được sự săn chắc, mịn màng và trẻ trung theo thời gian.