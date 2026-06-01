5 lọ kem dưỡng ngày chứa SPF là "thần dược" bảo tồn collagen cho làn da

Khi nhắc đến chống lão hóa, nhiều người thường nghĩ ngay đến retinol, peptide hay các loại serum đắt đỏ. Thế nhưng theo các bác sĩ da liễu, yếu tố quyết định tốc độ lão hóa của làn da lại chính là tia UV. Mỗi ngày, tia UVA và UVB âm thầm phá hủy collagen, elastin, khiến da xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ, đốm nâu và mất đi độ đàn hồi. Đó cũng là lý do những loại kem dưỡng ngày tích hợp chỉ số chống nắng ngày càng được yêu thích.

Không chỉ giúp cấp ẩm, nuôi dưỡng làn da, các sản phẩm này còn tạo lớp màng bảo vệ trước tác động của ánh nắng mặt trời, từ đó góp phần duy trì lượng collagen tự nhiên và làm chậm quá trình lão hóa. Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm "2 trong 1" vừa dưỡng da vừa chống nắng, bạn có thể tham khảo 5 cái tên nổi bật dưới đây.

1. Cle De Peau Advanced Protective Day Cream SPF25

Là một trong những dòng kem dưỡng cao cấp được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích, Cle De Peau Advanced Protective Day Cream SPF25 nổi bật nhờ khả năng kết hợp giữa dưỡng da chống lão hóa và bảo vệ da trước các tác nhân môi trường. Sản phẩm chứa các thành phần dưỡng ẩm cao cấp giúp da mềm mại, căng mịn suốt nhiều giờ liền. Chỉ số SPF25 hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV hằng ngày, đồng thời góp phần hạn chế sự suy giảm collagen do ánh nắng gây ra. Kết cấu kem mượt mịn, thấm nhanh và để lại hiệu ứng da căng bóng tự nhiên nên đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Nơi mua: Cle De Peau

2. Eucerin Spotless Brightening SPF30

Không chỉ nổi tiếng với khả năng hỗ trợ làm sáng da, Eucerin Spotless Brightening SPF30 còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn ngăn ngừa lão hóa từ sớm. Sản phẩm kết hợp công nghệ dưỡng sáng cùng chỉ số chống nắng SPF30, giúp bảo vệ làn da trước tia UV - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tăng sắc tố và phá hủy collagen. Bên cạnh đó, kem dưỡng còn mang lại độ ẩm vừa phải, không quá dày bí, phù hợp với cả những người thường xuyên làm việc trong môi trường văn phòng. Đây là sản phẩm được nhiều phụ nữ ngoài 30 tuổi lựa chọn khi muốn đơn giản hóa quy trình chăm sóc da buổi sáng.

Nơi mua: Eucerin

3. Cetaphil Healthy Renew Day Cream SPF30

Cetaphil vốn nổi tiếng với những sản phẩm dịu nhẹ dành cho làn da nhạy cảm và Healthy Renew Day Cream SPF30 cũng không ngoại lệ. Công thức của sản phẩm tập trung vào việc cấp ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa sớm. Chỉ số SPF30 giúp bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng mặt trời trong sinh hoạt hằng ngày, từ đó hạn chế quá trình phân hủy collagen. Điểm cộng lớn của sản phẩm là kết cấu dễ chịu, không gây cảm giác nặng mặt hay bết dính. Với những ai mới bắt đầu xây dựng chu trình chống lão hóa hoặc sở hữu làn da dễ kích ứng, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Nơi mua: Cetaphil

4. Shiseido Essential Energy Hydrating Day Cream SPF20

Shiseido Essential Energy Hydrating Day Cream SPF20 được nhiều người yêu thích nhờ khả năng cấp nước và làm mềm da hiệu quả. Sản phẩm hướng tới việc duy trì độ ẩm tối ưu, giúp làn da luôn căng mọng và tràn đầy sức sống. Ngoài công dụng dưỡng ẩm, chỉ số SPF20 còn giúp giảm bớt tác động tiêu cực của tia UV trong điều kiện sinh hoạt hằng ngày. Khi làn da được giữ đủ nước và được bảo vệ tốt hơn trước ánh nắng, quá trình suy giảm collagen cũng diễn ra chậm hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên ngồi văn phòng hoặc ít tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cường độ cao.

Nơi mua: Shiseido

5. Bio-essence Bio-White Pro SPF20 PA++ Day Cream

Bio-essence Bio-White Pro SPF20 PA++ Day Cream là dòng kem dưỡng ngày được thiết kế dành cho những người mong muốn vừa dưỡng sáng vừa bảo vệ da. Sản phẩm giúp cải thiện tình trạng da xỉn màu, hỗ trợ mang lại làn da đều màu và tươi tắn hơn theo thời gian. Chỉ số SPF20 PA++ đóng vai trò như một lớp bảo vệ bổ sung trước tia UVA và UVB, giúp giảm thiểu nguy cơ lão hóa sớm do ánh nắng. Chất kem mềm mịn, dễ tán và tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng hằng ngày. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai muốn kết hợp nhiều công dụng trong cùng một sản phẩm mà vẫn đảm bảo quy trình chăm sóc da đơn giản.

Nhiều người thường chỉ tập trung vào serum chống lão hóa mà quên rằng bảo vệ collagen mới là bước quan trọng nhất để duy trì làn da trẻ trung. Dù collagen có được kích thích sản sinh nhiều đến đâu, nếu làn da liên tục chịu tác động từ tia UV, lượng collagen ấy vẫn sẽ bị phá hủy theo thời gian.

Những lọ kem dưỡng ngày chứa SPF không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng chuyên dụng trong các hoạt động ngoài trời kéo dài, nhưng chúng là giải pháp tiện lợi giúp tăng cường khả năng bảo vệ da mỗi ngày. Khi kết hợp giữa dưỡng ẩm, nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da và chống nắng, các sản phẩm này góp phần giữ cho làn da căng mịn, hạn chế nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa theo cách đơn giản nhưng hiệu quả.