Chuyên gia da liễu thường nhắc đến collagen, nhưng cô gái này cho rằng còn 4 thói quen quan trọng hơn

Năm nay cứ vài tháng mình lại tổng kết một lần những thay đổi trong việc chăm sóc da. Nếu muốn xem các bài chia sẻ trước, mọi người có thể tìm từ khóa “da” hoặc “dưỡng da” trên trang cá nhân của mình nhé.

Da sau khi rửa mặt và thoa các sản phẩm dưỡng da.

1. Những thực phẩm bổ sung mình đang dùng

Như trong ảnh 6, buổi sáng mình uống một loại bổ sung chứa collagen + vitamin C + glutathione . Sau bữa ăn chính, mình uống thêm một viên dầu cá (omega-3) .

2. Không cắt bỏ hoàn toàn chất béo trong chế độ ăn

Cá nhân mình cảm thấy việc bổ sung các loại chất béo lành mạnh trong thời gian dài rất có lợi cho làn da và mái tóc. Vì vậy mình hoàn toàn không khuyến khích việc loại bỏ chất béo khỏi thực đơn.

Dù các món cay nhiều dầu rất ngon, nhưng những năm gần đây mình cũng cố gắng ăn ít hơn.

Các loại dầu mình thường dùng gồm:

Dầu ô liu : dùng cho salad hoặc các món trộn.

Dầu bơ : dùng để xào nấu.

Dầu hạt lanh : cho vào sinh tố hoặc uống trực tiếp như mình từng chia sẻ trước đây.

Đây đều là những nguồn chất béo tốt mà mình duy trì khá đều đặn.

3. Tập các bài massage và chỉnh đường nét khuôn mặt

Mình vẫn duy trì việc tập theo một số YouTuber làm đẹp của Hàn Quốc, tập trung vào thư giãn cơ mặt và cải thiện đường nét khuôn mặt.

Sau khi theo dõi và thử nhiều phương pháp, mình thấy dễ duy trì nhất và có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ bằng mắt thường là các bài tập của Han Hye Jin và Boosiyoung . Chỉ cần tập một lượt cũng có thể cảm nhận được hiệu quả giảm sưng và nâng cơ tạm thời. Cơ bắp có trí nhớ, nên nếu kiên trì sẽ thấy sự khác biệt rõ hơn theo thời gian.

4. Uống nước thật đầy đủ

Đây có lẽ là điều mình nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Mỗi ngày mình cố gắng uống ít nhất 1,5 lít nước trở lên , bao gồm nước lọc, sữa đậu nành và các loại trà. Da đủ nước luôn trông căng mịn và khỏe khoắn hơn rất nhiều.

5. Những dụng cụ làm đẹp mình đang sử dụng

Một vài món nhỏ nhưng khá hữu ích trong thời gian gần đây:

Dụng cụ massage da đầu : Ban đầu mình nghĩ hơi thừa thãi, nhưng dùng rồi mới thấy rất hiệu quả trong việc thư giãn vùng giữa hai chân mày và da đầu.

Bản massage gốm (ceramic) : Mình từng giới thiệu trong video trước. Rất hợp để kết hợp với dầu dưỡng khi massage hoặc gua sha.

Cọ rửa mặt : Dạo gần đây khá phổ biến ở Hàn Quốc. Mình chỉ dùng thỉnh thoảng, sau khi rửa xong da có cảm giác sạch và mịn hơn.



