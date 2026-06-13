5 lọ serum "retinol kiểu mới" giúp da căng bóng, hỗ trợ tăng sinh collagen mà không lo bong tróc

Retinol từ lâu đã được xem là "ngôi sao" trong làng chống lão hóa nhờ khả năng thúc đẩy tái tạo tế bào da, cải thiện nếp nhăn và hỗ trợ tăng sinh collagen. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với retinol. Tình trạng bong tróc, đỏ rát, khô da hay kích ứng là lý do khiến nhiều người phải từ bỏ hoạt chất đình đám này dù rất muốn sở hữu làn da căng mịn, trẻ trung.

Trong khoảng một năm trở lại đây, một cái tên mới liên tục xuất hiện trong các sản phẩm dưỡng da cao cấp của Hàn Quốc và nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều tín đồ làm đẹp săn đón: PDRN. Thành phần này được ví như "retinol thế hệ mới" nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi da, cải thiện độ đàn hồi, thúc đẩy quá trình tái tạo và mang lại làn da căng bóng khỏe mạnh mà ít gây kích ứng hơn. Nếu đang muốn tìm một sản phẩm chống lão hóa dịu nhẹ nhưng vẫn hiệu quả, đây là 5 lọ serum PDRN rất đáng để tham khảo.

1. Standard Seoul Collagen PDRN Bakuchiol

Đây là sản phẩm được nhiều tín đồ skincare Hàn Quốc yêu thích nhờ công thức kết hợp giữa PDRN, collagen và bakuchiol – hoạt chất thường được gọi là "retinol thực vật". Sự kết hợp này giúp hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, làm mềm các nếp nhăn nhỏ và tăng cường độ săn chắc cho da. Điểm cộng lớn là bakuchiol thường ít gây kích ứng hơn retinol truyền thống nên phù hợp với cả những người có làn da nhạy cảm. Kết cấu serum khá lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và để lại hiệu ứng căng bóng tự nhiên sau khi sử dụng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai mới bắt đầu làm quen với các sản phẩm chống lão hóa.

Nơi mua: Standard Seoul

2. HANSKIN Pink Lotus PDRN Hyaluron

Nếu mục tiêu của bạn là một làn da căng mọng, ngậm nước như "glass skin" của các cô gái Hàn Quốc, HANSKIN Pink Lotus PDRN Hyaluron là cái tên đáng chú ý. Sản phẩm kết hợp PDRN với hyaluronic acid và chiết xuất sen hồng, giúp cấp ẩm sâu đồng thời hỗ trợ phục hồi làn da đang mệt mỏi, thiếu sức sống. Nhiều người yêu thích sản phẩm này nhờ khả năng làm dịu da rất tốt. Sau những ngày thức khuya, tiếp xúc nhiều với điều hòa hoặc ánh nắng, serum giúp da trông tươi tắn và mềm mại hơn đáng kể. Chất serum hơi sánh nhưng không gây nhờn dính, phù hợp sử dụng cả sáng lẫn tối.

Nơi mua: HANSKIN

3. Beplain Cica PDRN Skin Booster Serum

Beplain vốn nổi tiếng với các sản phẩm dịu nhẹ dành cho da nhạy cảm và Cica PDRN Skin Booster Serum cũng không phải ngoại lệ. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở sự kết hợp giữa PDRN và rau má (Centella Asiatica). Đây là bộ đôi lý tưởng cho những làn da đang gặp tình trạng kích ứng, đỏ da hoặc hàng rào bảo vệ da suy yếu. Serum có khả năng cấp ẩm tốt, làm dịu nhanh và hỗ trợ cải thiện bề mặt da sần sùi. Sau một thời gian sử dụng đều đặn, da thường có cảm giác khỏe hơn, ít bị khô căng và duy trì được độ căng bóng tự nhiên. Với những ai chưa từng sử dụng retinol hoặc từng gặp kích ứng khi dùng các hoạt chất mạnh, đây là một trong những lựa chọn an toàn để bắt đầu hành trình chống lão hóa.

Nơi mua: Beplain

4. Wellage Hyper PDRN Repair Ampoule

Wellage là thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc với các dòng ampoule phục hồi da chuyên sâu. Hyper PDRN Repair Ampoule được xem là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của hãng thời gian gần đây. Công thức tập trung vào khả năng phục hồi và tái tạo da nhờ hàm lượng PDRN cao kết hợp cùng các thành phần dưỡng ẩm và làm dịu. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da đang bị tổn thương do sử dụng quá nhiều hoạt chất mạnh hoặc vừa trải qua các liệu trình thẩm mỹ như laser, peel da hay lăn kim. Kết cấu ampoule hơi đặc hơn serum thông thường nhưng vẫn thẩm thấu khá nhanh. Sau khi sử dụng, da có cảm giác mềm, mịn và được "làm đầy" rõ rệt.

Nơi mua: Wellage

5. Derma Factory PDRN 4% Ampoule

Derma Factory từ lâu đã được ví như "The Ordinary của Hàn Quốc" nhờ tập trung vào các công thức tối giản nhưng chứa hàm lượng hoạt chất rõ ràng. PDRN 4% Ampoule là một trong những sản phẩm nổi bật của hãng khi sở hữu nồng độ PDRN tương đối cao. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người đã quen với các sản phẩm chống lão hóa và muốn tăng cường khả năng phục hồi, cải thiện độ đàn hồi của da. Serum có kết cấu trong suốt, thấm nhanh và không gây cảm giác nặng mặt. Khi sử dụng lâu dài, nhiều người nhận thấy da trở nên căng mịn hơn, bề mặt da đều màu hơn và các dấu hiệu mệt mỏi cũng được cải thiện đáng kể.

Nơi mua: Derma Factory

Vì sao PDRN đang được gọi là "retinol kiểu mới"?

Tất nhiên, PDRN không thể thay thế hoàn toàn retinol bởi hai hoạt chất hoạt động theo cơ chế khác nhau. Tuy nhiên, điểm khiến PDRN được yêu thích là khả năng hỗ trợ phục hồi, tái tạo và cải thiện độ đàn hồi của da mà ít gây bong tróc hay kích ứng.

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều thương hiệu Hàn Quốc đưa PDRN vào các dòng serum chống lão hóa thế hệ mới. Với những người sở hữu làn da nhạy cảm, dễ kích ứng hoặc đơn giản là không muốn trải qua giai đoạn "retinol purge", các sản phẩm chứa PDRN có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

Muốn sở hữu làn da căng bóng, khỏe mạnh và trẻ trung hơn, đôi khi không nhất thiết phải tìm đến những hoạt chất quá mạnh. Một lọ serum PDRN phù hợp, kết hợp cùng kem chống nắng và thói quen chăm sóc da đều đặn, có thể mang lại những thay đổi tích cực theo cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều.