5 tác dụng chăm sóc da tuyệt vời của Vitamin C

Chứa chất chống oxy hóa tự nhiên, Vitamin C có thể được coi là một trong những loại dưỡng chất tốt nhất cho làn da của bạn. Nó mang lại những lợi ích tuyệt vời như làm chậm quá trình lão hóa hay bảo vệ da khỏi các tác hại từ bức xạ ánh sáng mặt trời.

Mặc dù có rất nhiều cách để nạp Vitamin C vào cơ thể, cách có lợi nhất cho làn da của bạn là thoa serum trực tiếp lên vùng cần dưỡng. Dưới đây là cụ thể những công dụng tuyệt vời của loại vitamin này.

1. Làm sáng các vết thâm trên da

Các vết thâm hình thành do sự sản sinh quá mức melanin – một sắc tố tối màu có trên da. Sự sản sinh này có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân như lão hóa, mang thai, dùng một số loại thuốc hay ảnh hưởng tiêu cực từ ánh nắng mặt trời. Bằng cách hạn chế loại enzyme sản xuất ra melanin, Vitamin C sẽ giúp làm sáng các vết thâm khó chịu trên làn da của bạn.

2. Làm chậm quá trình lão hóa

Khi da già đi, sự sản xuất collagen (một loại protein hình thành nên da) tự nhiên giảm dần. Đây là nguyên nhân chính khiến da mất độ đàn hồi và dễ dẫn đến tình trạng nhăn nheo, chảy xệ. Mặc dù lão hóa là không thể tránh khỏi, Vitamin C có thể làm chậm quá trình này bằng cách thúc đẩy tăng cường sản xuất collagen, từ đó cải thiện độ săn chắc và giảm thiểu nếp nhăn hiệu quả.

3. Chống lại tác hại của ánh sáng mặt trời

Bức xạ tia cực tím (UV) khi chiếu vào làn da của bạn góp phần tạo ra các gốc tự do – một thành phần gây tổn thương da về lâu dài. Trong trường hợp này, vitamin C phát huy hiệu quả bằng cách trung hòa các gốc tự do ấy, từ đó bảo vệ da khỏi các tác động tiêu cực.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vitamin C không thể thay thế kem chống nắng vì nó không ngăn chặn hoàn toàn bức xạ tia cực tím. Vì vậy, để đạt được hiệu quả dưỡng da cao nhất, hãy sử dụng kết hợp cả kem chống nắng và vitamin C.

4. Giảm thiểu mẩn đỏ và viêm nhiễm

Da có thể bị mẩn đỏ và bị viêm nhiễm vì nhiều lý do như mụn trứng cá, tổn thương do ánh nắng mặt trời, bệnh viêm da hay phản ứng dị ứng với một số loại thuốc. Cùng đặc tính chống viêm tự nhiên, vitamin C giúp cải thiện tình trạng mẩn đỏ này vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, nếu mắc phải bệnh trứng cá đỏ hay viêm da, bạn nên bắt đầu với nồng độ thấp, chỉ khoảng 10% để ngăn da bị kích ứng nhiều hơn và đến các cơ sở y tế để xin tư vấn nếu có thể.

5. Làm lành nhanh chóng các vết thương trên da.

Khi bôi trực tiếp lên một số loại vết thương, vitamin C sẽ kích thích sản sinh collagen và elastin, đồng thời giúp da tăng cường hấp thu sắt cùng một số loại chất dinh dưỡng cần thiết khác và mau chóng lành lặn trở lại. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng uống khoảng 1000mg vitamin C mỗi ngày có tác dụng cải thiện và thúc đẩy đáng kể quá trình chữa lành vết thương tự nhiên của cơ thể.