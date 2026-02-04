Khó ai vượt qua được "siêu sao street style" 48 tuổi trong khoản mặc quần jeans

Ở tuổi 48, Katie Holmes không chỉ được nhắc đến như một diễn viên tài năng của Hollywood mà còn là biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng bền bỉ theo thời gian. Phong cách của cô không ồn ào, không chạy theo xu hướng một cách vội vã, nhưng luôn khiến người đối diện phải dừng lại quan sát. Trong tủ đồ của Katie Holmes, có một món đồ giữ vai trò "xương sống" cho mọi bản phối: quần jeans. Chính cách diện jeans linh hoạt, tinh tế và đầy cảm hứng đã giúp cô giữ vững danh hiệu mỹ nhân mặc jeans đẹp bậc nhất, dù đã bước sang tuổi U50.

Katie Holmes đặc biệt trung thành với những thiết kế jeans cổ điển như dáng suông, ống đứng hoặc ống rộng nhẹ, cạp cao vừa phải. Cô hiếm khi chọn quần quá bó hay quá nhiều chi tiết, thay vào đó là phom dáng giúp tôn chiều cao, tạo cảm giác thanh thoát và dễ ứng dụng. Điều đáng nói là cùng một chiếc quần jeans quen thuộc, Katie có thể biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung năng động đến thanh lịch, sang trọng.

Áo len họa tiết và quần jeans

Một trong những cách phối đồ được Katie Holmes yêu thích là áo len họa tiết và quần jeans. Cô thường chọn những mẫu áo len có họa tiết hình học, kẻ ngang hoặc màu sắc trầm ấm mang hơi hướng cổ điển.

Khi kết hợp cùng quần jeans xanh nhạt, tổng thể trở nên vừa ấm áp, vừa thời thượng. Đây là kiểu phối đồ lý tưởng cho mùa đông xuân, giúp người mặc trông trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét chín chắn, đúng tinh thần hiện đại.

Denim on denim

Với phong cách denim on denim, Katie Holmes chứng minh rằng mặc cả "cây" denim không hề nhàm chán nếu biết cách tiết chế. Cô thường phối áo sơ mi denim hoặc áo gile denim cùng quần jeans trơn để tạo chiều sâu cho trang phục. Điểm nhấn có thể nằm ở thắt lưng da, túi xách đơn giản hoặc giày bệt thời thượng. Cách diện này mang lại vẻ ngoài phóng khoáng, sang xịn mịn, đồng thời cho thấy khả năng phối đồ cao tay của nữ diễn viên.

Áo khoác dạ và quần jeans

Khi cần một diện mạo thanh lịch hơn, áo khoác dạ và quần jeans là công thức quen thuộc của Katie Holmes. Những chiếc áo khoác dạ dáng dài hoặc lửng, màu trung tính như trắng kem hoặc đen khi đi cùng quần jeans ống suông mang đến vẻ ngoài thời thượng, và rất "cool".

Cô thường hoàn thiện set đồ bằng giày da hoặc sneaker trắng, mang lại cảm giác sang trọng nhưng không hề cứng nhắc. Đây là kiểu phối đồ được nhiều phụ nữ trung niên yêu thích vì vừa dễ mặc, vừa "hack tuổi" hiệu quả.

Áo blazer và quần jeans

Áo blazer và quần jeans cũng là combo xuất hiện dày đặc trong street style của Katie Holmes. Cô ưu ái blazer dáng suông, có cấu trúc mềm mại, giúp tổng thể trông hiện đại và thoải mái hơn.

Khi kết hợp cùng quần jeans cạp cao, Katie tạo được sự cân bằng giữa nét chỉn chu và tinh thần casual. Dù xuất hiện trên phố hay tham dự những buổi gặp gỡ thân mật, set đồ này vẫn luôn phù hợp và ghi điểm tuyệt đối.

Áo cardigan và quần jeans

Không thể không nhắc đến cách phối áo cardigan và quần jeans – một lựa chọn mang đậm chất đời thường nhưng lại luôn hiệu quả. Cô thường chọn cardigan dáng suông thoải mái, kết hợp cùng jeans ống suông. Bản phối này mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính nhưng không hề sến. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho việc Katie luôn biết cách làm mới những món đồ cơ bản bằng sự tinh tế trong cách chọn phom dáng và màu sắc.

Điểm chung trong mọi cách diện quần jeans của Katie Holmes nằm ở sự tự nhiên. Cô không cố gắng ăn mặc trẻ hơn tuổi, cũng không để tuổi tác giới hạn phong cách. Thay vào đó, nữ diễn viên lựa chọn những gì phù hợp với cơ thể, lối sống và cá tính của mình. Chính điều này đã giúp Katie Holmes trở thành hình mẫu lý tưởng cho những người phụ nữ muốn mặc đẹp với jeans ở mọi độ tuổi.

Ảnh: Sưu tầm