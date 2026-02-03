5 món thời trang giúp chị em nổi bật nhất Tết này, sắm là không hối tiếc

Tết luôn là thời điểm lý tưởng để làm mới phong cách cá nhân. Không khí rộn ràng đầu năm khiến ai cũng muốn mặc đẹp hơn thường ngày một chút, chỉn chu hơn một chút nhưng vẫn phải thoải mái để di chuyển, gặp gỡ và chụp ảnh. Thay vì chạy theo quá nhiều xu hướng, việc đầu tư vào những item vừa nổi bật, vừa dễ phối sẽ giúp tủ đồ Tết gọn gàng mà vẫn linh hoạt.

Dưới đây là 5 món đồ được đánh giá cao cả về tính thời trang lẫn khả năng ứng dụng, rất phù hợp để diện trong những ngày đầu năm:

Áo len cộc tay – lựa chọn mới mẻ cho ngày Tết se lạnh

Áo len cộc tay đang dần trở thành item được nhiều chị em yêu thích mỗi dịp Tết. Thiết kế này giữ được cảm giác ấm áp vừa đủ nhưng lại không gây bí bách hay nặng nề như áo len dài tay. Ưu điểm lớn nhất của áo len cộc tay là dễ layering: bạn có thể mặc riêng cùng chân váy hoặc quần ống suông khi trời ấm, hoặc khoác thêm blazer, trench coat khi thời tiết lạnh hơn.

Các gam màu sáng như trắng kem, hồng nhạt, xanh baby blue hay đỏ rượu vang rất hợp không khí đầu năm, giúp tổng thể trang phục trông tươi tắn và có sức sống hơn.

Áo trench coat – thanh lịch và "ăn ảnh" trong mọi hoàn cảnh

Trench coat luôn nằm trong danh sách những item đáng sắm mỗi dịp Tết, đặc biệt với những ai yêu phong cách thanh lịch. Một chiếc trench coat dáng dài vừa phải, màu trung tính như be, camel hay nâu nhạt có thể kết hợp với hầu hết trang phục bên trong mà không lo bị lệch tông.

Khi đi chúc Tết hay dạo phố, chỉ cần khoác trench coat bên ngoài váy liền hoặc set áo – quần đơn giản là đã đủ tạo cảm giác chỉn chu. Thiết kế có đai thắt eo còn giúp tôn dáng, tạo hiệu ứng gọn gàng, rất phù hợp cho những bức ảnh đầu năm.

Áo blazer – item "đa năng" cho nhiều phong cách khác nhau

Blazer là món đồ gần như không thể thiếu trong tủ đồ Tết của nhiều chị em hiện đại. Ưu điểm của blazer nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt: có thể mặc theo phong cách trang nhã khi gặp người lớn, hoặc phối theo kiểu trẻ trung khi đi chơi cùng bạn bè.

Blazer dáng rộng, chất liệu mềm hoặc màu pastel đang được ưa chuộng vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, không quá cứng nhắc. Khi kết hợp blazer với áo thun trơn, áo len mỏng hoặc áo sơ mi, bạn sẽ có ngay một outfit gọn gàng nhưng vẫn hợp không khí lễ Tết.

Chân váy – món đồ giúp trang phục Tết thêm phần nữ tính

Chân váy luôn là lựa chọn an toàn cho những ngày đầu năm, bởi khả năng tạo cảm giác dịu dàng và dễ phối đồ. Chân váy midi xếp ly, chân váy chữ A hoặc chân váy suông đều phù hợp để diện Tết, tùy theo vóc dáng và phong cách cá nhân.

Những chất liệu như tweed, satin hoặc dạ mỏng không chỉ giữ form tốt mà còn giúp tổng thể trang phục trông sang hơn. Khi kết hợp chân váy với áo len cộc tay hoặc blazer, bạn sẽ có một set đồ vừa đủ nổi bật, không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất "ăn điểm" trong mắt người đối diện.

Váy liền sáng màu – giải pháp nhanh gọn cho ngày bận rộn

Với những ngày Tết phải di chuyển nhiều hoặc không muốn mất quá nhiều thời gian phối đồ, váy liền sáng màu là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Váy liền mang lại cảm giác gọn gàng, nữ tính và chỉ cần thêm vài phụ kiện là đã hoàn thiện outfit.

Các gam màu tươi như đỏ, hồng, vàng nhạt, xanh mint hay trắng sữa không chỉ phù hợp không khí đầu năm mà còn giúp làn da trông rạng rỡ hơn. Váy dáng suông nhẹ, dáng chữ A hoặc chiết eo vừa phải đều dễ mặc, phù hợp với nhiều dáng người. Khi cần thêm sự chỉn chu, bạn có thể khoác ngoài một chiếc blazer hoặc trench coat để tổng thể trông hài hòa và thời trang hơn.

Ảnh: Instagram của các nhân vật