Uyển Ân hứng chỉ trích vì chụp ảnh Tết cùng kiểu áo dài cách tân gây tranh cãi

Càng cận Tết, không khí xuân càng hiện rõ trên mạng xã hội khi người người, nhà nhà rộn ràng chia sẻ những bộ ảnh đón năm mới. Không nằm ngoài xu hướng ấy, mới đây Uyển Ân cùng nhóm bạn thân gồm Negav, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Nhâm Phương Nam đã đăng tải loạt ảnh đón Tết với điểm chung là tất cả đều diện áo dài.

Là cô gái duy nhất trong nhóm, Uyển Ân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Em gái Trấn Thành lựa chọn một thiết kế áo dài đang được xem là "hot trend" trong năm nay, gây ấn tượng bởi hàng khuy cài chạy dọc thân áo nhưng được mở bung khá táo bạo ở phần thân trước. Chính chi tiết này đã khiến trang phục của nữ diễn viên ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán.

Uyển Ân cùng hội bạn thân chụp ảnh áo dài Tết (Ảnh IGNV).

Sau hơn một ngày kể từ khi bộ ảnh được đăng tải, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều bài viết và bình luận với lượng tương tác không nhỏ, chỉ trích trực diện vào lựa chọn thời trang của Uyển Ân. Phần lớn ý kiến thắc mắc lý do Uyển Ân lựa chọn một mẫu áo dài vốn đã gây tranh cãi dữ dội khắp MXH suốt thời gian qua bởi tính phô diễn quá đà, bị cho là vượt khỏi ranh giới an toàn của áo dài cách tân.

Một trong số các bài đăng chỉ trích Uyển Ân nhận về lượng tương tác lớn.

Phần lớn cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đã quá liều lĩnh với lựa chọn vốn đã gây tranh cãi từ trước.

Không ít netizen thậm chí còn đặt câu hỏi về cách gọi tên của trang phục. Theo họ, với phom dáng dài cùng hàng cúc mở bung từ cổ xuống thân, thiết kế này khó có thể xem là áo dài đúng nghĩa, mà giống một kiểu "sơ mi dáng dài" hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chỉ trích, cũng xuất hiện những quan điểm bênh vực Uyển Ân. Một số cư dân mạng cho rằng việc đánh giá trang phục chỉ qua bề ngoài là chưa đầy đủ. Theo họ, phần lớp lót bên trong bộ áo dài của Uyển Ân được làm từ lụa gấm kín đáo, khác biệt so với nhiều thiết kế từng nằm trong "tâm bão" trước đó sử dụng lớp lót ren đen mỏng manh. Chính chi tiết này được cho là đã phần nào tiết chế mức độ gợi cảm của trang phục, giúp tổng thể không quá phô trương như nhiều người lo ngại.

Mẫu áo dài của Uyển Ân có màu sắc nhã nhặn có phần tiết chế sự gợi cảm hơn chiếc áo dài drama dịp này nhưng về tổng thể đây vẫn là một mẫu cách điệu đáng suy ngẫm (Ảnh IGNV, TikTok).

Qua từng năm, áo dài tiếp tục được làm mới bằng nhiều cách khác nhau, từ bảng màu, chất liệu cho đến phom dáng. Song song với áo dài truyền thống, các thiết kế áo dài cách tân ngày càng thu hút sự quan tâm nhờ tính tiện dụng, vẻ ngoài hiện đại và khả năng đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của phụ nữ Việt. Dẫu vậy, câu hỏi "cách tân đến đâu là vừa đủ" vẫn luôn là chủ đề gây tranh luận.

Trong mùa Tết 2026, những mẫu áo dài kim sa từng một thời hot hit đã nhường chỗ cho tinh thần gợi cảm, táo bạo của các thiết kế sử dụng chất liệu ren và chi tiết cúc mở dọc thân áo. Đây cũng chính là xu hướng được nhiều thương hiệu lựa chọn và nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

Một local brand từng phải lên tiếng xin lỗi khi bắt nhịp hot trend này (Ảnh TikTok).

Trước làn sóng phản ứng trái chiều, một số ít thương hiệu giới thiệu mẫu áo dài theo xu hướng này đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời thừa nhận thiết kế chưa thực sự phù hợp với tinh thần văn hoá truyền thống.

Hiện tại, tranh cãi xoay quanh bộ ảnh Tết của Uyển Ân vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục làm dấy lên câu chuyện quen thuộc mỗi dịp xuân về: ranh giới mong manh giữa sáng tạo thời trang, áo dài cách tân và những chuẩn mực văn hoá truyền thống.