Hot nhất hiện tại là áo khoác dạ với 4 kiểu cực sang nên sắm cho Tết

Cuối đông sang xuân, khi không khí lạnh vẫn còn đó, áo khoác dạ lại nghiễm nhiên trở thành "nhân vật chính" trong tủ đồ của nhiều người. Không chỉ giữ ấm tốt, chất liệu dạ còn mang đến vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng và rất hợp với tinh thần Tết tươi mới, nhưng vẫn cần nét thanh lịch. Năm nay, áo khoác dạ tiếp tục "làm mưa làm gió" với nhiều kiểu dáng đa dạng, dễ mặc, dễ phối.

Nếu đang cân nhắc sắm thêm áo mới để diện Tết, dưới đây là 4 kiểu áo khoác dạ đang được yêu thích nhất:

Áo khoác dạ lửng

Áo khoác dạ lửng là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách trẻ trung, năng động. Thiết kế có độ dài trên đầu gối giúp tổng thể trông gọn gàng, tôn dáng, đặc biệt phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn. So với áo dạ dáng dài, áo dạ lửng dễ phối đồ hơn và ít "dìm" dáng.

Trong dịp Tết, bạn có thể kết hợp áo khoác dạ lửng với quần ống suông, chân váy chữ A hoặc váy liền dáng ngắn để tạo cảm giác tươi mới. Các gam màu như be, nâu nhạt, xám hoặc pastel rất được ưa chuộng vì vừa nhẹ nhàng, vừa dễ phối với trang phục bên trong. Nếu muốn nổi bật hơn khi đi chúc Tết hay du xuân, những mẫu áo dạ lửng có chi tiết cúc to, cổ bẻ bản lớn cũng là điểm nhấn đáng thử.

Áo blazer vải dạ

Blazer vải dạ là sự kết hợp thú vị giữa nét thanh lịch của blazer và khả năng giữ ấm của chất liệu dạ. Kiểu áo này mang hơi hướng hiện đại, phù hợp với những ai theo đuổi phong cách trưởng thành, chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc. Dịp Tết, blazer dạ có thể "cân" được nhiều hoàn cảnh, từ gặp gỡ gia đình, đi cà phê đầu năm cho đến những buổi họp mặt trang trọng.

Áo blazer vải dạ thường có form đứng, đường cắt may rõ ràng, giúp tạo cảm giác gọn gàng cho người mặc. Khi phối đồ, bạn có thể mặc blazer dạ cùng áo len mỏng, áo cổ lọ và quần âu hoặc quần jeans tối màu. Chỉ cần thêm một đôi boots hoặc giày loafers là đã có ngay outfit Tết vừa ấm áp vừa thời trang.

Áo khoác dạ cổ tròn

Không quá phổ biến như cổ bẻ hay cổ ve, áo khoác dạ cổ tròn lại ghi điểm nhờ vẻ ngoài tối giản, thanh lịch. Thiết kế cổ tròn giúp tổng thể trông mềm mại, nhẹ nhàng hơn, rất phù hợp với không khí đầu năm. Kiểu áo này thường mang phong cách nữ tính, tinh tế, dễ tạo thiện cảm với người đối diện.

Áo khoác dạ cổ tròn thường được thiết kế dáng suông hoặc hơi ôm, có thể đi kèm hàng cúc nhỏ phía trước. Khi mặc, bạn có thể kết hợp với áo blouse cổ nơ buộc hoặc áo sơ mi bên trong để tạo lớp layer đẹp mắt. Những gam màu sáng như trắng kem, hồng nhạt, xanh pastel đặc biệt phù hợp với kiểu cổ tròn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tươi mới cho những ngày Tết.

Áo khoác dạ tweed

Nhắc đến áo khoác dạ tweed là nhắc đến vẻ đẹp cổ điển, sang trọng và có chút "tiểu thư". Chất liệu tweed với bề mặt dệt đặc trưng giúp chiếc áo trông nổi bật ngay cả khi thiết kế không quá cầu kỳ. Đây là kiểu áo rất được ưa chuộng trong những năm gần đây, đặc biệt là vào dịp Tết khi mọi người có xu hướng chọn trang phục chỉn chu, có điểm nhấn.

Áo khoác dạ tweed thường có phom dáng gọn, chiều dài vừa phải, dễ phối với váy liền, chân váy hoặc quần vải. Những chi tiết như viền tua rua, cúc kim loại, phối màu tương phản giúp chiếc áo thêm phần nổi bật mà không bị quá phô trương. Khi diện áo tweed ngày Tết, bạn chỉ cần kết hợp thêm phụ kiện đơn giản như túi xách nhỏ, giày bệt hoặc giày cao gót thấp là đã có diện mạo rất thanh lịch và hợp không khí đầu xuân.

