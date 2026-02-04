Sáng suốt nhất là sắm 4 kiểu áo dài tay này cho Tết, mặc lên trẻ ra vài tuổi

Thời trang Tết vẫn luôn có sự đan xen giữa những bộ trang phục truyền thống và hiện đại. Bên cạnh áo dài cách tân hay những bộ trang phục cầu kỳ, các mẫu áo dài tay cũng thường có mặt trong tủ đồ ngày Tết nhờ tính ứng dụng cao, dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ du xuân, chúc Tết đến họp mặt gia đình.

Nếu bạn đang muốn làm mới phong cách nhưng vẫn giữ sự thoải mái, 4 mẫu áo dài tay dưới đây là những lựa chọn rất đáng đầu tư cho mùa Tết 2026:

Áo cardigan

Áo cardigan tiếp tục khẳng định vị thế là món đồ đặc trưng mỗi dịp đầu năm. Không quá dày như áo khoác, cũng không mỏng manh như áo thun, cardigan mang lại cảm giác ấm áp vừa đủ cho tiết trời se lạnh ngày Tết. Năm 2026, cardigan dáng lửng và cardigan oversized được ưa chuộng hơn cả, đặc biệt là những thiết kế có hàng cúc nổi, cổ V sâu hoặc cổ tròn bo gọn gàng.

Về màu sắc, các gam trung tính như kem, be, nâu nhạt vẫn rất dễ mặc, nhưng nếu muốn không khí Tết rõ ràng hơn, bạn có thể chọn cardigan đỏ đô, xanh lá trầm hoặc hồng phấn. Cardigan cũng là "bạn thân" của nhiều kiểu trang phục: khoác ngoài váy liền để tạo vẻ dịu dàng, phối cùng quần jeans cho phong cách trẻ trung, hoặc kết hợp với chân váy midi để vừa thanh lịch vừa nữ tính. Chỉ cần khéo chọn phụ kiện như túi xách nhỏ hay đôi giày búp bê, tổng thể đã đủ tinh tế để xuất hiện trong những buổi gặp gỡ đầu năm.

Áo dài tay họa tiết

Nếu Tết là dịp để diện những trang phục mang dấu ấn rực rỡ và tươi mới, áo dài tay họa tiết chắc chắn không thể thiếu. Họa tiết hoa nhí, hoa bản lớn, họa tiết hình học hay kẻ ngang đều rất phù hợp với tinh thần lễ hội. Điểm đáng chú ý của xu hướng 2026 là họa tiết được tiết chế hơn, tập trung vào bố cục hài hòa thay vì quá dày đặc.

Áo dài tay họa tiết giúp outfit trở nên nổi bật ngay cả khi bạn chỉ phối cùng quần trơn hoặc chân váy đơn sắc. Với những ai yêu thích phong cách nữ tính, áo họa tiết hoa phối cùng chân váy chữ A hoặc váy xếp ly là lựa chọn an toàn. Ngược lại, áo họa tiết hình học hoặc họa tiết trừu tượng sẽ hợp với quần ống suông, mang đến vẻ ngoài hiện đại và cá tính. Đây là kiểu áo rất "ăn ảnh", phù hợp để lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm bên gia đình và bạn bè.

Áo len màu sắc

Không còn gói gọn trong các gam màu trung tính, áo len Tết 2026 bùng nổ với những sắc màu tươi sáng và mang ý nghĩa may mắn. Đỏ, vàng, xanh ngọc, tím pastel hay cam đất đều được các thương hiệu lăng xê mạnh mẽ. Áo len màu sắc không chỉ giúp bạn nổi bật mà còn tạo cảm giác ấm áp, tích cực – đúng tinh thần khởi đầu một năm mới.

Kiểu dáng áo len năm nay khá đa dạng: len cổ tròn basic, len cổ lọ mỏng, hoặc áo len dáng boxy trẻ trung. Nếu ngại quá rực rỡ, bạn có thể chọn áo len màu nổi nhưng thiết kế đơn giản, ít chi tiết. Phối áo len màu sắc cùng quần jeans xanh nhạt, quần trắng hoặc chân váy trung tính sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi đi chơi Tết, dạo phố hay cà phê đầu năm.

Áo thun dài tay

Đơn giản nhưng không hề nhàm chán, áo thun dài tay là món đồ linh hoạt bậc nhất trong tủ đồ Tết. Năm 2026, áo thun dài tay được làm mới với chất liệu dày dặn hơn, form dáng chuẩn chỉnh và màu sắc đa dạng. Ngoài các gam cơ bản như trắng, đen, xám, nhiều mẫu áo thun mang sắc đỏ, xanh hoặc có in chữ nhỏ mang thông điệp tích cực đầu năm.

Ưu điểm lớn nhất của áo thun dài tay là dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách. Bạn có thể mặc riêng với quần ống rộng để tạo vẻ ngoài năng động, hoặc layer cùng cardigan, blazer để tăng độ chỉn chu khi đi chúc Tết. Với những ai ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ nét gọn gàng, áo thun dài tay chính là lựa chọn không thể bỏ qua trong những ngày Tết bận rộn.

Ảnh: Instagram