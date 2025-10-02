5 mẫu áo mùa thu được các mỹ nhân Việt mặc nhiều nhất: Đẹp tới nỗi chị em sẽ muốn có hết

Không chỉ trong mùa hè, các mẫu áo của mùa thu cũng vô cùng đa dạng về mẫu mã và màu sắc. Từ đó, chị em sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đổi mới phong cách thường xuyên. Dẫu vậy, khi đi shopping, các nàng khó tránh khỏi sự băn khoăn trước vô vàn kiểu dáng.

Để mua sắm chính xác và giúp nâng tầm phong cách, các nàng có một nguồn tham khảo cực kỳ hữu ích, đó là 5 mẫu áo mùa thu yêu thích của các mỹ nhân Việt:

Áo blouse trắng

Áo blouse trắng khá quen thuộc với chị em, nhưng luôn là một phần không thể thiếu trong tủ đồ của những ai yêu thích style nữ tính, dịu dàng. Kiểu áo này còn mang đến hiệu quả hack tuổi nhờ độ tươi sáng, trẻ trung.

Mỹ nhân Việt biến hóa style với áo blouse trắng vải ren yêu kiều, hay áo blouse cổ tròn không quá cầu kỳ, nhưng vẫn xinh yêu. Áo blouse trắng là một item khá đa năng. Các nàng có thể kết hợp item này với chân váy lụa nếu muốn có vẻ ngoài mềm mại, hay mix cùng quần short để trông năng động hơn.

Áo họa tiết kẻ ngang

Áo họa tiết kẻ ngang luôn được ưa chuộng trong mùa thu vì sự trẻ trung, năng động. Ngoài ra, mẫu áo này còn phảng phất nét retro và là lựa chọn không bao giờ lỗi mốt cho tủ quần áo.

Cách đơn giản nhất để chinh phục áo họa tiết kẻ ngang là kết hợp item này với quần jeans xanh. Chỉ cần sơ vin, combo năng động này sẽ trở nên thanh lịch hơn. Ngoài ra, chị em có thể kết hợp áo kẻ ngang với quần short trắng để tạo nên bộ cánh cá tính, kéo chân thon dài.

Áo dệt kim

Áo dệt kim luôn là mảnh ghép hoàn hảo cho tủ đồ mùa thu, chị em còn có thể tái sử dụng mẫu áo này khi bước sang mùa xuân hoặc mùa hè. Áo dệt kim ghi điểm ở sự trẻ trung và năng động. Ngoài ra, mẫu áo này cũng rất nữ tính, dịu dàng.

Các mỹ nhân Việt thường kết hợp áo dệt kim với quần jeans xanh ống suông. Đây là cách đơn giản và hiệu quả để tạo nên bộ cánh chuẩn mốt, hack tuổi và còn sang xịn mịn. Bên cạnh áo dệt kim hai dây, các quý cô còn có nhiều lựa chọn khác cho mùa thu như áo dệt kim cổ tròn, cổ bẻ hay cổ vuông.

Áo cardigan

Áo cardigan luôn là đặc trưng trong tủ đồ mùa thu. Mẫu áo mỏng nhẹ này ghi điểm ở sự nữ tính và tao nhã. Bên cạnh đó, áo cardigan cũng giúp trẻ hóa style rất hiệu quả.

Các mỹ nhân Việt không giới hạn phong cách với áo cardigan màu trung tính. Thay vào đó, họ ưa chuộng áo cardigan mang màu sắc nổi bật như đỏ, xanh lá hay pastel để dễ dàng tạo nên những bộ cánh bắt mắt. Sự kết hợp giữa áo cardigan và quần jeans sẽ giúp cân bằng tổng thể trang phục, hoàn thiện bộ cánh hài hòa.

Áo sơ mi

Dù các mẫu áo mùa thu có nhiều biến tấu tới đâu, áo sơ mi vẫn là item không thể thiếu. Ưu điểm của áo sơ mi là sự trẻ trung, thanh lịch. Phong cách mùa thu của chị em sẽ càng trẻ trung và nổi bật hơn nữa nếu chị em ưu tiên các phiên bản bắt mắt như áo sơ mi kẻ màu xanh nhạt, áo màu vàng hay hồng tươi tắn.

Áo sơ mi là item rất dễ phối đồ. Nếu như công thức áo sơ mi và quần âu ống suông ghi điểm thanh lịch, trang nhã thì combo áo sơ mi + quần jeans lại rất phóng khoáng. Sự kết hợp nữ tính và ngọt ngào hơn là áo sơ mi và chân váy ngắn.

Ảnh: Sưu tầm