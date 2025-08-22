Sắm áo mùa thu đừng chọn bừa: Đây là 5 kiểu hack tuổi xuất sắc nhất!

Thời tiết mùa thu rất đa dạng, khi thì se lạnh, lúc lại có nắng ấm áp và thậm chí vẫn còn những ngày nóng bức. Do đó, khoảng thời gian này chính là lúc để chị em có thể biến hóa phong cách vô cùng linh hoạt, với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Chỉ nói riêng tới áo, các nàng đã có thể tìm thấy rất nhiều mẫu áo nhìn là muốn sắm ngay cho tủ đồ. Dẫu vậy, chị em vẫn nên ưu tiên các kiểu áo làm tốt nhiệm vụ hack tuổi. Như vậy, thời trang mùa thu năm nay sẽ trẻ trung hơn hẳn so với năm ngoái.

Áo len tăm

Áo len tăm đã hot từ đầu năm nhưng mùa thu mới chính là khoảng thời gian lý tưởng nhất để mặc item này. So với áo thun, áo len tăm trẻ trung không hề kém cạnh. Dẫu vậy, chị em sẽ thấy ở áo len tăm sự nữ tính và dịu dàng hơn. Mẫu áo này còn là bảo chứng cho vẻ ngoài sang xịn mịn.

Chị em cũng đừng giới hạn style trong 1 kiểu áo len tăm nhất định. Yêu thích sự đơn giản và tao nhã, áo len tăm màu trung tính là một lựa chọn hợp lý. Nổi bật và bắt mắt hơn là áo len tăm màu đậm hẳn, hoặc áo họa tiết.

Áo polo

Áo polo có sự nhã nhặn và thanh lịch. Do đó, mẫu áo này cũng rất phù hợp với không khí mùa thu. Dù là bảo chứng cho vẻ ngoài chỉn chu, áo polo vẫn toát lên sự trẻ trung và hiện đại. Tùy theo cách phối đồ, chị em có thể mặc áo polo trong nhiều hoàn cảnh.

Nếu như combo áo polo và quần âu giúp tạo nên outfit công sở trẻ trung, lịch sự thì công thức áo polo và quần short, áo polo và quần jeans lại lý tưởng để mặc xuống phố nhờ vẻ năng động, phóng khoáng.

Áo thun ôm dáng

Áo thun dáng oversized được ưa chuộng trong mùa hè vì sự thoải mái, thoáng mát. Sang đến mùa thu, chị em nên làm mới phong cách bằng những mẫu áo ôm nhẹ vóc dáng. Kiểu áo này đang là mốt, giúp tôn lên nét nữ tính của người mặc nhưng vẫn hack tuổi cực kỳ hiệu quả.

Dù chị em chọn áo thun ôm dáng tối màu hay sáng màu, hiệu quả trẻ hóa phong cách vẫn không hề thuyên giảm. Một trong những cách đơn giản nhất để mặc đẹp với áo thun ôm dáng chính là kết hợp cùng quần jeans hoặc quần ống suông họa tiết.

Áo sơ mi kẻ

Áo sơ mi kẻ vẫn chưa hề lỗi mốt cho tới mùa thu năm nay. Ưu điểm của mẫu áo này là sự nổi bật, trẻ trung nhưng cũng chẳng kém phần thanh lịch. Sắm áo sơ mi kẻ, chị em có thể tận dụng được trong nhiều hoàn cảnh, như là đi dạo phố hay tới sở làm.

Áo sơ mi kẻ phối màu trung tính đã quá quen thuộc với chị em. Vậy nên ngoài phiên bản này, các nàng nên làm mới style với áo sơ mi kẻ màu sắc tươi tắn, ngọt ngào như hồng hay xanh pastel. Chỉ cần kết hợp áo sơ mi kẻ với quần dài, quần short hoặc chân váy trơn màu, các nàng đã có ngay outfit hút mắt, hài hòa.

Áo sơ mi sáng màu

Áo sơ mi là item không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu của chị em. Thay vì chọn áo sơ mi tối màu, các nàng nên ưu tiên sơ mi sáng màu vì độ tươi tắn, trẻ trung mà item này mang lại. Lựa chọn cơ bản nhất là áo sơ mi trắng dịu dàng, đậm chất nữ tính. Ngoài ra, chị em có thể tăng độ ngọt ngào cho phong cách bằng áo sơ mi màu pastel.

Một trong những "nửa kia" hoàn hảo của áo sơ mi chính là quần jeans. Công thức áo sơ mi và quần jeans ghi trọn điểm trẻ trung, nhưng cũng không kém phần thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm