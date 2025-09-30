4 mẫu áo blazer đẹp trường tồn trong tủ đồ của phụ nữ Pháp

Bước sang mùa thu và đông, việc mua sắm của chị em nên tập trung vào các item ấm áp, có thể tận dụng từ giờ sang tới tận mùa xuân năm sau. Một trong những item mùa lạnh đáng sắm nhất ở hiện tại chính là áo blazer. Ưu điểm của áo blazer bao gồm sự thanh lịch xen lẫn nét thời thượng, sang trọng và không bao giờ lỗi mốt. Trong số rất nhiều mẫu blazer mà chị em bắt gặp khi đi mua sắm, sẽ có một số phiên bản đáng đầu tư hơn hẳn vì cứ mặc là đẹp.

Để biết đâu là các mẫu blazer cần có khi xây dựng phong cách mùa lạnh, các quý cô hãy tham khảo ngay 4 gợi ý đẹp trường tồn trong tủ đồ của phụ nữ Pháp:

Áo blazer họa tiết

Với những combo hết sức cơ bản và quen thuộc như áo thun trắng + quần denim trắng nữ tính hay quần denim xanh bụi bặm, sự xuất hiện của chiếc áo blazer sẽ giúp nâng tầm vẻ sang trọng cho cả tổng thể. Vẻ ngoài của người diện lại càng trở nên ấn tượng hơn khi chọn phiên bản blazer họa tiết. Thiết kế này nổi bật nhưng cũng không kém phần tinh tế, sang trọng.

Chị em có thể tô điểm một số món phụ kiện cho tổng thể set áo blazer họa tiết trở nên long lanh hơn như là khuyên tai to bản, khăn họa tiết hay túi xách màu sắc tươi tắn.

Áo blazer màu đen

Áo blazer màu đen là một trong những món thời trang basic nhất, nhưng không bao giờ thiếu mặt trong tủ đồ của các quý cô sành điệu. Phụ nữ Pháp diện áo blazer màu đen rất nhiều vì item này dễ phối đồ.

Blazer màu đen mang đến rất nhiều công dụng. Thiết kế này có thể cân bằng cả tổng thể, đồng thời nâng cấp vẻ sang trọng và tinh tế. Mẹo nâng tầm phong cách của các quý cô người Pháp khi diện blazer màu đen chính là tô son đỏ, hoặc nhấn nhá trang sức vàng. Sắm cho tủ đồ một chiếc áo blazer màu đen, chị em có thể ghi điểm sành điệu từ công sở ra phố.

Áo blazer màu xám

Nếu như blazer màu đen có sự trang nhã thì blazer màu xám trẻ trung, năng động hơn. Dẫu vậy, về độ sang trọng, blazer màu xám cũng không hề thua kém bất cứ một phiên bản nào. Các quý cô người Pháp thường diện blazer màu xám theo những cách tối giản, chẳng hạn như kết hợp cùng áo thun trắng và quần âu đồng bộ, hoặc phối với quần jeans trẻ trung, cá tính.

Sơ vin bộ đôi áo và quần bên trong là cách nhanh nhất để tăng vẻ thanh lịch, chỉn chu cho set áo blazer xám. Chị em thậm chí có thể cộng thêm nhiều điểm phong cách cho set đồ chỉ nhờ một món phụ kiện quen thuộc, đó là thắt lưng da.

Áo blazer màu nâu

Áo blazer màu nâu rất phù hợp với không khí trầm lắng của mùa thu và đông. Mẫu áo này luôn là biểu tượng cho vẻ ngoài sang trọng, nhã nhặn. Blazer màu nâu sẽ không cộng tuổi cho người mặc nếu chị em kết hợp một cách khéo léo.

Tuyệt chiêu chinh phục xuất sắc áo blazer màu nâu của phụ nữ Pháp là kết hợp cùng áo trắng và một số item màu trung tính khác. Như vậy, tổng thể trang phục vừa có sự trẻ trung mà độ tinh tế, nhã nhặn không thuyên giảm. Người mặc có thể tăng sự nổi bật cho set áo blazer màu nâu bằng một chiếc khăn họa tiết.

Ảnh: Sưu tầm