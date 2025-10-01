10 cách mặc áo thun đơn giản nhưng trẻ trung và chuẩn sang xịn mịn

Áo thun là món thời trang cực kỳ phổ biến trong mùa lạnh. Item này mang lại cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu nhưng vẫn đủ ấm trong những ngày se lạnh. Áo thun mang đến cho người diện sự trẻ trung, năng động, đồng thời vẫn có thể trở thành mảnh ghép của những outfit thanh lịch.

Xoay quanh áo thun có rất nhiều cách phối đồ để các nàng có thể mặc đẹp từ mùa thu tới tận mùa xuân năm sau. Dưới đây là 10 cách mặc áo thun chuẩn sành điệu, đáng tham khảo:

Bên cạnh áo thun màu trung tính, chị em hãy làm mới style mùa thu với mẫu áo màu xanh nhạt. Item này mang đến nét tươi tắn và trẻ trung. Ngoài ra, áo thun xanh nhạt cũng ghi điểm tinh tế và sang xịn mịn. Chị em chưa cần diện item này một cách quá cầu kỳ. Khi kết hợp áo thun xanh nhạt với quần denim màu đen, các nàng sẽ có ngay tổng thể trang phục hài hòa, đẹp mắt.

Tâm điểm của bộ cánh trên là áo thun kẻ. Mẫu áo này không chỉ có sự trẻ trung, nổi bật mà còn luôn chuẩn mốt với thời gian. Mẫu áo kết hợp rất ăn ý với quần ống suông màu trung tính, từ đó tạo sự cân bằng cho outfit. Bằng cách tô điểm túi xách màu nâu và giày màu đen, bộ cánh có nét sang trọng.

Chị em không nên bỏ qua áo thun màu hồng pastel vì item này rất tươi xinh, ngọt ngào. Sự kết hợp giữa áo thun hồng pastel, quần đen ống vẩy, thắt lưng da đã tạo nên bộ cánh chỉn chu, thanh lịch. Chị em hãy nâng tầm outfit bằng cách tô điểm thắt lưng da. Bên cạnh đó, đôi sneaker trắng vừa tăng sự trẻ trung, vừa mang đến nét tươi sáng, trang nhã.

Áo thun màu đỏ thẫm không chỉ có sự nổi bật mà còn ghi điểm sang trọng, tinh tế. Mẫu áo này kết hợp cực kỳ ăn ý với quần jeans xanh, từ đó tạo nên bộ cánh phảng phất nét retro, đồng thời hack tuổi hiệu quả. Các món phụ kiện màu trung tính như túi xách nâu, thắt lưng và giày màu đen là những mảnh ghép lý tưởng nhất.

Áo thun màu đen không chỉ trẻ trung mà còn ghi điểm trang nhã, thanh lịch. Sự kết hợp giữa áo thun đen và quần jeans sẽ nhân đôi độ trẻ trung. Ngoài ra, chị em có thể đảm bảo sự tinh tế cho vẻ ngoài bằng cách sơ vin, rồi đi giày sneaker màu trắng.

Mẫu áo thun bất đối xứng khá thú vị. Item này tạo điểm nhấn nổi bật cho bộ cánh, đồng thời cũng gây ấn tượng ở sự tao nhã, tinh tế. Các nàng có thể tạo nên bộ cánh thanh lịch, đẹp từ công sở ra phố khi kết hợp áo thun bất đối xứng với quần âu có đường ly giữa. Đôi giày mũi nhọn và túi xách màu đen hoàn thiện outfit sang xịn mịn.

Vẫn là combo áo thun hồng pastel và quần jeans xanh quen thuộc nhưng khi sơ vin nửa vạt, các quý cô sẽ có được bộ trang phục đầy phóng khoáng, thoải mái. Bộ cánh này phù hợp để mặc đi dạo phố cuối tuần. Thay vì chọn giày đứng dáng, dép xỏ ngón sẽ là mảnh ghép lý tưởng hơn đối với bộ đồ.

Mẫu áo kẻ màu xám gây ấn tượng ở sự trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch, trang nhã. Chị em sẽ có vẻ ngoài nữ tính hơn nữa khi phối item này với quần jeans trắng. Chị em có thể nâng cấp bộ đồ bằng cách đơn giản, đó là sơ vin.

Yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn gây ấn tượng mạnh mẽ, các nàng hãy áp dụng ngay công thức gồm áo thun đen kết hợp với quần jeans ống suông. Vẻ sành điệu sẽ được phát huy tối ưu khi chị em đi giày da và đeo túi xách màu đen.

Áo thun trắng và chân váy denim ngắn sẽ tạo nên bộ cánh vừa năng động, vừa nữ tính. Set đồ trên còn tôn dáng cao ráo hơn. Một đôi boots cao gót là mảnh ghép lý tưởng vì ngay lập tức giúp tổng thể thêm sang trọng.

Ảnh: Sưu tầm