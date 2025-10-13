5 bài tập giúp mặt thon gọn, mỗi ngày 5 phút là 2 tuần có ngay gương mặt V-line!

Cơ thể xuống cân nhưng gương mặt vẫn tròn trịa? Mỗi lần tăng cân là mặt lại phúng phính đầu tiên? Đừng lo, chỉ cần tập đều đặn bài “5 phút giảm mỡ mặt” đang gây sốt trên mạng, kết hợp cùng thói quen sinh hoạt lành mạnh, sau chưa đầy 2 tuần, bạn sẽ thấy đường nét khuôn mặt thay đổi rõ rệt, gọn và sắc hơn.

Mỗi lần tăng cân, mặt luôn là nơi “phản ứng” đầu tiên. Ngay cả khi giảm cân, mỡ mặt lại rất khó tiêu. Nếu bạn muốn sở hữu xương hàm sắc nét, mặt V-line tự nhiên và đường viền gọn gàng.

Động tác 1: Nâng đường viền hàm dưới

Đường viền hàm sắc nét là mục tiêu của những ai muốn thon mặt. Động tác này giúp nâng cơ, tránh chảy xệ và tạo góc V-line rõ hơn khi nhìn nghiêng.

- Gập hai đốt ngón tay

- Dùng phần khớp ngón tay massage nâng đường viền hàm từ cằm hướng lên tai

- Mỗi bên 1 hiệp, mỗi hiệp 10 lần

Động tác 2: Nâng cơ dưới xương gò má

Phần cơ dưới xương gò má dễ khiến mặt trông “bầu bĩnh”, còn gọi là baby fat. Động tác này giúp giảm mỡ vùng này và tạo hiệu ứng gò má cao thanh thoát.

- Gập hai đốt ngón tay

- Dùng khớp ngón tay kéo từ cánh mũi hướng về thái dương

- Mỗi bên 1 hiệp, mỗi hiệp 10 lần

Động tác 3: Nâng toàn bộ cơ mặt

Cơ mặt dễ bị chảy xệ do trọng lực, khiến tổng thể gương mặt trông mệt mỏi. Động tác này giúp cải thiện làn da chảy xệ, trẻ hóa gương mặt.

- Dùng ngón cái và lòng bàn tay tạo thành hình chữ L

- Massage nâng cơ từ hai bên cánh mũi – khóe miệng lên chéo về thái dương

- 10 lần/hiệp – 3 hiệp

Động tác 4: Ấn thư giãn cơ hàm (giảm cơ nhai)

Cơ hàm (cơ cắn) phát triển do thói quen nhai mạnh, nhai kẹo cao su hoặc nghiến răng khi ngủ – khiến mặt trông to bè. Động tác này giúp làm mềm cơ hàm.

- Cắn nhẹ răng để xác định vị trí cơ hàm (khối cơ nổi lên ở má)

- Dùng gốc lòng bàn tay xoay tròn theo chiều ngược kim đồng hồ

Động tác 5: Mở – ép cơ má

Vận động cơ mặt bằng hơi thở giúp tăng hiệu quả thon gọn.

- Hít vào, chu môi và đẩy không khí làm phồng hai má

- Thở ra, siết chặt hai má

- 30 giây/hiệp – 5 hiệp

10 thói quen giúp thon mặt nhanh hơn

- Dùng kèm kem/serum nâng cơ khi massage

- Hạn chế ăn đồ cứng (kẹo cứng, bánh mì dai…)

- Không nhai lệch 1 bên hàm

- Ăn nhạt, giảm muối để tránh tích nước

- Tránh nằm ngủ nghiêng một bên

- Không uống nhiều nước trước khi ngủ

- Tránh cúi đầu lâu khi dùng điện thoại

- Không ngồi vắt chéo chân (ảnh hưởng tuần hoàn)

- Không chống cằm

- Uống cà phê giúp giảm sưng (uống vừa phải)