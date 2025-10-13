Bác sĩ da liễu khuyên 4 thói quen tốt này sẽ giúp làn da ngày càng đẹp hơn

Các bác sĩ da liễu đã chỉ ra 4 thói quen cực đơn giản nhưng lại giúp bạn loại bỏ những “thói quen xấu” vô tình làm hại làn da mà chính bạn cũng không biết. Bên cạnh việc chăm sóc da kiên trì mỗi ngày, duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp da bạn ngày càng khỏe đẹp hơn.

1. Buổi sáng rửa mặt không cần dùng xà phòng

Nếu bạn thuộc loại da khô, việc dùng xà phòng hay sữa rửa mặt vào buổi sáng sẽ khiến da càng khô hơn.

Gợi ý từ bác sĩ: Buổi sáng chỉ nên rửa mặt bằng nước sạch, để dành sữa rửa mặt dùng vào buổi tối. Cách này giúp giữ lại lớp dầu tự nhiên có tác dụng dưỡng ẩm và bảo vệ da.

2. Tránh các bài tập khiến cơ thể quá nóng

Nếu da bạn nhạy cảm với nhiệt độ cao, hãy cẩn thận với các bài tập trong môi trường nóng. Các môn thể thao như hot yoga, đạp xe cường độ cao hay bài tập đốt mỡ có thể khiến sắc tố da hoạt động mạnh, dễ gây thâm nám và sạm da, đặc biệt là vùng da từng bị cháy nắng.

Gợi ý từ bác sĩ Hema Sundaram: Nếu dễ xuất hiện đốm đỏ, tàn nhang hay nám, hãy chọn các hình thức luyện tập nhẹ nhàng hơn như Ashtanga yoga và tránh xông hơi sauna.

3. Thay mới vỏ gối thường xuyên

Nếu bạn thường xuyên bị nổi mụn, rất có thể thủ phạm đang nằm ngay trên… chiếc gối ngủ. Vỏ gối là nơi bám đầy dầu thừa, tế bào chết, vi khuẩn và cả cặn mỹ phẩm từ da và tóc. Khi bạn trở mình lúc ngủ, những thứ này lại quay trở lại da và làm tắc lỗ chân lông.

Gợi ý từ bác sĩ: Thay vỏ gối ít nhất 1 lần/tuần, tốt nhất là 2 lần/tuần để giữ vệ sinh và hạn chế mụn.

4. Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ gây ra hàng loạt vấn đề cho làn da: giảm sản sinh collagen, chậm tái tạo tế bào và giảm khả năng phục hồi tổn thương. Da vì thế trở nên xỉn màu, xuống sắc và nhanh hình thành nếp nhăn.

Gợi ý từ bác sĩ Michael Breus: Hãy tắm nước ấm hoặc ngâm tay chân trong nước ấm khoảng 10 phút trước khi ngủ để điều hòa thân nhiệt giúp dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, hãy nhớ dưỡng ẩm trước khi ngủ vì nước nóng dễ làm da bị khô.

