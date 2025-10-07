Chị em Kim Kardashian, Kylie Jenner bị chê thậm tệ: Tài năng ở đâu, sao vượt mặt dàn sao quốc tế?

Giữa hàng ghế đầu lấp lánh kim tuyến của Paris Fashion Week, nơi hội tụ những biểu tượng điện ảnh, hoàng gia và giới mộ điệu tinh hoa, spotlight một lần nữa thuộc về… Kim Kardashian và Kylie Jenner. Dù không phải siêu mẫu, cũng chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào mới ra mắt, hai cái tên gây tranh cãi nhất Hollywood vẫn dễ dàng khiến mạng xã hội chú ý.

Theo thống kê từ các video đăng tải bởi tạp chí thời trang danh giá Vogue Magazine, mỗi clip có sự xuất hiện của chị em nhà Kardashian - Jenner đều đạt mức trung bình 30 - 40 triệu lượt xem, con số mà ngay cả những ngôi sao đình đám Hollywood cũng phải "hít khói". Trong khi dàn sao Âu Mỹ như Anne Hathaway hay màn xuất hiện gây chấn động của công nương Meghan cũng chỉ hơn 10 triệu view. Dàn sao Hàn với những cái tên đình đám như V (BTS), Rosé, Lisa (BLACKPINK) còn tệ hơn với lượt view chỉ từ 1-5 triệu.

Các video với sự góp mặt của chị em nhà Kardashian - Jenner có vượt xem cao vượt trội so với dàn sao Âu Mỹ.

Lượt xem của các ngôi sao châu Á đình đám như V (BTS) thậm chí chỉ bằng 5%.

Một video chỉ vỏn vẹn 6 giây, ghi lại khoảnh khắc Kim Kardashian và Kylie Jenner cùng xuất hiện trên hàng ghế front row của Maison Margiela. Clip chạm mốc gần 40 triệu lượt xem, nhưng điều khiến cư dân mạng bàn tán không phải về thời trang ấn tượng, mà đơn thuần chỉ là mái tóc pixie mới khiến Kim trông như "bản sao của mẹ ruột mình - Kris Jenner.

Tuy nhiên, sự chú ý ấy cũng đi kèm với một câu hỏi chưa có lời giải: "Tài năng của họ là gì?" Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại sau mỗi mùa Fashion Week, khi netizen quốc tế vẫn chưa thể hiểu vì sao một gia đình xuất thân từ truyền hình thực tế lại có thể trở thành vũ trụ quyền lực chi phối xu hướng thời trang, làm đẹp, và cả chuẩn mực hình thể suốt gần hai thập kỷ.

Bên dưới phần bình luận, loạt ý kiến trái chiều nổ ra dữ dội. Một người mỉa mai: "Tại sao họ lại nổi tiếng vậy?" Thậm chí có những bình luận gay gắt hơn: "Rẻ tiền và vô dụng", "Có cách nào để chặn hết nội dung Kardashian khỏi newsfeed của tôi không?".

Dù bị chê thậm tệ, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của gia đình Kardashian - Jenner đối với văn hoá đại chúng. Chỉ cần một diện mạo mới, một mái tóc mới hay một chiếc váy ôm sát họ vẫn đủ khiến truyền thông quốc tế "dậy sóng".

Kim Kardashian - giờ đây không chỉ là nhân vật truyền thông, mà là biểu tượng marketing sống, người có thể biến mọi lần xuất hiện thành chiến dịch quảng bá cho thương hiệu cá nhân. Còn Kylie Jenner - từ một cô út của show truyền hình đã trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ nhờ đế chế làm đẹp Kylie Cosmetics.

Khi các bình luận tiêu cực vẫn ngập tràn dưới những bài đăng hàng chục triệu view, có thể thấy rằng thế giới vẫn không thể rời mắt khỏi chị em nhà Kardashian - Jenner. Đó có lẽ chính là "tài năng" thực sự của họ biết cách khiến cả thế giới phải bàn tán, dù vì yêu hay ghét.