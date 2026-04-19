Siêu mẫu triệu view có đôi mắt mơ màng, từng "chặt đẹp" Kendall Jenner vì walk phát nào “bén” phát đấy

Yasmin Wijnaldum là một trong những cái tên top model thế hệ mới đang nổi đình đám và càn quét làng thời trang trong vài năm vừa qua. Sinh năm 1998 tại Hà Lan, Yasmin sở hữu chiều cao 1m80 chuẩn model cùng đôi mắt xanh "mơ ngủ" siêu mê hoặc. Nữ siêu mẫu gen Z cũng là chủ nhân của lối catwalk đánh hông "xuyên lục địa" khiến hàng loạt tín đồ thời trang phải điêu đứng mỗi khi nhìn thấy cô trên sàn diễn.

Người đẹp có đôi mắt mơ màng là nàng thơ của nhiều nhà mốt lớn

Yasmin Wijnaldum bước vào ngành công nghiệp thời trang từ năm 16 tuổi sau khi chiến thắng cuộc thi Elite Model Look Hà Lan. Đây từng là bệ phóng của nhiều siêu mẫu lớn, nhưng việc chiến thắng một cuộc thi chưa bao giờ là đảm bảo cho thành công lâu dài. . Gương mặt của cô với đôi mắt sâu, có phần lờ đờ, mơ màng cùng cấu trúc xương góc cạnh và biểu cảm hơi lạnh lùng không phải kiểu dễ tiếp cận đại chúng nhưng lại có sức hút rất riêng đối với các nhà mốt.

Những năm đầu sự nghiệp, Yasmin làm việc đều đặn, xuất hiện trên nhiều sàn diễn, nhưng không thuộc nhóm "bùng nổ ngay lập tức". Ảnh: Instagram.

Lần đầu trình diễn của Yasmin Wijnaldum cũng thật đặc biệt. Đó là Haute Couture show của thương hiệu Jean Paul Gaultier thuộc Tuần lễ Thời trang Haute Couture Thu/Đông 2015. Sau đó, nữ model gen Z trở thành gương mặt trẻ được xuất hiện dày đặc ở show diễn của các thương hiệu hàng đầu như Prada, Chloé, Valentino, Loewe,...

Và từ đó, guồng quay thành công gần như không dừng lại. Sau những bước đột phá từ năm đầu sự nghiệp, Yasmin Wijnaldum tiếp tục xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch của Coach, Givenchy và Tom Ford Beauty. Không chỉ dừng lại đó, Yasmin nhanh chóng mở rộng độ phủ sóng và trở thành lựa chọn quen thuộc của các tạp chí thời trang lớn.

Cô đã nâng tầm bản thân để được định vị là một người mẫu vừa có tố chất high fashion vừa có tính thương mại, quảng cáo cao cấp. Ảnh: Vivienne Westwwod.

Với chiều cao 1m80 cùng vẻ đẹp đặc biệt, nữ siêu mẫu 28 tuổi là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn của nhiều thương hiệu lớn. Ảnh: Vogue.

Năm 2018, Yasmin Wijnaldum ghi dấu thêm một cột mốc đáng nhớ khi được sải bước tại Victoria's Secret Fashion Show – show diễn được xem như màn "kết chương" cho thời kỳ hoàng kim của Victoria's Secret.

Yasmin gây ấn tượng tại VSFS 2018. Ảnh: X

Thậm chí, nhiều khán giả cũng đã chỉ ra rằng cùng xuất hiện trong 1 segment của Victoria's Secret Fashion Show nhưng Yasmin đã "chặt đẹp" Kendall Jenner. Kendall - dù được thương hiệu nội y giao phó cho một bộ trang phục đẹp hơn, chiến hơn nhưng thần thái và phong cách walk còn quá hiền, có phần lo lắng. Ngược lại, Yasmin với outfit có phần đơn giản lại "ăn không để lại vụn", làm cả khán phòng phải choáng ngợp trong từng bước chân đầy năng lượng của mình.

Yasmin và Kendall cùng xuất hiện trong 1 segment của VSFS 2018. Nguồn: high fashion runway.

Phản ứng của nhiều netizen đều cho rằng Yasmin "chặt đẹp" Kendall.

Dù không phải là cái tên gắn liền lâu năm với thương hiệu nội y này, việc góp mặt trong một show diễn mang tính biểu tượng như vậy vẫn được xem là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của Yasmin. Với nhiều người mẫu, Victoria's Secret từng là một dạng "chứng nhận" cho sức hút và độ nhận diện toàn cầu, và việc Yasmin xuất hiện trong mùa diễn cuối cùng càng khiến cột mốc này trở nên đặc biệt hơn.

Trong giai đoạn 2021–2023, khi nhiều gương mặt Gen Z khác liên tục phủ sóng, Yasmin lại xuất hiện ít hơn. Cô không biến mất hoàn toàn, nhưng rõ ràng nữ siêu mẫu không còn ở trạng thái làm việc liên tục. Đây có thể là một lựa chọn mang tính cá nhân, nhưng nhìn từ hiện tại, nó lại vô tình giúp cô giữ được sự mới mẻ. Đến mùa mốt năm 2024, nữ model gốc Hà Lan mới bắt đầu quay trở lại sàn diễn.

Đến nay, Yasmin vẫn tiếp tục là cái tên xuất hiện trên nhiều runway show mỗi mùa fashion week. Ảnh: Instagram.

Siêu mẫu triệu view có những cú đánh hông "xuyên lục địa"



Dù Yasmin Wijnaldum không phải người mẫu xuất hiện hàng loạt hay được book nhiều nhất nhưng chắc chắn, cô là một trong những model khiến cả thế giới phải "ồn" mỗi khi sải bước trên runway. Nhiều người đã ưu ái gọi mỹ nhân sinh năm 1998 này với biệt danh "siêu mẫu triệu view" của ngành thời trang. Yasmin chính là chủ nhân của hàng loạt khoảnh khắc mang tính biểu tượng không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả thương hiệu mà cô đang walk. Mỗi đoạn trích dù là fan cam hay các video được brand sử dụng chính thức đăng tải lên mạng xã hội của Yasmin đều thu hút hàng triệu lượt xem, trăm ngàn lượt thích cùng bình luận khen ngợi sải bước của cô nàng.

Một số màn catwalk gây chấn động của Yasmin. Nguồn: Miyinnia

Dù là một người mẫu thuộc thế hệ Gen Z nhưng Yasmin thường xuyên được so sánh với các supermodel ở thập niên 90, 2000. Từ những ngày đầu sự nghiệp, cô đã có cho mình một signature walk. Đó chính là kiểu đánh hông và vai "xuyên lục địa". Yasmin mang đến những sải bước uyển chuyển, có nhịp điệu rõ ràng, với những cú đánh hông và chuyển động vai đầy kiểm soát. Đây cũng chính là thứ "đặc sản" của thời kỳ runway đậm tính trình diễn ở những thập niên trước. Chính lối catwalk giàu năng lượng này không chỉ giúp cô nổi bật giữa một dàn người mẫu, mà còn mang lại cảm giác hoài niệm về kỷ nguyên hoàng kim của supermodel - khi mỗi bước đi đều có cá tính riêng.

Khoảnh khắc viral đầu tiên mà Yasmin có chính là sự xuất hiện của cô ở show diễn Moschino Xuân/Hè 2019. Dưới trí óc sáng tạo của của NTK Jeremy Scott, Moschino vốn đã luôn là một sân khấu của sự kịch tính kết hợp với nghệ thuật trình diễn khéo léo. Và đây chính là đất diễn hoàn hảo để Yasmin có thể "bung skill", chiếm trọn spotlight. Khoảnh khắc tung cuộn vải này đã trở thành một trong những moment biểu tượng của nhà mốt Ý trong nhiều năm qua.

Yasmin tại show Moschino Xuân/Hè 2019. Đây được coi là khoảnh khắc viral đầu tiên của "siêu mẫu triệu view". Nguồn: X

Tiếp theo, tại show Brandon Maxwell Xuân/Hè 2020, Yasmin Wijnaldum diện áo sơ mi dài tay, thả cúc kết hợp với quần shorts và sandals cao gót. Chiếc quần siêu ngắn giúp nữ người mẫu khoe đôi chân dài thon thả và thẳng tắp. Cô đi catwalk bắt chéo chân uyển chuyển, nhịp nhàng theo tiết tấu nhạc, đồng thời thực hiện chuyển động hông đầy quyến rũ.

Đầu năm 2025 tại Milan Fashion Week, Yasmin một lần nữa khiến các tín đồ thời trang phải wow với màn trình diễn của mình cho show diễn kỉ niệm 30 năm của thương hiệu Dsquared2. Nữ siêu mẫu 28 tuổi được các NTK giao phó cho bộ váy đen ôm sát cơ thể với những đường cắt xẻ táo bạo, điểm xuyết dây xích kim loại chạy dọc theo đường cong, vừa gợi cảm vừa có chút nổi loạn đặc trưng của nhà mốt Ý. Ngay từ lúc bước khỏi chiếc Mercedes mui trần, Yasmin Wijnaldum đã lập tức biến sàn runway trở thành sân chơi của cô. Mỹ nhân gốc Hà Lan thiêu đốt mọi ánh nhìn bởi phong cách đánh hông đặc trưng, thần thái sắc lạnh nhưng vô cùng cuốn hút và hơn cả đó chính là cách cô diễn với sợi dây xích trên trang phục.

Màn catwalk đình đám của nữ model Gen Z là một trong những yếu tố khiến show diễn kỉ niệm 30 năm thành lập của Dsquared2 trở nên viral. Nguồn: X

Cũng trong năm 2025, Yasmin trở lại sân khấu Victoria's Secret Fashion Show và ngay lập tức trở thành điểm sáng trong toàn bộ chương trình. Màn xuất hiện của cô nhận được sự quan tâm lớn của các tín đồ thời trang trên toàn cầu. Nguồn: X