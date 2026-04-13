Lời nói không với Hermès khiến siêu mẫu Claudia Schiffer hối hận suốt đời

Trong thế giới thời trang, có những quyết định tưởng chừng rất nhỏ ở thời điểm hiện tại, nhưng lại để lại dư âm kéo dài suốt cả một sự nghiệp. Câu chuyện của Claudia Schiffer - một trong những siêu mẫu đình đám nhất thập niên 90 - chính là minh chứng điển hình. Chỉ một lời từ chối năm nào, lại trở thành điều khiến cô nuối tiếc suốt nhiều năm sau.

Trong ấn phẩm Xuân 2013, Elle UK đã đặt ra một câu hỏi thú vị cho loạt siêu mẫu nổi tiếng: "Nếu được nói một câu với bản thân năm 17 tuổi, bạn sẽ nói gì?". Giữa rất nhiều câu trả lời mang tính truyền cảm hứng, chia sẻ về hành trình trưởng thành hay lời khuyên nghề nghiệp, câu trả lời của Claudia Schiffer lại gây bất ngờ hơn cả.

Cô nói: "Trong vòng 5 năm tới, Hermès sẽ tới và hỏi liệu họ có thể đặt tên một chiếc túi theo tên bạn hay không. Hãy phớt lờ người quản lý, và mạnh dạn nói có". Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để hé lộ một câu chuyện phía sau - rằng đã từng có thời điểm Hermès ngỏ ý đặt tên một mẫu túi theo tên Claudia Schiffer, nhưng cô đã không đồng ý.

Theo những gì Claudia chia sẻ, câu chuyện này nhiều khả năng diễn ra vào những năm 1990 - thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của cô. Khi đó, Claudia Schiffer không chỉ là một người mẫu nổi tiếng, mà còn là biểu tượng sắc đẹp toàn cầu. Cô xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn lớn, từ Paris, Milan đến New York, và là gương mặt quen thuộc của hàng loạt chiến dịch quảng cáo đình đám.

Sinh ra tại Đức, Claudia bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ rất sớm và nhanh chóng vươn lên hàng ngũ siêu mẫu thế hệ đầu tiên - cùng với những cái tên như Naomi Campbell hay Cindy Crawford. Với mái tóc vàng óng, gương mặt cổ điển và vóc dáng chuẩn mực, cô trở thành nàng thơ của nhiều nhà thiết kế danh tiếng. Đặc biệt, mối quan hệ gắn bó với Karl Lagerfeld đã giúp Claudia trở thành biểu tượng của Chanel trong suốt nhiều năm.

Không dừng lại ở sàn diễn, Claudia còn ghi dấu ấn với hàng trăm bìa tạp chí, trở thành một trong những siêu mẫu có số lần xuất hiện trên bìa nhiều nhất thế giới. Cô cũng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn, góp phần định hình hình ảnh của ngành công nghiệp thời trang trong giai đoạn bùng nổ.

Chính vì đang ở đỉnh cao như vậy, việc nói "không" với một thương hiệu - dù lớn đến đâu - lại được xem như một cách thể hiện cá tính và quyền lực. Thời điểm đó, các siêu mẫu không chỉ là người trình diễn, mà còn là những "ngôi sao" thực thụ, có tiếng nói mạnh mẽ trong ngành. Một lời từ chối đôi khi lại được xem là tuyên ngôn về giá trị bản thân.

Thế nhưng, như chính Claudia thừa nhận, không phải lúc nào "nói không" cũng là lựa chọn đúng đắn. Lời từ chối năm ấy, theo thời gian, lại trở thành điều khiến cô tiếc nuối. Bởi lẽ, việc được Hermès đặt tên cho một chiếc túi không chỉ là vinh dự, mà còn là dấu ấn mang tính biểu tượng - thứ có thể gắn liền với tên tuổi một người trong lịch sử thời trang.

Hãy nhìn vào những chiếc túi đã trở thành huyền thoại như Birkin hay Kelly - không chỉ là phụ kiện, mà còn là biểu tượng văn hóa. Nếu Claudia đồng ý khi đó, có lẽ thế giới đã có thêm một chiếc túi mang tên cô, và câu chuyện về di sản thời trang của cô cũng sẽ có thêm một chương đặc biệt.

Câu chuyện này không chỉ là một lát cắt thú vị trong sự nghiệp của Claudia Schiffer, mà còn là lời nhắc nhở về những lựa chọn trong cuộc sống. Đôi khi, điều tưởng như nhỏ bé ở hiện tại lại mang ý nghĩa lớn lao về sau. Và trong thế giới thời trang - nơi cơ hội đến rồi đi rất nhanh - việc nắm bắt đúng thời điểm có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Claudia Schiffer vẫn là một trong những siêu mẫu vĩ đại nhất mọi thời đại. Những thành tựu cô đạt được đã đủ để khẳng định vị thế không thể thay thế. Chỉ là, giữa một sự nghiệp rực rỡ ấy, vẫn có một "nếu như" khiến người ta không khỏi tò mò - và chính cô cũng phải thừa nhận: đó là điều cô ước mình đã làm khác đi.